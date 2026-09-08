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Alvino Hanafi

Traduzido por

"O avião caiu!" - capitão do Viking FK vive pesadelo em voo antes de confronto histórico na Liga dos Campeões

Stuttgart x Viking
Z. Tripic
Liga dos Campeões
Stuttgart
Viking
M. Jensen

O capitão do Viking FK, Zlatko Tripic, passou por um perrengue durante o voo antes da estreia de sua equipe na Liga dos Campeões contra o VfB Stuttgart, depois que um excesso de perfume desencadeou uma reação alérgica. Apesar da distração, o técnico Morten Jensen e Tripic insistem que os campeões noruegueses seguem tranquilos e prontos para seu teste histórico na Europa.

  • Tripic sofre susto por alergia em voo

    O capitão do Viking FK, Zlatko Tripic, enfrentou um contratempo inesperado ao chegar à Alemanha para a estreia de sua equipe na Liga dos Campeões contra o VfB Stuttgart. O ponta de 33 anos sofreu uma reação alérgica durante o voo fretado de Stavanger por causa do excesso de cheiro de perfume a bordo.

    Tripic revelou no hotel da equipe que as fragrâncias intensas irritaram seu nariz durante todo o voo.

    "Havia muito perfume naquele avião", explicou Tripic. "Sou alérgico a cheiros fortes. Meu nariz ficou terrivelmente irritado durante todo o voo."

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  • Companheiro de equipe é culpado por exagero no perfume

    De acordo com o Dagbladet, Tripic apontou em tom de brincadeira para o companheiro de quarto Kristoffer Askildsen como um dos principais culpados pelo uso excessivo de colônia. Apesar do nariz entupido, o capitão confirmou que se recuperaria rapidamente usando spray nasal antes do pontapé inicial.

    "Ele está tentando ser modelo, aí usa perfume, infelizmente", disse Tripic, com um brilho nos olhos.

    O especialista Bernt Hulsker levou o incidente na esportiva e observou: "Da próxima vez que o Viking contratar um voo fretado, deve haver zero perfume e quase nenhum desodorante. Isso faz parte do aprendizado do Viking."

  • Jensen pede calma antes de estreia histórica

    Além da distração com o voo, o técnico do Viking, Morten Jensen, e Tripic pareciam completamente tranquilos horas antes da maior partida da história do clube. Jensen minimizou a ansiedade pré-jogo, apesar de enfrentar um Stuttgart que terminou em quarto lugar na Bundesliga na temporada passada, sob o comando de Sebastian Hoeness.

    Jensen insistiu que seu elenco está bem acostumado a lidar com momentos de alta pressão sem mudar sua rotina.

    "A ocasião é histórica e provavelmente há alguns jogadores que estão nervosos, mas não vamos fazer nada de especial", afirmou Jensen. "Jogadores de futebol profissionais são bons em se adaptar."

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  • Tripic foca no plano de jogo, não na ocasião

    Tripic fez eco às palavras de seu treinador, enfatizando a importância de ignorar o barulho quando o árbitro apitar. O capitão insistiu que os jogadores precisam se concentrar apenas em suas tarefas táticas, e não na grandiosidade do estádio.

    Cerca de 600 torcedores visitantes fizeram a viagem de Stavanger para apoiar os campeões escandinavos na MHPArena.

    "Trata-se muito de deixar de lado as consequências, e o time ficou bom nisso", concluiu Tripic, enquanto o Viking se prepara para sua estreia europeia.

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