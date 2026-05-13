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O Barcelona ameaça entrar com uma ação judicial após comentários de Florentino Pérez sobre o caso Negreira e alegações de que “14 títulos foram roubados” do Real Madrid
Perez desabafa sua raiva sobre os troféus "roubados"
Em uma notável declaração pública, o presidente do Real Madrid, Pérez, criticou o que considera ser uma corrupção sistêmica no futebol espanhol. Pérez, que vive uma rara temporada de descontentamento no Bernabéu, sugeriu que a vitrine de troféus do seu clube deveria estar muito mais cheia do que está atualmente.
“Ficamos de mãos vazias, e estou aqui há não sei quantas temporadas e só ganhei sete Copas da Europa e sete títulos da liga, que poderiam ter sido 14, porque foram roubados de mim”, disse Pérez aos repórteres em uma coletiva de imprensa, segundo o Diario AS. “Fizemos um vídeo sobre os 18 pontos que nos tiraram nesta temporada. Não posso ficar calado sobre isso.”
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O caso Negreira volta a ser o centro das atenções
O cerne da frustração de Pérez continua sendo o caso Negreira, que ele descreveu como “o maior escândalo da história”. Ele alegou que os pagamentos históricos do Barcelona ao ex-vice-presidente da Comissão Espanhola de Árbitros criaram um viés duradouro que continua afetando a integridade da competição até hoje.
“Há três anos, ficamos sabendo do Caso Negreira. O maior escândalo da história. Eles vêm pagando há duas décadas, mas agora são os mesmos árbitros nesta terceira década”, disse Perez. “Apresentaremos um dossiê substancial à UEFA para que possam abordar essa questão na raiz e resolver o caso para o bem do futebol mundial.
“Estamos preparando um dossiê de 500 páginas que enviarei à UEFA quando a competição terminar. Já conversei com eles. Não há precedente para isso na história do futebol mundial. É o maior caso de corrupção de todos os tempos.
“Os sócios do Real Madrid estão comigo na minha luta contra o caso Negreira. Nem sempre é o Real Madrid que sofre; outros times também sofrem. O Barça sempre se beneficia. Vamos ver se a UEFA se envolve neste assunto. Eu não vim para cá para que os árbitros enriquecessem com o dinheiro do Barcelona.”
O Barcelona prepara uma contra-ofensiva jurídica
O Barcelona não aceitou essas acusações de braços cruzados. O clube catalão, que sempre negou qualquer irregularidade e sustentou que os pagamentos foram feitos por relatórios técnicos legítimos sobre árbitros, divulgou um comunicado oficial confirmando que está avaliando suas opções legais em resposta à coletiva de imprensa do presidente, afirmando: “Com relação à coletiva de imprensa convocada pelo presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, informamos que nosso departamento jurídico está analisando cuidadosamente suas declarações e acusações. Estas estão atualmente sendo analisadas, e os próximos passos estão sendo avaliados. Forneceremos mais informações sobre nossa posição e quaisquer decisões tomadas no momento oportuno.”
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Perez declara guerra em todas as frentes
A dor da derrota no Clássico do fim de semana é, sem dúvida, agravada pelo seu peso histórico. Não só a partida marcou a primeira vez na história em que o Barcelona garantiu matematicamente o título da La Liga diretamente contra o Real Madrid, como o resultado também igualou oficialmente o histórico de confrontos diretos entre os clubes, com exatamente 106 vitórias para cada um. Essa amarga realidade parece ter apenas alimentado a determinação de Pérez de questionar a integridade geral da primeira divisão espanhola.
O presidente do Real Madrid deixou claro que vê isso como uma batalha em várias frentes contra o establishment do futebol. “É claro que também há nosso eterno inimigo, a La Liga. Vamos lutar. Estou lutando contra todos. A corrupção sistêmica do Caso Negreira… Como podemos simplesmente esquecer isso?”, declarou Pérez. “É inaceitável que eu seja o único sob suspeita de corrupção há mais de 20 anos. Vamos ver o que acontece com as investigações jurídicas e esportivas da UEFA.”