De acordo com o jornal “A Bola”, o Atlético está pronto para voltar à mesa de negociações por Hjulmand, preparando uma nova proposta que deve se alinhar à avaliação que o Sporting CP faz do meio-campista. Depois que uma oferta inicial de €35 milhões (€30 milhões fixos mais €5 milhões em bônus) foi rejeitada pelo clube português, o gigante espanhol agora está disposto a aumentar a aposta para contratar o alvo prioritário de Diego Simeone.

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, manteve-se firme em sua posição ao longo das negociações. O clube estabeleceu 40 milhões de euros como valor fixo obrigatório para qualquer acordo, ao mesmo tempo em que insiste em uma estrutura que inclua bônus relacionados ao desempenho para maximizar o ganho financeiro total nas próximas temporadas. Com o Atlético agora disposto a atingir esse valor mínimo, acredita-se que um avanço nas negociações seja iminente.



