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O Barcelona apresenta uma segunda reclamação à UEFA sobre a arbitragem na derrota nas quartas de final da Liga dos Campeões para o Atlético de Madrid
Laporta critica a arbitragem “vergonhosa” e o VAR
Esta é a segunda vez, em pouco mais de uma semana, que os blaugranas se dirigem à entidade reguladora, manifestando profunda indignação em relação ao desempenho dos árbitros e ao sistema VAR. Esta reclamação específica abrange incidentes ocorridos tanto na primeira quanto na segunda partida.
O presidente do clube, Joan Laporta, não mediu palavras ao falar no Godo, afirmando que a arbitragem que o Barcelona sofreu nesta fase da competição foi uma vergonha. Laporta detalhou uma lista de jogadas polêmicas das duas partidas, incluindo o cartão vermelho mostrado a Pau Cubarsi, a suposta mão de Marc Pubill, a expulsão de Eric Garcia, um possível pênalti em Dani Olmo e um confronto polêmico entre Fermin Lopez e Juan Musso.
“Primeiro, quero parabenizar o Atlético de Madrid, mas isso não muda o fato de que a arbitragem de ontem, tanto do árbitro quanto do VAR, foi uma vergonha”, disse Laporta. “É intolerável o que fizeram conosco. Na partida de ida, eles já não nos deram um pênalti claro e expulsaram um jogador quando era para ser cartão amarelo, porque Giuliano [Simeone] não tinha a bola sob controle. O cartão vermelho nos prejudicou muito.
"Foi uma eliminatória em que as decisões da arbitragem nos prejudicaram muito. Na segunda partida, Eric Garcia não era o último homem na defesa, [Jules] Koundé estava chegando. O árbitro inicialmente mostrou um cartão amarelo, mas o VAR interveio e anulou a decisão. O chute de Ferran [Torres] foi gol, a falta em [Dani] Olmo foi flagrante, a falta em Fermin foi intolerável porque seu lábio superior estava completamente rasgado, e depois ele mostrou um cartão para Gavi... O garoto estava sofrendo enquanto o suturavam, e nem sequer recebeu um cartão. É inaceitável.”
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O Barça alega prejuízos esportivos e econômicos
O novo comunicado oficial do clube, embora um pouco mais moderado do que a reação pública de Laporta, ainda assim retrata um clube que se sente sistematicamente injustiçado. “O clube considera que, ao longo das duas partidas da eliminatória, ocorreram várias decisões arbitrais que não cumprem as Regras do Jogo, decorrentes de uma aplicação incorreta dos regulamentos e da falta de intervenção adequada do sistema VAR em jogadas de clara importância”, diz o comunicado.
O Barcelona argumentou ainda que esses erros não foram meramente superficiais, mas alteraram fundamentalmente o curso da competição para a equipe. “Segundo o FC Barcelona, o acúmulo desses erros teve um impacto direto no desenrolar das partidas e no resultado final da eliminatória, acarretando um prejuízo esportivo e econômico significativo para a entidade”, acrescentou o clube.
Um apelo à reforma tecnológica e à transparência
Além de buscar reparação pelas decisões específicas, o clube catalão está se posicionando como líder na luta por melhores padrões de arbitragem em toda a Europa. O clube relembrou à UEFA suas reclamações anteriores e expressou o desejo de ver o sistema reformulado para evitar problemas semelhantes no futuro.
“Por meio desta reclamação, o clube reitera os pedidos feitos anteriormente à UEFA e, ao mesmo tempo, se oferece para colaborar com a UEFA com o objetivo de melhorar o sistema de arbitragem, a fim de garantir uma aplicação mais rigorosa, justa e transparente das Regras do Jogo”, continuou o clube.
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Recurso anterior rejeitado pela UEFA
Na semana passada, o Barcelona foi ainda mais enfático, focando especificamente no incidente de mão envolvendo Pubill na partida de ida. O clube argumentou que se tratava de um pênalti claro, pois a bola estava em jogo quando foi tocada com a mão, e chegou a exigir uma investigação oficial, a divulgação do áudio do VAR e medidas disciplinares contra os árbitros envolvidos.
No entanto, a resposta da UEFA ao primeiro protesto foi rápida e desdenhosa. Na tarde de terça-feira, a entidade continental resolveu a questão categoricamente, determinando que nada punível havia ocorrido durante a jogada na área do Atlético. Consideraram oficialmente o protesto “inadmissível”, o que só serviu para atiçar ainda mais o ânimo no Camp Nou, já que o clube redobrou seus esforços em sua mais recente contestação jurídica e administrativa.