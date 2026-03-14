(C)Getty Images
Traduzido por
O Barcelona apresenta um novo plano para manter Marcus Rashford, em meio às dificuldades para pagar a cláusula de rescisão de € 30 milhões, já que o jogador emprestado pelo Manchester United está desesperado para permanecer na Espanha
O Blaugrana navega pelo labirinto financeiro
Rashford deixou claras suas intenções à diretoria do Barcelona: ele não quer voltar ao Old Trafford. Desde que chegou por empréstimo, o jogador de 28 anos revitalizou sua carreira na La Liga, encontrando a regularidade e a alegria que lhe faltaram durante seus últimos meses em Manchester.
No entanto, o caminho para uma permanência definitiva está bloqueado por um obstáculo familiar para o gigante catalão. Apesar da cláusula de rescisão relativamente modesta de € 30 milhões, as restrições financeiras bem conhecidas do Barça dificultaram uma compra direta, forçando o diretor esportivo Deco a buscar soluções alternativas para satisfazer tanto o jogador quanto seu clube de origem.
- Getty Images Sport
Segunda estratégia de empréstimo
O United manteve uma postura firme ao longo das negociações, considerando o valor de € 30 milhões, na verdade, uma quantia reduzida, inferior ao que ele realmente vale. Relatos sugerem que o clube da Premier League comunicou ao Barcelona, já em janeiro, que não aceitaria ofertas abaixo desse valor fixado, uma vez que busca eliminar de vez o salário significativo do jogador de suas contas.
Em uma tentativa de quebrar o impasse, o Barcelona propôs um segundo empréstimo por uma temporada, de acordo com a talkSPORT. Esse acordo permitiria, teoricamente, que o Blaugrana adiasse o pagamento principal, garantindo ao United o valor total em uma data posterior. Resta saber se os Red Devils aceitarão mais uma transferência temporária para um jogador que, aparentemente, não têm intenção de reintegrar.
Flick prioriza a permanência de Rashford
A vontade de manter Rashford é impulsionada pela visão tática de Flick. O técnico alemão teria informado à diretoria que o ponta é indispensável para o seu projeto. Rashford retribuiu essa confiança com uma temporada produtiva, marcando 10 gols e dando 13 assistências em 38 partidas em todas as competições.
“Tento conversar com todos os jogadores quando não são escalados, e da última vez que conversei com ele, ele me respondeu: ‘Treinador, você não precisa me explicar suas decisões’”, disseFlick sobre Rashford no final do ano passado. “‘O mais importante é a equipe. Temos que conquistar os três pontos. O resto não é tão importante’.”
O desempenho de Rashford também chamou a atenção do técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel. Depois de perder a vaga na seleção sob o comando do técnico anterior, Rashford voltou à cena internacional em setembro passado e continua disputando uma vaga na equipe dos Três Leões para a Copa do Mundo de 2026. O jogador acredita que permanecer no Camp Nou é fundamental para manter sua vaga na seleção nacional.
- AFP
A ambição de Rashford é conquistar um título com o Barça
Rashford certamente quer encerrar sua primeira temporada no Barça em grande estilo. Ele tentará levar o Blaugrana ao título nesta temporada, já que o time lidera atualmente a La Liga, quatro pontos à frente do Real Madrid. O time enfrenta o Sevilla no Camp Nou no domingo, antes de enfrentar o Newcastle na segunda partida das oitavas de final da Liga dos Campeões, cuja primeira partida terminou em empate por 1 a 1.
Publicidade