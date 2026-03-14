O Barcelona apresenta um novo plano para manter Marcus Rashford, em meio às dificuldades para pagar a cláusula de rescisão de € 30 milhões, já que o jogador emprestado pelo Manchester United está desesperado para permanecer na Espanha

A vontade de manter Rashford é impulsionada pela visão tática de Flick. O técnico alemão teria informado à diretoria que o ponta é indispensável para o seu projeto. Rashford retribuiu essa confiança com uma temporada produtiva, marcando 10 gols e dando 13 assistências em 38 partidas em todas as competições.

“Tento conversar com todos os jogadores quando não são escalados, e da última vez que conversei com ele, ele me respondeu: ‘Treinador, você não precisa me explicar suas decisões’”, disseFlick sobre Rashford no final do ano passado. “‘O mais importante é a equipe. Temos que conquistar os três pontos. O resto não é tão importante’.”

O desempenho de Rashford também chamou a atenção do técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel. Depois de perder a vaga na seleção sob o comando do técnico anterior, Rashford voltou à cena internacional em setembro passado e continua disputando uma vaga na equipe dos Três Leões para a Copa do Mundo de 2026. O jogador acredita que permanecer no Camp Nou é fundamental para manter sua vaga na seleção nacional.