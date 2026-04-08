AFP
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O Atlético de Madrid surpreende o Barcelona, que jogava com dez jogadores, no Camp Nou e assume a vantagem nas quartas de final da Liga dos Campeões
O domínio do Barça frustrado por um drama com cartão vermelho
O clima no Camp Nou era eletrizante, com o Barcelona buscando uma vantagem logo no início desta partida europeia entre times espanhóis. A equipe de Hansi Flick começou com determinação, empurrando o Atlético de Madrid para o seu próprio campo e movimentando a bola com a velocidade e a precisão que se tornaram sua marca registrada nesta temporada. Marcus Rashford e Lamine Yamal mostraram-se particularmente ativos nos primeiros minutos, testando a defesa do Atlético com jogadas diretas.
No entanto, o rumo de toda a partida mudou aos 41 minutos. Pau Cubarsi, o jovem zagueiro que tem sido uma revelação nesta temporada, recebeu inicialmente um cartão amarelo por uma entrada forte. Após uma rápida intervenção do VAR, o árbitro foi aconselhado a rever a jogada no monitor ao lado do campo. Após uma segunda análise, o amarelo foi anulado e substituído por um cartão vermelho direto, deixando o gigante catalão a jogar mais de metade da partida com 10 jogadores.
Álvarez castiga os blaugranas de pênalti
O Atlético de Madrid não demorou muito para tirar proveito da sua superioridade numérica. Na jogada que se seguiu à expulsão, Julián Álvarez assumiu o comando da situação. O atacante argentino, conhecido por sua precisão nos momentos decisivos, desferiu um chute magnífico que voou para o ângulo superior da rede do Barcelona, sem deixar nenhuma chance para o goleiro.
O gol foi um golpe duro para os jogadores de Flick, que pareciam ser a melhor equipe até a expulsão. A estratégia do Atlético de absorver a pressão e atacar no contra-ataque foi executada com perfeição. Quando soou o apito do intervalo, os visitantes foram para o vestiário com um gol de vantagem e um jogador a mais, silenciando a torcida da casa, que viu o início promissor de sua equipe evaporar-se em questão de minutos.
Flick faz mudanças táticas em busca de uma tábua de salvação
Consciente da situação crítica, Hansi Flick agiu rapidamente no início do segundo tempo. Ele colocou Gavi e Fermin López em campo, sacrificando a organização tática em prol da energia tão necessária no meio-campo. Apesar de estar com um jogador a menos, o Barcelona se recusou a desistir, continuando a buscar o empate por meio das jogadas ensaiadas de Rashford e das jogadas habilidosas de Yamal pelas laterais.
Rashford esteve a um fio de empatar quando cobrou uma magnífica falta com efeito em direção ao ângulo superior. Juan Musso, goleiro do Atlético, fez uma defesa de classe mundial ao desviar a bola para a trave. Foi um momento que resumiu a noite do Barcelona: muito esforço e lampejos de qualidade, mas, no fim das contas, esbarrando em uma parede de tijolos na forma da defesa do Atlético e de seu goleiro inspirado.
O Atlético aproveitou imediatamente sua vantagem numérica, com Julián Álvarez cobrando uma cobrança de falta magnífica de 25 metros no ângulo superior da rede do Barcelona, deixando os visitantes na frente no intervalo e preparando um segundo tempo tenso para os anfitriões.
Sorloth dá o golpe decisivo
Enquanto o Barcelona avançava em busca desesperada de um gol para levar a Madri, deixou espaços na defesa. Aos 70 minutos, o Atlético de Madri marcou o decisivo segundo gol. Após um passe inteligente de Matteo Ruggeri, Alexander Sorloth encontrou espaço dentro da área. O atacante não desperdiçou a chance, mandando um chute forte no fundo da rede para fazer 2 a 0.
O segundo gol tirou o ânimo do Barcelona. Foi uma clássica “aula de Simeone”, com o Atlético recuando para uma formação compacta 5-4-1, desafiando o Barcelona a tentar romper a defesa. Sempre que os blaugranas se aproximavam do terço final do campo, eram recebidos por um mar de camisas vermelhas e brancas. Marcos Llorente foi particularmente impressionante, interrompendo as jogadas e garantindo que os frustrados atacantes do Barcelona não tivessem espaço para respirar.
A tentativa desesperada no final não surte efeito para os anfitriões
Nos últimos quinze minutos, Flick arriscou tudo, colocando Ronald Araújo e Ferran Torres em campo. Araújo quase causou impacto imediato ao subir mais alto em um escanteio, mas sua cabeçada passou raspando a trave. Foi uma oportunidade clara que não foi aproveitada e, com ela, talvez a melhor chance do Barcelona de voltar ao jogo.
Cada cruzamento que Fermin ou Yamal mandavam para a área era neutralizado com facilidade por José Maria Giménez e seus companheiros de defesa. Mesmo nos acréscimos, quando Julián Álvarez cometeu uma falta em uma área perigosa, a execução do Barcelona deixou a desejar. A cobrança de Lamine Yamal foi fraca, passando por cima das cabeças dos companheiros e saindo para um tiro de meta, acabando efetivamente com qualquer esperança de uma virada no final.
Uma difícil tarefa pela frente na segunda partida
O apito final trouxe cenas de júbilo para a torcida visitante do Atlético de Madrid. Para o Barcelona, foi uma noite de "e se". A expulsão de Cubarsi foi, sem dúvida, o ponto de virada, mas a falta de eficiência na finalização e as falhas defensivas que levaram ao gol de Sorloth pesarão bastante na mente de Hansi Flick enquanto ele se prepara para a partida de volta no Metropolitano.
Para chegar às semifinais, o Barcelona precisará agora realizar uma das grandes reviravoltas europeias. A equipe deve marcar pelo menos dois gols contra o time de Simeone, que é famoso por ser difícil de ser vencido em casa. Embora o espírito da “Remontada” faça parte do DNA do Barcelona, o desempenho disciplinado do Atlético sugere que o time de Madri já tem um pé firmemente nas semifinais da principal competição da Europa.