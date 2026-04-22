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Brighton & Hove Albion v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

O barbeiro de Marc Cucurella divulga notícias sobre a escalação do Chelsea para o jogo contra o Brighton horas antes da confirmação de Liam Rosenior

M. Cucurella
Chelsea
Brighton x Chelsea
Brighton
Premier League

A segurança interna do Chelsea foi violada mais uma vez depois que o barbeiro de Marc Cucurella parece ter divulgado informações cruciais sobre a equipe poucas horas antes do confronto da Premier League contra o Brighton. A revelação nas redes sociais identificou corretamente as principais ausências na escalação de Liam Rosenior, ofuscando a preparação para o que acabou sendo uma derrota desastrosa por 3 a 0 na Costa Sul.

  • Barber dá a ponta

    Segundo o Daily Mail, os torcedores do Chelsea foram alertados sobre a ausência do craque Cole Palmer e do atacante João Pedro muito antes de as escalações oficiais serem entregues no Amex Stadium. O vazamento teve origem na conta do X @Rileyeagles_, que supostamente pertence ao barbeiro pessoal do zagueiro espanhol Cucurella, que postou: “Palmer e João Pedro estão lesionados esta noite. Aí está a sua exclusiva.”

    A postagem foi compartilhada junto com uma foto da nuca de alguém durante um corte de cabelo, supostamente a de Cucurella, embora o rosto do zagueiro não fosse visível. A informação se confirmou, já que Palmer ficou de fora da partida devido a um problema no tendão, enquanto Pedro não conseguiu se recuperar de uma lesão que também o impediu de jogar na derrota do Chelsea para o Manchester United. Após o incidente, a conta @Rileyeagles_ e o tuíte original foram excluídos.

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    A caça ao “espião” de Rosenior dá mais uma reviravolta

    Esta mais recente violação de segurança ocorre depois que Rosenior havia afirmado anteriormente que o clube havia resolvido seus problemas com vazamentos internos. No início desta temporada, o Blues passou por uma situação embaraçosa quando toda a sua escalação titular foi divulgada antes das duas partidas da eliminatória da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain. No entanto, Rosenior havia declarado que o mistério havia sido resolvido e que a fonte havia sido identificada como externa.

    “Sabemos (quem é)”, disse Rosenior aos repórteres na época. “Não foi feito com intenção maliciosa contra mim ou contra a equipe. Sabemos de onde veio e já resolvemos a situação.”

  • Índice inaceitável atinge mínimo histórico

    A distração causada pelo vazamento foi seguida por uma atuação desastrosa em campo. O Chelsea foi goleado por 3 a 0 pelos Seagulls, sem conseguir registrar um único chute a gol durante todo o confronto. A falta de garra dos visitantes levou-os à quinta derrota consecutiva na Premier League sem marcar nenhum gol, marcando sua pior sequência desde 1912.

    Rosenior não mediu palavras em sua avaliação pós-jogo, claramente furioso com a falta de profissionalismo demonstrada por sua equipe. “Foi inaceitável em todos os aspectos do jogo, inaceitável em nossa atitude”, disse ele à Sky Sports. Com a derrota, o Chelsea caiu para a sétima posição na tabela da Premier League, afastando-se ainda mais das vagas de classificação para a Liga dos Campeões, enquanto sua temporada ameaça terminar no esquecimento total.


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    A pressão aumenta antes do confronto contra o Leeds

    Os problemas internos estão agravando uma sequência de resultados desastrosa, na qual o Chelsea perdeu sete dos últimos oito jogos em todas as competições. Com apenas quatro partidas restantes no campeonato, o foco agora se volta para a semifinal da FA Cup contra o Leeds. Esse confronto tornou-se imperdível para Rosenior, que alertou que são necessárias “mudanças drásticas” para corrigir a cultura do clube.

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