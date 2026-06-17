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O balanço dos árabes na primeira rodada da Copa do Mundo: quatro vitórias impressionantes, derrotas previsíveis e um desastre tunisiano

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Disparidade nos resultados e no desempenho dos Oito Árabes

Oito seleções árabes finalmente apareceram ao mesmo tempo no palco da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, em um feito histórico que reflete a crescente presença árabe no maior torneio de futebol.

A primeira rodada teve de tudo: empates com sabor de vitória contra potências tradicionais da Europa e da América do Sul; derrotas previsíveis para seleções que vivem sua primeira aventura ou enfrentam campeões mundiais; e uma derrota catastrófica da Tunísia, que resultou na demissão do técnico Sabri Lamouchi e na contratação do francês Hervé Renard, marcando o primeiro grande terremoto técnico do torneio.

  • Marrocos impõe seu ritmo ao Brasil

    Marrocos, a surpresa da Copa do Mundo de 2022 e a primeira seleção africana a chegar às semifinais, continuou a afirmar seu lugar entre os grandes com um empate notável por 1 a 1 contra o Brasil em Nova York, no primeiro grande confronto árabe desta edição.

    Ismail Saibari deu aos “Leões do Atlas” a merecida vantagem, antes de Vinícius Júnior empatar para a Seleção, em uma partida que revelou que o Marrocos não veio aos Estados Unidos apenas para repetir a experiência do Catar, mas para tentar ir mais longe com uma geração que já está acostumada a enfrentar os maiores nomes com total confiança.

    Um ponto contra o Brasil na estreia do grupo dá aos marroquinos um enorme impulso moral e coloca pressão adicional sobre os outros adversários do grupo.

    • Publicidade

  • O Egito derrota a Bélgica

    A seleção do Egito fez uma de suas melhores partidas na Copa do Mundo ao conquistar um valioso empate por 1 a 1 contra a Bélgica na estreia no Grupo 7, em Seattle.

    Imam Ashour marcou o primeiro gol do Egito com um chute forte aos 19 minutos, antes que o empate surgisse por meio de um gol contra de Mohamed Hani, sob pressão de Romelu Lukaku, privando os Faraós da primeira vitória em uma Copa do Mundo na história do país, mas garantindo-lhes um ponto valioso contra uma seleção classificada entre as dez melhores do mundo.

    O desempenho egípcio combinou disciplina defensiva e flexibilidade ofensiva nas transições, e com a garra evidente de Salah e seus companheiros, parecia que o Egito era realmente capaz de disputar uma vaga na fase seguinte, e não apenas fazer uma participação honrosa em um grupo que também inclui o Irã e a Nova Zelândia.

  • Qatar arranca um ponto histórico contra a Suíça

    Em Santa Clara, todos esperavam uma vitória tranquila da Suíça após um domínio quase total, mas o Catar conseguiu um empate dramático por 1 a 1 nos últimos minutos do tempo de acréscimo.

    A Suíça abriu o placar com um pênalti cobrado por Breel Embolo no primeiro tempo e dominou a partida com um grande número de chutes e chances, até que o capitão Boualem Khoukhi apareceu aos 94 minutos com uma cabeçada decisiva após um cruzamento, que mais tarde foi creditado como gol contra do zagueiro Miro Mohaim, mas que garantiu aos catarianos o primeiro ponto da história em um jogo fora de casa na Copa do Mundo.

    O empate não foi apenas um ponto, mas uma mensagem de que o ex-campeão asiático aprendeu com a experiência de sediar a Copa do Mundo de 2022 e se tornou mais forte mentalmente e mais capaz de resistir a seleções europeias melhor classificadas.

  • Coragem saudita

    A Arábia Saudita, por sua vez, esteve muito perto de repetir o cenário da surpresa contra a Argentina em 2022, quando estava ganhando por 1 a 0 da Uruguai em Miami, com um gol de Abdul-Ilah Al-Omari, antes que Maxi Araújo conseguisse empatar, e a partida terminasse em 1 a 1.

    A “Selecção Verde” fez uma partida heroica na defesa, com destaque para o goleiro Mohammed Al-Owais, que defendeu uma enxurrada de chutes contra uma seleção que possui um ataque poderoso, garantindo assim um ponto valioso que mantém vivas as esperanças de classificação em um grupo que também conta com a Espanha e Cabo Verde.

  • Jordânia... Uma derrota dolorosa

    A Jordânia, em sua primeira participação em uma Copa do Mundo na história, foi derrotada por 1 a 3 pela Áustria em São Francisco, um resultado que parece lógico, considerando a diferença de experiência e de contato com o futebol internacional entre as duas seleções.

