O Barcelona apresenta uma segunda reclamação à UEFA sobre a arbitragem na derrota nas quartas de final da Liga dos Campeões para o Atlético de Madrid

Esta é a segunda vez, em pouco mais de uma semana, que os blaugranas se dirigem à entidade reguladora, manifestando profunda indignação em relação ao desempenho dos árbitros e ao sistema VAR. Esta reclamação específica abrange incidentes ocorridos tanto na primeira quanto na segunda partida.

O presidente do clube, Joan Laporta, não mediu palavras ao falar no Godo, afirmando que a arbitragem que o Barcelona sofreu nesta fase da competição foi uma vergonha. Laporta detalhou uma lista de jogadas polêmicas das duas partidas, incluindo o cartão vermelho mostrado a Pau Cubarsi, a suposta mão de Marc Pubill, a expulsão de Eric Garcia, um possível pênalti em Dani Olmo e um confronto polêmico entre Fermin Lopez e Juan Musso.

“Primeiro, quero parabenizar o Atlético de Madrid, mas isso não muda o fato de que a arbitragem de ontem, tanto do árbitro quanto do VAR, foi uma vergonha”, disse Laporta. “É intolerável o que fizeram conosco. Na partida de ida, eles já não nos deram um pênalti claro e expulsaram um jogador quando era para ser cartão amarelo, porque Giuliano [Simeone] não tinha a bola sob controle. O cartão vermelho nos prejudicou muito.

"Foi uma eliminatória em que as decisões da arbitragem nos prejudicaram muito. Na segunda partida, Eric Garcia não era o último homem na defesa, [Jules] Koundé estava chegando. O árbitro inicialmente mostrou um cartão amarelo, mas o VAR interveio e anulou a decisão. O chute de Ferran [Torres] foi gol, a falta em [Dani] Olmo foi flagrante, a falta em Fermin foi intolerável porque seu lábio superior estava completamente rasgado, e depois ele mostrou um cartão para Gavi... O garoto estava sofrendo enquanto o suturavam, e nem sequer recebeu um cartão. É inaceitável.”