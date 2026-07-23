Goal.com
Ao Vivo

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport
Donny Afroni

Traduzido por

O Barcelona aguarda que Julián Álvarez dê o próximo passo, enquanto os campeões da La Liga se preparam para o fim do prazo de transferências

J. Alvarez
Barcelona
Mercado da bola
La Liga
Atlético de Madrid

A novela de transferências envolvendo Julian Álvarez, o Barcelona e o Atlético de Madrid entrou em uma fase decisiva, enquanto o gigante catalão aguarda que o jogador force sua saída. O presidente do Barcelona, Joan Laporta, deixou claro que a oferta generosa do clube não ficará na mesa para sempre, já que a diretoria busca definir o elenco para a próxima temporada.

  • Laporta dá início à contagem regressiva

    Laporta aumentou a pressão sobre Álvarez, confirmando que o interesse do clube pelo atacante argentino tem uma data limite definitiva. Os blaugranas teriam colocado sobre a mesa uma oferta astronômica de 100 milhões de euros, mas não estão dispostos a permitir que a negociação atrapalhe sua estratégia geral de contratações liderada pelo diretor esportivo Deco.

    De acordo com o AS, o presidente estabeleceu o prazo até o final de julho para resolver a saga da transferência de Álvarez. Esse ultimato visa evitar uma longa e arrastada negociação que poderia deixar os campeões da La Liga com o elenco reduzido caso o acordo não se concretize no final da janela de transferências.


    • Publicidade
  • Julian AlvarezGetty Images

    O Atlético mantém-se firme em relação à venda

    Do outro lado da divisão, o Atlético não deu sinais de ceder à pressão da Catalunha. A diretoria do Metropolitano tem afirmado consistentemente que seu atacante estrela não está à venda por nenhum preço, independentemente dos valores mencionados na mídia. Os Rojiblancos se recusam, no momento, a considerar qualquer negociação, tratando a oferta de €100 milhões como irrelevante para seus planos futuros.

    Miguel Ángel Gil Marín, diretor executivo do Atlético, tem sido particularmente contundente em suas críticas às táticas do clube catalão, afirmando: “Conheço bem o círculo interno do clube rival para perceber que eles agem diante da mídia e dos torcedores como parte de seu próprio circo particular, então isso não me ofende.”

    “Tenho um bom relacionamento pessoal com o presidente deles e pedi explicitamente que desistisse, deixando claro que Julián não está à venda.”

    Enquanto isso, o presidente Enrique Cerezo rebateu as recentes declarações de Laporta. “Joan Laporta é um bom amigo, é um ótimo presidente e sabe muito bem, assim como todos vocês, onde Julián Álvarez vai jogar no ano que vem”, disse ele.

  • A bola está nas mãos de Julian

    Com os dois clubes mantendo suas respectivas posições, o foco voltou-se inteiramente para o próprio Álvarez. O atacante já havia dado indícios sobre seu futuro durante a Copa do Mundo, afirmando seu desejo de uma transferência para realizar “seu sonho”, mas tem permanecido praticamente em silêncio desde o fim do torneio para evitar mais polêmicas.

    O Barcelona está convencido de que um pedido formal do jogador é a única coisa capaz de quebrar o impasse atual. Sem pressão direta de Alvarez, qualquer esperança de uma negociação entre os dois clubes é vista como uma quimera.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Julian AlvarezGetty Images

    Dias decisivos para o planejamento de Deco

    À medida que o prazo final de julho se aproxima, a tensão é palpável para todas as partes envolvidas nessa disputa de transferência de alto risco. A diretoria esportiva do Barcelona precisa de certezas para seguir em frente com Álvarez ou se voltar para suas alternativas “empolgantes”. Deco está ansioso para ter o elenco definido antes do início das competições, e o tempo que passa é agora seu maior inimigo. Tudo aponta agora para um retorno tenso a Madri assim que Álvarez concluir suas férias pós-Copa do Mundo.

Amistosos de clubes
Barcelona crest
Barcelona
BAR
CE Europa crest
CE Europa
CEE
Amistosos de clubes
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Atlético de Madrid crest
Atlético de Madrid
ATM