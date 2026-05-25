(C)Getty Images
Traduzido por
O Bank of Scotland lança a nota de £20 com a imagem de Scott McTominay, inspirada em seu magnífico gol de bicicleta contra a Dinamarca nas eliminatórias da Copa do Mundo
Uma homenagem a uma classificação histórica
O Bank of Scotland criou uma peça comemorativa exclusiva para celebrar o retorno da seleção nacional ao cenário mundial. Pela primeira vez desde 1998, a seleção masculina da Escócia garantiu uma vaga na Copa do Mundo, e o banco decidiu marcar a ocasião colocando McTominay em destaque na nova nota de £20.
Segundo a BBC, o design combina a estética tradicional das notas escocesas com uma homenagem moderna à campanha de qualificação. No centro está uma imagem inspirada no espetacular gol de abertura do ex-jogador do Manchester United durante a vitória por 4 a 2 sobre a Dinamarca no Hampden Park, resultado que deixou a Tartan Army em êxtase e confirmou sua vaga no torneio de 2026.
- Getty
McTominay reage à honra “especial”
O próprio gol, um chute de bicicleta executado com perfeição, já entrou para o folclore do futebol escocês, ajudando o país a encerrar uma espera de quase 30 anos por uma participação na Copa do Mundo masculina. Ao discursar durante a cerimônia de lançamento da moeda, McTominay expressou seu orgulho por ter sido escolhido para uma honra tão rara.
“Chegar ao maior palco do futebol mundial é algo com que todo jogador sonha, e sei que isso significa tudo para nossos torcedores”, afirmou o meio-campista. “Momentos como esse pertencem a todos que acompanham a equipe, então ver meu gol estampado em uma nota de banco escocesa é algo incrivelmente especial.”
Itens colecionáveis raros e causas beneficentes
Os fãs que desejam adquirir a "McTominay Twenty" terão que agir rápido, pois foram impressas apenas 100 dessas notas. Metade desse total será disponibilizada ao público por meio de uma combinação de leilões para colecionadores, um sorteio e eventos pop-up interativos realizados em Edimburgo e Glasgow, onde os fãs poderão tentar decifrar o código de um cofre para ganhar uma.
A iniciativa também tem um importante propósito social. Os lucros do leilão e do sorteio serão doados à Crisis Scotland, uma instituição de caridade comprometida com o fim da falta de moradia. Emma Noble, presidente do comitê executivo escocês do Bank of Scotland, observou: “Foi um privilégio trabalhar com ele para dar vida a essa iniciativa de uma forma tão única, e somos gratos por seu apoio na arrecadação de fundos para a Crisis, que trabalha para acabar com a falta de moradia em toda a Escócia.”
- Getty Images Sport
De olho na Copa do Mundo
Enquanto o país admira a nova moeda, o foco continua voltado para a fase de grupos da Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México. Noble explicou ainda o raciocínio por trás da nota, dizendo: “Garantir a classificação de forma tão dramática é um momento que os torcedores nunca esquecerão, e queríamos marcá-lo de uma maneira que estivesse enraizada na identidade escocesa. Assim como o futebol, as notas de banco fazem parte da história do nosso país há muito tempo, e esta nota de £20 em edição limitada combina essas duas tradições com um toque moderno e criativo.”
A campanha da Escócia em 2026 promete ser um grande evento para o país. A equipe de Steve Clarke enfrentará o Haiti em 14 de junho e o Marrocos em 19 de junho, em Boston, antes de um confronto de grande expectativa contra o Brasil em 24 de junho, em Miami.