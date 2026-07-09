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O Barcelona apresenta uma “oferta oficial” para contratar Karim Adeyemi, enquanto o craque do Dortmund chega a um acordo com o campeão da La Liga
Termos pessoais acordados para a transferência para o Camp Nou
O gigante catalão agiu rapidamente para garantir os serviços de Adeyemi, com a Sky Sport indicando que o explosivo atacante está totalmente decidido a se juntar ao clube catalão neste verão. Diz-se que Adeyemi já chegou a um acordo verbal sobre um contrato de longo prazo com o Barcelona, abrindo efetivamente caminho para a transferência caso os dois clubes cheguem a um consenso sobre o valor da transferência.
O Dortmund avalia atualmente seu craque em aproximadamente 40 milhões de euros, especialmente agora que ele entra na reta final de seu contrato com o clube. Tendo se consolidado como um dos jogadores de ponta mais perigosos da Alemanha, a decisão de buscar novas oportunidades forçou o BVB a agir, já que o clube busca evitar perder um ativo valioso por um preço reduzido no próximo verão.
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A influência de Flick e o fator Mendes
Um dos principais impulsionadores da negociação é o técnico do Barcelona, Hansi Flick, que conhece profundamente o perfil de Adeyemi desde o tempo em que atuaram juntos na seleção alemã. Acredita-se que Flick seja um grande defensor da contratação, considerando que a velocidade impressionante e as jogadas diretas do atacante se encaixam perfeitamente em seu esquema tático de pressão alta. A versatilidade de Adeyemi no ataque oferece a Flick várias opções, já que ele busca reforçar um setor ofensivo que já conta com Lamine Yamal e Raphinha.
As negociações também foram facilitadas pelo superagente Jorge Mendes, que representa o jogador. Mendes teria oferecido Adeyemi ao Blaugrana em várias ocasiões anteriores, mas as restrições financeiras do clube, amplamente divulgadas, impossibilitaram o acordo no passado. Agora, com uma abordagem mais estruturada, a negociação finalmente parece estar ganhando força significativa.
Não há impacto na tentativa de contratação de Julian Alvarez
Embora a tentativa de contratação de Adeyemi indique uma forte intenção de reforçar as laterais, isso não significa que o Barcelona tenha encerrado suas atividades no mercado de transferências. De acordo com o especialista em transferências Fabrizio Romano, a possível chegada do ponta alemão não afetará a busca do clube por um novo “número nove”, com Julián Álvarez continuando sendo o principal alvo para a posição de atacante central.
O interesse em Álvarez remonta a maio, e a diretoria do clube continua determinada a contratar o argentino para garantir uma competição de longo prazo e um toque de precisão na área.
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Opções de troca de jogadores em discussão
Dada a necessidade contínua do Barcelona de controlar sua folha salarial e seus gastos com transferências, o clube está explorando formas criativas de reduzir a necessidade de €40 milhões em dinheiro. Uma estratégia envolve incluir jogadores que não são titulares ou jovens promissores na negociação para tornar a proposta mais atraente para o Dortmund. Relatos sugerem que Roony Bardghji e Guille Fernández estão entre os nomes mencionados em possíveis discussões sobre uma troca.
Bardghji chegou ao Barça com grandes expectativas, mas tem se sentido frustrado pela falta de tempo de jogo regular no time titular, enquanto Fernández é um jogador que o Dortmund vem acompanhando há algum tempo.
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