O Atlético de Madrid surpreende o Barcelona, que jogava com dez jogadores, no Camp Nou e assume a vantagem nas quartas de final da Liga dos Campeões

O clima no Camp Nou era eletrizante, com o Barcelona buscando uma vantagem logo no início desta partida europeia entre times espanhóis. A equipe de Hansi Flick começou com determinação, empurrando o Atlético de Madrid para o seu próprio campo e movimentando a bola com a velocidade e a precisão que se tornaram sua marca registrada nesta temporada. Marcus Rashford e Lamine Yamal mostraram-se particularmente ativos nos primeiros minutos, testando a defesa do Atlético com jogadas diretas.

No entanto, o rumo de toda a partida mudou aos 41 minutos. Pau Cubarsi, o jovem zagueiro que tem sido uma revelação nesta temporada, recebeu inicialmente um cartão amarelo por uma entrada forte. Após uma rápida intervenção do VAR, o árbitro foi aconselhado a rever a jogada no monitor ao lado do campo. Após uma segunda análise, o amarelo foi anulado e substituído por um cartão vermelho direto, deixando o gigante catalão a jogar mais de metade da partida com 10 jogadores.