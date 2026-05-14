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Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport
Tim Ursinus

Traduzido por

O Barça e o Arsenal ficarão de mãos vazias? Parece que o próximo grande clube está priorizando a contratação de Julián Álvarez

La Liga
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Campeonato Francês
J. Alvarez
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A disputa por Julian Álvarez, do Atlético de Madrid, está ficando acirrada. Agora, parece que mais um grande clube entrou na briga.

Segundo informações da ESPN, o Paris Saint-Germain também está de olho no atacante de ponta, cuja contratação deve ser prioridade neste verão.

  • No entanto, o PSG enfrenta concorrência de peso na disputa por Álvarez. Nas últimas semanas e meses, também se especulou que o FC Barcelona e o Arsenal considerariam o argentino a opção ideal para o ataque. 

    O técnico do Atlético, Diego Simeone, também declarou recentemente que seu jogador tem grande procura e mostrou-se frustrado com as constantes notícias de que ele se transferiria para o Barcelona neste verão. No Barça, ele é considerado o principal candidato para substituir Robert Lewandowski, cujo contrato, segundo informações, não será renovado. “Simplesmente presumo que isso seja normal. Ele é um jogador excepcional”, explicou Simeone, confirmando sem rodeios: “Há interesse do Arsenal, do Paris Saint-Germain, do Barcelona e de outros times. Mas isso não é algo com que nos preocupemos.”

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    Alvarez resolve um problema de luxo no PSG?

    A posição de atacante é considerada um dos poucos pontos fracos do PSG, que na quarta-feira conquistou mais uma vez o título de campeão francês. Na maioria das vezes, Ousmane Dembélé, que na verdade se sente mais à vontade nas pontas, atua como centroavante sob o comando do técnico Luis Enrique e vem se saindo muito bem. Afinal, o ex-jogador do BVB teve grande participação na nova classificação para a final da Liga dos Campeões e é, além disso, o atual vencedor da Bola de Ouro. As alternativas, porém, são limitadas.

    Gonçalo Ramos vem ficando aquém das expectativas desde sua chegada em 2024 — por 65 milhões de euros do Benfica de Lisboa — e geralmente fica no banco em jogos importantes. O mesmo valeu para Randal Kolo Muani, que foi contratado em 2023 por 95 milhões de euros do Eintracht Frankfurt e já foi emprestado pela segunda vez. Após um interlúdio de um ano na Juventus de Turim, ele luta nesta temporada com o Tottenham Hotspur contra o rebaixamento da Premier League. Ambos são considerados candidatos a venda.

    Alvarez, por sua vez, está tendo mais uma temporada de destaque com o Atlético. Em 49 partidas oficiais, o jogador da seleção argentina marcou 20 gols e deu nove assistências. Como seu contrato vai até 2029, fala-se em uma possível taxa de transferência bem acima de 100 milhões de euros. A cláusula de rescisão, obrigatória na Espanha, chega a meio bilhão de euros.

  • Julian Álvarez: Dados de desempenho e estatísticas no Atlético de Madrid

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