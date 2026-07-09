O Barcelona apresenta uma “oferta oficial” para contratar Karim Adeyemi, enquanto o craque do Dortmund chega a um acordo com o campeão da La Liga

O gigante catalão agiu rapidamente para garantir os serviços de Adeyemi, com a Sky Sport indicando que o explosivo atacante está totalmente decidido a se juntar ao clube catalão neste verão. Diz-se que Adeyemi já chegou a um acordo verbal sobre um contrato de longo prazo com o Barcelona, abrindo efetivamente caminho para a transferência caso os dois clubes cheguem a um consenso sobre o valor da transferência.

O Dortmund avalia atualmente seu craque em aproximadamente 40 milhões de euros, especialmente agora que ele entra na reta final de seu contrato com o clube. Tendo se consolidado como um dos jogadores de ponta mais perigosos da Alemanha, a decisão de buscar novas oportunidades forçou o BVB a agir, já que o clube busca evitar perder um ativo valioso por um preço reduzido no próximo verão.