    Apesar do belo gol marcado por Ali Alwan, que deu à seleção jordaniana a esperança de uma reviravolta, os erros defensivos e a confusão nos momentos decisivos custaram à equipe o primeiro ponto histórico na Copa do Mundo.

    Mesmo assim, a Jordânia mostrou seu espírito ofensivo e esteve perto de um resultado positivo; com a correção de algumas falhas defensivas, os Nashama podem se tornar um adversário incômodo nas próximas duas partidas do Grupo 10.

  • O Iraque enfrenta Haaland

    Após uma espera de 40 anos, o Iraque voltou à Copa do Mundo e se viu diante de uma máquina ofensiva chamada Erling Haaland, perdendo por 1 a 4 para a Noruega em Foxborough.

    O resultado pareceu severo, mas era de se esperar diante de uma seleção europeia que conta com um dos atacantes mais perigosos do mundo. Ainda assim, os “Leões do Rafidain” conseguiram marcar um único gol e, em alguns momentos da partida, tentaram sair com a bola e pressionar, antes que as diferenças individuais e o ritmo físico decidissem o jogo a favor da Noruega.

    A derrota não significa o fim do sonho iraquiano, mas coloca a equipe diante da necessidade de conquistar pontos nas partidas contra a França e o Senegal em um grupo acirrado — um desafio que exige, ao mesmo tempo, realismo tático e coragem.

  • A Argélia paga o preço do confronto com Messi

    A Argélia foi a terceira vítima árabe do sorteio, ao enfrentar a Argentina, atual campeã, e perder por 0 a 3 em Kansas City, na estreia em seu grupo, que também conta com a Jordânia e a Áustria.

    Lionel Messi marcou um hat-trick histórico contra os “Verdes”, em uma partida que revelou a grande diferença de maturidade e experiência entre as duas equipes, apesar das tentativas da Argélia de responder à onda ofensiva do Tango.

    Apesar da dureza do resultado, os argelinos sabem que sua verdadeira batalha pela classificação não será contra a Argentina, mas sim nos dois confrontos diretos contra a Jordânia e a Áustria.

  • Desastre na Tunísia abala o mundo do futebol

    Em total contraste com o restante das seleções árabes, a seleção da Tunísia viveu o pior cenário possível ao desmoronar defensivamente diante da Suécia e perder por 1 a 5 em Monterrey, no Grupo 6, em uma das derrotas mais pesadas de sua história na Copa do Mundo.

    A Suécia, que veio da repescagem europeia, aproveitou a fragilidade defensiva da Tunísia e marcou com dois gols de Yassin Ayari, de origem tunisiana, e três gols isolados de Isaac, Giocuris e Svanberg, em uma partida em que as “Águias de Cartago” pareceram sem ânimo e sem organização, ao contrário do que haviam mostrado nas eliminatórias.

    O verdadeiro terremoto não foi apenas o resultado, mas a rápida decisão da Federação Tunisiana de demitir o técnico Sabri Lamouchi logo após a partida, tornando-o o primeiro técnico demitido na Copa do Mundo de 2026, com a nomeação do francês Hervé Renard até o final do torneio, em uma tentativa desesperada de salvar o que ainda pode ser salvo antes dos confrontos contra o Japão e a Holanda.

  • Entre o orgulho e a preocupação: o que essa turnê significa para os árabes?

    A primeira rodada traçou os contornos iniciais da imagem dos árabes na Copa do Mundo de 2026: quatro seleções confirmaram sua capacidade de enfrentar os grandes, tanto tecnicamente quanto mentalmente; três perderam para adversários logicamente mais fortes; e houve apenas um caso que saiu do roteiro, que foi a catastrófica derrota da Tunísia.

    O ponto em comum mais notável foi que as seleções árabes que jogaram com coragem tática e se defenderam com um bloco organizado — Egito, Arábia Saudita, Catar e Marrocos — conseguiram obter uma recompensa merecida com pontos valiosos diante de seleções favoritas para chegar longe na competição.

    Por outro lado, as experiências da Jordânia, do Iraque e da Argélia mostraram que entrar na Copa do Mundo pelo lado dos grandes significa pagar rapidamente o preço do aprendizado, mas sem fechar a porta à esperança de corrigir o rumo nas segunda e terceira rodadas, especialmente com a presença de partidas “ao alcance”, teoricamente, em comparação com o que aconteceu na estreia.

    Já a Tunísia enfrenta agora um teste de dignidade, mais do que uma simples disputa pela classificação, com um novo técnico que conhece bem o futebol árabe, mas que não tem o luxo do tempo nem margem para erros.

    A segunda rodada será decisiva para determinar quem permanecerá na categoria dos “impressionantes” e quem cairá na categoria dos “passantes” em uma Copa do Mundo que pode escrever um capítulo diferente na história do futebol árabe.