O capitão do Viking FK, Zlatko Tripic, enfrentou um contratempo inesperado ao chegar à Alemanha para a estreia de sua equipe na Liga dos Campeões contra o VfB Stuttgart. O ponta de 33 anos sofreu uma reação alérgica durante o voo fretado de Stavanger por causa do excesso de cheiro de perfume a bordo.

Tripic revelou no hotel da equipe que as fragrâncias intensas irritaram seu nariz durante todo o voo.

"Havia muito perfume naquele avião", explicou Tripic. "Sou alérgico a cheiros fortes. Meu nariz ficou terrivelmente irritado durante todo o voo."