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Muhammad Zaki

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O Barcelona ameaça entrar com uma ação judicial após comentários de Florentino Pérez sobre o caso Negreira e alegações de que “14 títulos foram roubados” do Real Madrid

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A acirrada rivalidade entre Barcelona e Real Madrid atingiu mais um ponto crítico depois que Florentino Pérez lançou um ataque contundente ao gigante catalão em relação ao caso Negreira. Pérez afirmou de forma sensacionalista que os títulos do campeonato foram “roubados” do Real Madrid, o que provocou uma resposta imediata e severa da diretoria do Camp Nou.

  • Perez desabafa sua raiva sobre os troféus "roubados"

    Em uma notável declaração pública, o presidente do Real Madrid, Pérez, criticou o que considera ser uma corrupção sistêmica no futebol espanhol. Pérez, que vive uma rara temporada de descontentamento no Bernabéu, sugeriu que a vitrine de troféus do seu clube deveria estar muito mais cheia do que está atualmente.

    “Ficamos de mãos vazias, e estou aqui há não sei quantas temporadas e só ganhei sete Copas da Europa e sete títulos da liga, que poderiam ter sido 14, porque foram roubados de mim”, disse Pérez aos repórteres em uma coletiva de imprensa, segundo o Diario AS. “Fizemos um vídeo sobre os 18 pontos que nos tiraram nesta temporada. Não posso ficar calado sobre isso.”

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    O caso Negreira volta a ser o centro das atenções

    O cerne da frustração de Pérez continua sendo o caso Negreira, que ele descreveu como “o maior escândalo da história”. Ele alegou que os pagamentos históricos do Barcelona ao ex-vice-presidente da Comissão Espanhola de Árbitros criaram um viés duradouro que continua afetando a integridade da competição até hoje.

    “Há três anos, ficamos sabendo do Caso Negreira. O maior escândalo da história. Eles vêm pagando há duas décadas, mas agora são os mesmos árbitros nesta terceira década”, disse Perez. “Apresentaremos um dossiê substancial à UEFA para que possam abordar essa questão na raiz e resolver o caso para o bem do futebol mundial.

    “Estamos preparando um dossiê de 500 páginas que enviarei à UEFA quando a competição terminar. Já conversei com eles. Não há precedente para isso na história do futebol mundial. É o maior caso de corrupção de todos os tempos.

    “Os sócios do Real Madrid estão comigo na minha luta contra o caso Negreira. Nem sempre é o Real Madrid que sofre; outros times também sofrem. O Barça sempre se beneficia. Vamos ver se a UEFA se envolve neste assunto. Eu não vim para cá para que os árbitros enriquecessem com o dinheiro do Barcelona.”



  • O Barcelona prepara uma contra-ofensiva jurídica

    O Barcelona não aceitou essas acusações de braços cruzados. O clube catalão, que sempre negou qualquer irregularidade e sustentou que os pagamentos foram feitos por relatórios técnicos legítimos sobre árbitros, divulgou um comunicado oficial confirmando que está avaliando suas opções legais em resposta à coletiva de imprensa do presidente, afirmando: “Com relação à coletiva de imprensa convocada pelo presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, informamos que nosso departamento jurídico está analisando cuidadosamente suas declarações e acusações. Estas estão atualmente sendo analisadas, e os próximos passos estão sendo avaliados. Forneceremos mais informações sobre nossa posição e quaisquer decisões tomadas no momento oportuno.”

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Perez declara guerra em todas as frentes

    A dor da derrota no Clássico do fim de semana é, sem dúvida, agravada pelo seu peso histórico. Não só a partida marcou a primeira vez na história em que o Barcelona garantiu matematicamente o título da La Liga diretamente contra o Real Madrid, como o resultado também igualou oficialmente o histórico de confrontos diretos entre os clubes, com exatamente 106 vitórias para cada um. Essa amarga realidade parece ter apenas alimentado a determinação de Pérez de questionar a integridade geral da primeira divisão espanhola.

    O presidente do Real Madrid deixou claro que vê isso como uma batalha em várias frentes contra o establishment do futebol. “É claro que também há nosso eterno inimigo, a La Liga. Vamos lutar. Estou lutando contra todos. A corrupção sistêmica do Caso Negreira… Como podemos simplesmente esquecer isso?”, declarou Pérez. “É inaceitável que eu seja o único sob suspeita de corrupção há mais de 20 anos. Vamos ver o que acontece com as investigações jurídicas e esportivas da UEFA.”

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