O Atlético de Madrid se vê justificado em relação à polêmica do cartão vermelho contra o Barcelona, já que a comissão de arbitragem da La Liga admite que a expulsão de Gerard Martín deveria ter sido mantida

A CTA se pronunciou oficialmente para esclarecer o polêmico incidente ocorrido no confronto de sábado passado entre Atlético de Madrid e Barcelona.

Durante a última edição do Tiempo de Revisión, a CTA concluiu que o VAR não deveria ter intervindo depois que Mateo Busquets Ferrer inicialmente mostrou um cartão vermelho direto a Martin por uma entrada violenta em Thiago Almada.

A comissão explicou que, embora Martin possa ter tocado na bola, a natureza do movimento subsequente constituiu “jogo violento grave”.

A decisão oficial declarou: “O fato de tocar na bola primeiro não anula a prática subsequente de jogo imprudente, temerário ou violento. Trata-se de jogo violento grave, independentemente de quem toque na bola primeiro. A sanção disciplinar correta deve ser um cartão vermelho.”