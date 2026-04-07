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O Atlético de Madrid se vê justificado em relação à polêmica do cartão vermelho contra o Barcelona, já que a comissão de arbitragem da La Liga admite que a expulsão de Gerard Martín deveria ter sido mantida
A CTA admite erro do VAR
A CTA se pronunciou oficialmente para esclarecer o polêmico incidente ocorrido no confronto de sábado passado entre Atlético de Madrid e Barcelona.
Durante a última edição do Tiempo de Revisión, a CTA concluiu que o VAR não deveria ter intervindo depois que Mateo Busquets Ferrer inicialmente mostrou um cartão vermelho direto a Martin por uma entrada violenta em Thiago Almada.
A comissão explicou que, embora Martin possa ter tocado na bola, a natureza do movimento subsequente constituiu “jogo violento grave”.
A decisão oficial declarou: “O fato de tocar na bola primeiro não anula a prática subsequente de jogo imprudente, temerário ou violento. Trata-se de jogo violento grave, independentemente de quem toque na bola primeiro. A sanção disciplinar correta deve ser um cartão vermelho.”
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Por dentro da polêmica sobre o áudio do VAR
O áudio divulgado revelou a conversa entre o árbitro de campo Busquets Ferrer e o árbitro de VAR Mario Melero Lopez.
Lopez iniciou a revisão recomendando uma análise, dizendo ao árbitro para verificar uma “possível anulação do cartão vermelho que você mostrou, por favor”. Ele continuou sugerindo que o contato foi uma “dinâmica natural” depois que o jogador do Barcelona tocou na bola de maneira normal.
Após analisar as imagens no monitor, Ferrer foi convencido pela interpretação do VAR, afirmando que Martin “joga a bola e depois pisa nele, dinâmica normal. Vou anular o cartão vermelho e mostrar-lhe o amarelo, certo?”
A CTA decidiu agora que essa recomendação não deveria ter sido feita “pois foi uma decisão correta tomada pelo árbitro em campo”.
A fúria do Atlético finalmente se justificou
A admissão por parte da entidade arbitragem surge após um ataque contundente do diretor executivo do Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín. O dirigente do Atlético não mediu palavras ao avaliar a arbitragem, descrevendo a situação como “vergonhosa” e questionando a integridade do processo do VAR.
Referindo-se às gravações de áudio, Marín afirmou: “Quando vemos as imagens e ouvimos o áudio divulgado pela Federação, tudo o que podemos fazer é sentir vergonha. É inaceitável.”
O zagueiro Robin Le Normand também expressou sua frustração após a derrota por 2 a 1, observando que a inconsistência nos critérios era difícil de aceitar. Le Normand destacou que situações semelhantes nas semanas anteriores, como na partida entre Betis e Rayo Vallecano, resultaram em cartões vermelhos, deixando os jogadores do Atlético confusos com a falta de uniformidade nos padrões de arbitragem da La Liga.
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Implicações para a disputa pelo título
Embora a admissão da CTA represente uma satisfação moral para os Rojiblancos, ela não altera em nada o resultado de uma partida que tem grandes implicações na classificação. O Barcelona permanece na liderança da La Liga com uma vantagem de sete pontos sobre o Real Madrid, enquanto o Atlético se encontra fora dos três primeiros colocados, um ponto atrás do Villarreal.