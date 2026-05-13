O Barcelona ameaça entrar com uma ação judicial após comentários de Florentino Pérez sobre o caso Negreira e alegações de que “14 títulos foram roubados” do Real Madrid

O cerne da frustração de Pérez continua sendo o caso Negreira, que ele descreveu como “o maior escândalo da história”. Ele alegou que os pagamentos históricos do Barcelona ao ex-vice-presidente da Comissão Espanhola de Árbitros criaram um viés duradouro que continua afetando a integridade da competição até hoje.

“Há três anos, ficamos sabendo do Caso Negreira. O maior escândalo da história. Eles vêm pagando há duas décadas, mas agora são os mesmos árbitros nesta terceira década”, disse Perez. “Apresentaremos um dossiê substancial à UEFA para que possam abordar essa questão na raiz e resolver o caso para o bem do futebol mundial.

“Estamos preparando um dossiê de 500 páginas que enviarei à UEFA quando a competição terminar. Já conversei com eles. Não há precedente para isso na história do futebol mundial. É o maior caso de corrupção de todos os tempos.

“Os sócios do Real Madrid estão comigo na minha luta contra o caso Negreira. Nem sempre é o Real Madrid que sofre; outros times também sofrem. O Barça sempre se beneficia. Vamos ver se a UEFA se envolve neste assunto. Eu não vim para cá para que os árbitros enriquecessem com o dinheiro do Barcelona.”







