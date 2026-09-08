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"O avião caiu!" - capitão do Viking FK vive pesadelo em voo antes de confronto histórico na Liga dos Campeões
Tripic sofre susto por alergia em voo
O capitão do Viking FK, Zlatko Tripic, enfrentou um contratempo inesperado ao chegar à Alemanha para a estreia de sua equipe na Liga dos Campeões contra o VfB Stuttgart. O ponta de 33 anos sofreu uma reação alérgica durante o voo fretado de Stavanger por causa do excesso de cheiro de perfume a bordo.
Tripic revelou no hotel da equipe que as fragrâncias intensas irritaram seu nariz durante todo o voo.
"Havia muito perfume naquele avião", explicou Tripic. "Sou alérgico a cheiros fortes. Meu nariz ficou terrivelmente irritado durante todo o voo."
Companheiro de equipe é culpado por exagero no perfume
De acordo com o Dagbladet, Tripic apontou em tom de brincadeira para o companheiro de quarto Kristoffer Askildsen como um dos principais culpados pelo uso excessivo de colônia. Apesar do nariz entupido, o capitão confirmou que se recuperaria rapidamente usando spray nasal antes do pontapé inicial.
"Ele está tentando ser modelo, aí usa perfume, infelizmente", disse Tripic, com um brilho nos olhos.
O especialista Bernt Hulsker levou o incidente na esportiva e observou: "Da próxima vez que o Viking contratar um voo fretado, deve haver zero perfume e quase nenhum desodorante. Isso faz parte do aprendizado do Viking."
Jensen pede calma antes de estreia histórica
Além da distração com o voo, o técnico do Viking, Morten Jensen, e Tripic pareciam completamente tranquilos horas antes da maior partida da história do clube. Jensen minimizou a ansiedade pré-jogo, apesar de enfrentar um Stuttgart que terminou em quarto lugar na Bundesliga na temporada passada, sob o comando de Sebastian Hoeness.
Jensen insistiu que seu elenco está bem acostumado a lidar com momentos de alta pressão sem mudar sua rotina.
"A ocasião é histórica e provavelmente há alguns jogadores que estão nervosos, mas não vamos fazer nada de especial", afirmou Jensen. "Jogadores de futebol profissionais são bons em se adaptar."
Tripic foca no plano de jogo, não na ocasião
Tripic fez eco às palavras de seu treinador, enfatizando a importância de ignorar o barulho quando o árbitro apitar. O capitão insistiu que os jogadores precisam se concentrar apenas em suas tarefas táticas, e não na grandiosidade do estádio.
Cerca de 600 torcedores visitantes fizeram a viagem de Stavanger para apoiar os campeões escandinavos na MHPArena.
"Trata-se muito de deixar de lado as consequências, e o time ficou bom nisso", concluiu Tripic, enquanto o Viking se prepara para sua estreia europeia.
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