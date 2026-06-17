O balanço dos árabes na primeira rodada da Copa do Mundo: quatro vitórias impressionantes, derrotas previsíveis e um desastre tunisiano

A primeira rodada traçou os contornos iniciais da imagem dos árabes na Copa do Mundo de 2026: quatro seleções confirmaram sua capacidade de enfrentar os grandes, tanto tecnicamente quanto mentalmente; três perderam para adversários logicamente mais fortes; e houve apenas um caso que saiu do roteiro, que foi a catastrófica derrota da Tunísia.
O ponto em comum mais notável foi que as seleções árabes que jogaram com coragem tática e se defenderam com um bloco organizado — Egito, Arábia Saudita, Catar e Marrocos — conseguiram obter uma recompensa merecida com pontos valiosos diante de seleções favoritas para chegar longe na competição.
Por outro lado, as experiências da Jordânia, do Iraque e da Argélia mostraram que entrar na Copa do Mundo pelo lado dos grandes significa pagar rapidamente o preço do aprendizado, mas sem fechar a porta à esperança de corrigir o rumo nas segunda e terceira rodadas, especialmente com a presença de partidas “ao alcance”, teoricamente, em comparação com o que aconteceu na estreia.
Já a Tunísia enfrenta agora um teste de dignidade, mais do que uma simples disputa pela classificação, com um novo técnico que conhece bem o futebol árabe, mas que não tem o luxo do tempo nem margem para erros.
A segunda rodada será decisiva para determinar quem permanecerá na categoria dos “impressionantes” e quem cairá na categoria dos “passantes” em uma Copa do Mundo que pode escrever um capítulo diferente na história do futebol árabe.