O Barcelona apresenta reclamação à UEFA sobre o comprimento da grama do Atlético de Madrid antes da partida decisiva da Liga dos Campeões

A mesma reportagem afirma que o Atlético rejeitou as alegações de que a superfície do gramado apresentava problemas antes do confronto da segunda partida. O clube alegou que a grama estava em boas condições, ou até mesmo em condições muito melhores do que há um mês. Os Rojiblancos também destacaram que as temperaturas mais altas registradas em Madri nas últimas semanas ajudaram a manter a qualidade da superfície do Metropolitano.

A resposta veio depois que a atenção se voltou para o gramado após a última visita do Barcelona ao estádio na partida de ida da semifinal da Copa del Rey. Durante o primeiro gol, a bola deu um salto inesperado para Joan García, abrindo caminho para a goleada de 4 a 0 do Atlético.