O balanço dos árabes na primeira rodada da Copa do Mundo: quatro vitórias impressionantes, derrotas previsíveis e um desastre tunisiano

Marrocos, a surpresa da Copa do Mundo de 2022 e a primeira seleção africana a chegar às semifinais, continuou a afirmar seu lugar entre os grandes com um empate notável por 1 a 1 contra o Brasil em Nova York, no primeiro grande confronto árabe desta edição.

Ismail Saibari deu aos “Leões do Atlas” a merecida vantagem, antes de Vinícius Júnior empatar para a Seleção, em uma partida que revelou que o Marrocos não veio aos Estados Unidos apenas para repetir a experiência do Catar, mas para tentar ir mais longe com uma geração que já está acostumada a enfrentar os maiores nomes com total confiança.

Um ponto contra o Brasil na estreia do grupo dá aos marroquinos um enorme impulso moral e coloca pressão adicional sobre os outros adversários do grupo.