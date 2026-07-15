O Atlético de Madrid se sentiu “desrespeitado” por Mason Greenwood, que “ignorou as mensagens” de Diego Simeone antes de fechar a transferência para o Fenerbahçe

A disputa pela contratação de Greenwood sofreu uma reviravolta dramática quando o Atlético de Madrid se retirou de forma sensacional da corrida, alegando total falta de profissionalismo por parte da equipe do jogador, segundo a ESPN. Apesar de o clube espanhol considerar o jogador de 24 anos o sucessor ideal de Antoine Griezmann, a relação azedou rapidamente quando o atacante, segundo relatos, ficou indisponível.

A reportagem sugere que Simeone tentou pessoalmente entrar em contato com o ex-jogador do Manchester United por meio de ligações e mensagens para discutir seu papel no Metropolitano, mas seus esforços foram recebidos com silêncio total. Os “Colchoneros” se sentiram “desrespeitados” depois que Greenwood não respondeu por dois dias, levando o clube a acreditar que ele não tinha a vontade necessária para jogar pelo time da capital espanhola.







