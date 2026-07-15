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O Atlético de Madrid se sentiu “desrespeitado” por Mason Greenwood, que “ignorou as mensagens” de Diego Simeone antes de fechar a transferência para o Fenerbahçe
Atlético de Madrid fica furioso com o silêncio
A disputa pela contratação de Greenwood sofreu uma reviravolta dramática quando o Atlético de Madrid se retirou de forma sensacional da corrida, alegando total falta de profissionalismo por parte da equipe do jogador, segundo a ESPN. Apesar de o clube espanhol considerar o jogador de 24 anos o sucessor ideal de Antoine Griezmann, a relação azedou rapidamente quando o atacante, segundo relatos, ficou indisponível.
A reportagem sugere que Simeone tentou pessoalmente entrar em contato com o ex-jogador do Manchester United por meio de ligações e mensagens para discutir seu papel no Metropolitano, mas seus esforços foram recebidos com silêncio total. Os “Colchoneros” se sentiram “desrespeitados” depois que Greenwood não respondeu por dois dias, levando o clube a acreditar que ele não tinha a vontade necessária para jogar pelo time da capital espanhola.
- AFP
O Fenerbahçe vence a disputa com uma contratação sensacional
Com o Atlético de Madrid desistindo do interesse, o caminho ficou livre para o Fenerbahçe garantir uma grande contratação para a Super Lig. O clube turco confirmou que Greenwood, de 24 anos, assinou um contrato de quatro anos para se juntar ao time de Istambul após duas temporadas prolíficas na França.
O atacante teve uma passagem produtiva pela Ligue 1 com o Marselha, onde conseguiu marcar 26 gols em todas as competições na última temporada. Sua chegada à Turquia foi recebida com grande alarde, já que a diretoria do clube apontou o inglês como a principal contratação para ajudá-los a finalmente ultrapassar o rival Galatasaray na liderança da tabela.
A análise financeira da transferência de Greenwood
O Fenerbahçe tem sido transparente quanto aos detalhes logísticos da negociação, revelando que chegou a um acordo total com o Marselha para um pacote que reflete o alto valor de mercado do jogador. Em comunicado oficial, o clube revelou que o valor total da transferência, de €39 milhões, será pago ao longo de três anos em três parcelas iguais.
Esse compromisso financeiro é reforçado por um contrato lucrativo para o próprio jogador, com relatos sugerindo que seu salário na Turquia ficará entre 7 milhões e 8 milhões de euros por ano, líquidos. Embora a oferta total do Atlético, de 45 milhões de euros, fosse tecnicamente maior do que a do Fenerbahçe, as condições pessoais oferecidas pelo time turco se mostraram mais atraentes para os representantes do atacante.
- Getty Images
Bagagem do Stade Vélodrome
A saída de Greenwood do Marselha ocorre após um período de supostos atritos nos bastidores. Apesar de seu excelente desempenho em campo, fontes da ESPN afirmam que o atacante causou tensão dentro do elenco devido a problemas disciplinares, incluindo atrasos nas reuniões da equipe e ausências em eventos obrigatórios com patrocinadores ou aulas de idiomas. Esses incidentes teriam levado a um desentendimento com o diretor esportivo Medhi Benatia. Agora, ele segue para a Turquia, onde o Fenerbahçe se prepara para a fase de qualificação da Liga dos Campeões no final deste mês, quando enfrentará o time polonês Gornik Zabrze.
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