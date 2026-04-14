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O Barcelona apresenta reclamação à UEFA sobre o comprimento da grama do Atlético de Madrid antes da partida decisiva da Liga dos Campeões
Flick expressa preocupações com o estado do campo antes do confronto decisivo
Imagens de vídeo mostraram Flick apontando para a grama do Estádio Metropolitano enquanto discutia a altura da relva. O momento rapidamente gerou especulações de que o Barcelona estaria insatisfeito com as condições do campo antes do decisivo confronto europeu.
De acordo com o AS, dirigentes do Blaugrana esclareceram posteriormente que nenhuma reclamação formal havia sido apresentada. No entanto, o clube confirmou que Flick havia feito observações aos dirigentes da UEFA, que, em seguida, seguiram seus protocolos de inspeção de campo pré-jogo de rotina.
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O Atlético refuta as especulações sobre o estado do gramado
A mesma reportagem afirma que o Atlético rejeitou as alegações de que a superfície do gramado apresentava problemas antes do confronto da segunda partida. O clube alegou que a grama estava em boas condições, ou até mesmo em condições muito melhores do que há um mês. Os Rojiblancos também destacaram que as temperaturas mais altas registradas em Madri nas últimas semanas ajudaram a manter a qualidade da superfície do Metropolitano.
A resposta veio depois que a atenção se voltou para o gramado após a última visita do Barcelona ao estádio na partida de ida da semifinal da Copa del Rey. Durante o primeiro gol, a bola deu um salto inesperado para Joan García, abrindo caminho para a goleada de 4 a 0 do Atlético.
O histórico misto do Barcelona no Metropolitano
Esta será a terceira visita do Barcelona ao Metropolitano nesta temporada, e os resultados anteriores do time de Flick nesse estádio têm sido irregulares. Os catalães sofreram uma derrota por 4 a 0 na Copa del Rey, mas conseguiram garantir uma vitória por 2 a 1 na La Liga, com Robert Lewandowski marcando o gol da vitória no final da partida. O Barcelona também teve sucesso no local na temporada passada, vencendo por 4 a 2 na La Liga e por 1 a 0 na copa. Essa familiaridade com o estádio pode explicar por que Flick percebeu rapidamente qualquer mudança na superfície de jogo antes de um confronto de tão alto risco.
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As quartas de final da Liga dos Campeões chegam à fase decisiva
O Barcelona e o Atlético decidirão a disputa das quartas de final da Liga dos Campeões na segunda partida, no Metropolitano, com o Atlético levando uma vantagem de 2 a 0 no placar agregado. A equipe de Flick está atualmente com nove pontos de vantagem na liderança da La Liga, mas uma nova eliminação da competição para o Atlético seria um golpe duro de engolir para os blaugranas, que esperam apresentar uma atuação muito melhor para conseguir uma virada memorável.