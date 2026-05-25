O Bank of Scotland lança a nota de £20 com a imagem de Scott McTominay, inspirada em seu magnífico gol de bicicleta contra a Dinamarca nas eliminatórias da Copa do Mundo

O Bank of Scotland criou uma peça comemorativa exclusiva para celebrar o retorno da seleção nacional ao cenário mundial. Pela primeira vez desde 1998, a seleção masculina da Escócia garantiu uma vaga na Copa do Mundo, e o banco decidiu marcar a ocasião colocando McTominay em destaque na nova nota de £20.

Segundo a BBC, o design combina a estética tradicional das notas escocesas com uma homenagem moderna à campanha de qualificação. No centro está uma imagem inspirada no espetacular gol de abertura do ex-jogador do Manchester United durante a vitória por 4 a 2 sobre a Dinamarca no Hampden Park, resultado que deixou a Tartan Army em êxtase e confirmou sua vaga no torneio de 2026.