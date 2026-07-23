O Barcelona aguarda que Julián Álvarez dê o próximo passo, enquanto os campeões da La Liga se preparam para o fim do prazo de transferências

Do outro lado da divisão, o Atlético não deu sinais de ceder à pressão da Catalunha. A diretoria do Metropolitano tem afirmado consistentemente que seu atacante estrela não está à venda por nenhum preço, independentemente dos valores mencionados na mídia. Os Rojiblancos se recusam, no momento, a considerar qualquer negociação, tratando a oferta de €100 milhões como irrelevante para seus planos futuros.

Miguel Ángel Gil Marín, diretor executivo do Atlético, tem sido particularmente contundente em suas críticas às táticas do clube catalão, afirmando: “Conheço bem o círculo interno do clube rival para perceber que eles agem diante da mídia e dos torcedores como parte de seu próprio circo particular, então isso não me ofende.”

“Tenho um bom relacionamento pessoal com o presidente deles e pedi explicitamente que desistisse, deixando claro que Julián não está à venda.”

Enquanto isso, o presidente Enrique Cerezo rebateu as recentes declarações de Laporta. “Joan Laporta é um bom amigo, é um ótimo presidente e sabe muito bem, assim como todos vocês, onde Julián Álvarez vai jogar no ano que vem”, disse ele.