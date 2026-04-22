O barbeiro de Marc Cucurella divulga notícias sobre a escalação do Chelsea para o jogo contra o Brighton horas antes da confirmação de Liam Rosenior

Segundo o Daily Mail, os torcedores do Chelsea foram alertados sobre a ausência do craque Cole Palmer e do atacante João Pedro muito antes de as escalações oficiais serem entregues no Amex Stadium. O vazamento teve origem na conta do X @Rileyeagles_, que supostamente pertence ao barbeiro pessoal do zagueiro espanhol Cucurella, que postou: “Palmer e João Pedro estão lesionados esta noite. Aí está a sua exclusiva.”

A postagem foi compartilhada junto com uma foto da nuca de alguém durante um corte de cabelo, supostamente a de Cucurella, embora o rosto do zagueiro não fosse visível. A informação se confirmou, já que Palmer ficou de fora da partida devido a um problema no tendão, enquanto Pedro não conseguiu se recuperar de uma lesão que também o impediu de jogar na derrota do Chelsea para o Manchester United. Após o incidente, a conta @Rileyeagles_ e o tuíte original foram excluídos.