"O Barça será meu último clube": Hansi Flick anuncia o fim da carreira após deixar o FC Barcelona

"Ele está de acordo — e anunciaremos o acordo em breve, pois ele se sente muito bem aqui", disse Laporta. O clube ainda não havia feito um anúncio oficial, e o próprio Flick também não quis confirmar a notícia antes da importante partida de volta das oitavas de final (1 a 1 na ida) da Liga dos Campeões, na quarta-feira (18h45), contra o Newcastle United.

“Não acho que seja o momento certo. Temos um jogo muito importante”, disse o técnico de 61 anos na terça-feira – mas deixou claro: “Adoro trabalhar aqui. Temos muito tempo e não penso em ir para outro lugar. Estou aqui e este será meu último clube, meu último trabalho. Estou muito feliz com isso.”

Laporta havia apostado totalmente na carta Flick em sua campanha eleitoral contra seu maior rival, Víctor Font. “O presidente é a razão pela qual estou aqui”, já havia dito Flick em dezembro, com vistas à eleição. Lá, Laporta garantiu 68,18% dos votos, incluindo os de Flick. Font obteve 29,78%. Laporta retomará suas funções em julho, após ter renunciado há algumas semanas no decorrer do processo eleitoral.