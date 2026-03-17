Como confirmou o presidente Joan Laporta em entrevista à emissora RAC1 após sua reeleição, o dirigente de 61 anos está prestes a assinar um contrato até 2028; seu contrato atual vai até 2027.
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"O Barça será meu último clube": Hansi Flick anuncia o fim da carreira após deixar o FC Barcelona
"Ele está de acordo — e anunciaremos o acordo em breve, pois ele se sente muito bem aqui", disse Laporta. O clube ainda não havia feito um anúncio oficial, e o próprio Flick também não quis confirmar a notícia antes da importante partida de volta das oitavas de final (1 a 1 na ida) da Liga dos Campeões, na quarta-feira (18h45), contra o Newcastle United.
“Não acho que seja o momento certo. Temos um jogo muito importante”, disse o técnico de 61 anos na terça-feira – mas deixou claro: “Adoro trabalhar aqui. Temos muito tempo e não penso em ir para outro lugar. Estou aqui e este será meu último clube, meu último trabalho. Estou muito feliz com isso.”
Laporta havia apostado totalmente na carta Flick em sua campanha eleitoral contra seu maior rival, Víctor Font. “O presidente é a razão pela qual estou aqui”, já havia dito Flick em dezembro, com vistas à eleição. Lá, Laporta garantiu 68,18% dos votos, incluindo os de Flick. Font obteve 29,78%. Laporta retomará suas funções em julho, após ter renunciado há algumas semanas no decorrer do processo eleitoral.
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Laporta: Flick é “um homem jovem e cheio de energia”
O técnico de 63 anos permanecerá à frente do tradicional clube catalão até 2031.
“Gostaria de cumprir todo esse mandato com Hansi Flick. Acho possível que ele permaneça no Barça por mais cinco anos. Isso sinalizaria estabilidade e mostraria que estamos tendo sucesso”, disse Laporta. Flick é “um homem jovem e cheio de energia” e “fez a equipe funcionar com os mesmos jogadores que antes não funcionavam. Ele deu um impulso à equipe com sua clareza ao explicar o que pensa”, afirmou Laporta.
Flick assumiu o Barcelona no verão de 2024 e, logo em sua primeira temporada, levou o time ao bicampeonato nacional, conquistando o campeonato e a copa. Antes disso, o técnico nascido em Heidelberg treinou o FC Bayern — conquistando, entre outros títulos, a tríplice coroa em 2020 com o clube mais titulado da Alemanha — e, de 2021 a 2023, também a seleção alemã.