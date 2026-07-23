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O Barcelona aguarda que Julián Álvarez dê o próximo passo, enquanto os campeões da La Liga se preparam para o fim do prazo de transferências
Laporta dá início à contagem regressiva
Laporta aumentou a pressão sobre Álvarez, confirmando que o interesse do clube pelo atacante argentino tem uma data limite definitiva. Os blaugranas teriam colocado sobre a mesa uma oferta astronômica de 100 milhões de euros, mas não estão dispostos a permitir que a negociação atrapalhe sua estratégia geral de contratações liderada pelo diretor esportivo Deco.
De acordo com o AS, o presidente estabeleceu o prazo até o final de julho para resolver a saga da transferência de Álvarez. Esse ultimato visa evitar uma longa e arrastada negociação que poderia deixar os campeões da La Liga com o elenco reduzido caso o acordo não se concretize no final da janela de transferências.
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O Atlético mantém-se firme em relação à venda
Do outro lado da divisão, o Atlético não deu sinais de ceder à pressão da Catalunha. A diretoria do Metropolitano tem afirmado consistentemente que seu atacante estrela não está à venda por nenhum preço, independentemente dos valores mencionados na mídia. Os Rojiblancos se recusam, no momento, a considerar qualquer negociação, tratando a oferta de €100 milhões como irrelevante para seus planos futuros.
Miguel Ángel Gil Marín, diretor executivo do Atlético, tem sido particularmente contundente em suas críticas às táticas do clube catalão, afirmando: “Conheço bem o círculo interno do clube rival para perceber que eles agem diante da mídia e dos torcedores como parte de seu próprio circo particular, então isso não me ofende.”
“Tenho um bom relacionamento pessoal com o presidente deles e pedi explicitamente que desistisse, deixando claro que Julián não está à venda.”
Enquanto isso, o presidente Enrique Cerezo rebateu as recentes declarações de Laporta. “Joan Laporta é um bom amigo, é um ótimo presidente e sabe muito bem, assim como todos vocês, onde Julián Álvarez vai jogar no ano que vem”, disse ele.
A bola está nas mãos de Julian
Com os dois clubes mantendo suas respectivas posições, o foco voltou-se inteiramente para o próprio Álvarez. O atacante já havia dado indícios sobre seu futuro durante a Copa do Mundo, afirmando seu desejo de uma transferência para realizar “seu sonho”, mas tem permanecido praticamente em silêncio desde o fim do torneio para evitar mais polêmicas.
O Barcelona está convencido de que um pedido formal do jogador é a única coisa capaz de quebrar o impasse atual. Sem pressão direta de Alvarez, qualquer esperança de uma negociação entre os dois clubes é vista como uma quimera.
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Dias decisivos para o planejamento de Deco
À medida que o prazo final de julho se aproxima, a tensão é palpável para todas as partes envolvidas nessa disputa de transferência de alto risco. A diretoria esportiva do Barcelona precisa de certezas para seguir em frente com Álvarez ou se voltar para suas alternativas “empolgantes”. Deco está ansioso para ter o elenco definido antes do início das competições, e o tempo que passa é agora seu maior inimigo. Tudo aponta agora para um retorno tenso a Madri assim que Álvarez concluir suas férias pós-Copa do Mundo.
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