O Barça e o Arsenal ficarão de mãos vazias? Parece que o próximo grande clube está priorizando a contratação de Julián Álvarez

A posição de atacante é considerada um dos poucos pontos fracos do PSG, que na quarta-feira conquistou mais uma vez o título de campeão francês. Na maioria das vezes, Ousmane Dembélé, que na verdade se sente mais à vontade nas pontas, atua como centroavante sob o comando do técnico Luis Enrique e vem se saindo muito bem. Afinal, o ex-jogador do BVB teve grande participação na nova classificação para a final da Liga dos Campeões e é, além disso, o atual vencedor da Bola de Ouro. As alternativas, porém, são limitadas.

Gonçalo Ramos vem ficando aquém das expectativas desde sua chegada em 2024 — por 65 milhões de euros do Benfica de Lisboa — e geralmente fica no banco em jogos importantes. O mesmo valeu para Randal Kolo Muani, que foi contratado em 2023 por 95 milhões de euros do Eintracht Frankfurt e já foi emprestado pela segunda vez. Após um interlúdio de um ano na Juventus de Turim, ele luta nesta temporada com o Tottenham Hotspur contra o rebaixamento da Premier League. Ambos são considerados candidatos a venda.

Alvarez, por sua vez, está tendo mais uma temporada de destaque com o Atlético. Em 49 partidas oficiais, o jogador da seleção argentina marcou 20 gols e deu nove assistências. Como seu contrato vai até 2029, fala-se em uma possível taxa de transferência bem acima de 100 milhões de euros. A cláusula de rescisão, obrigatória na Espanha, chega a meio bilhão de euros.