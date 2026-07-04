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O Atlético de Madrid prepara uma proposta final por Morten Hjulmand, após o Sporting CP ter rejeitado uma oferta de €35 milhões
O Atlético intensifica a busca pelo capitão do Sporting
De acordo com o jornal “A Bola”, o Atlético está pronto para voltar à mesa de negociações por Hjulmand, preparando uma nova proposta que deve se alinhar à avaliação que o Sporting CP faz do meio-campista. Depois que uma oferta inicial de €35 milhões (€30 milhões fixos mais €5 milhões em bônus) foi rejeitada pelo clube português, o gigante espanhol agora está disposto a aumentar a aposta para contratar o alvo prioritário de Diego Simeone.
O presidente do Sporting, Frederico Varandas, manteve-se firme em sua posição ao longo das negociações. O clube estabeleceu 40 milhões de euros como valor fixo obrigatório para qualquer acordo, ao mesmo tempo em que insiste em uma estrutura que inclua bônus relacionados ao desempenho para maximizar o ganho financeiro total nas próximas temporadas. Com o Atlético agora disposto a atingir esse valor mínimo, acredita-se que um avanço nas negociações seja iminente.
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Fechar o acordo antes da pré-temporada
Todas as partes envolvidas – Sporting, Atlético e Hjulmand – estão pressionando por uma solução rápida. O objetivo é concluir a transferência ainda nesta semana, garantindo que o futuro do jogador de 26 anos esteja definido antes que o elenco de Rui Borges parta para a pré-temporada no Algarve, no dia 11 de julho. O senso de urgência é compartilhado em Madri, onde Simeone está ansioso para integrar o dinamarquês ao seu esquema tático o mais rápido possível.
O jogador da seleção dinamarquesa tornou-se uma das figuras mais importantes do atual mercado de transferências após sua impressionante passagem por Alvalade. Desde sua chegada, vindo do Lecce, Hjulmand rapidamente se tornou o coração da equipe, conquistando a braçadeira de capitão e recebendo elogios por sua inteligência tática, habilidade na recuperação de bola e liderança. Sua saída marca o fim de um ciclo de grande sucesso em Lisboa.
Adeus a Lisboa
Hjulmand já se despediu de seus companheiros de equipe e da comissão técnica. Após três anos no Sporting, o capitão de 26 anos sente que sua passagem pelo Estádio José Alvalade chegou a um desfecho natural. O jogador da seleção dinamarquesa já demonstrava interesse em se transferir desde o ano passado, mas o clube impediu sua saída na época.
Quando o Manchester United demonstrou interesse pela primeira vez em 2025, o Sporting se manteve firme para manter seu líder. No entanto, essa resistência veio acompanhada de uma condição importante: foi feita uma promessa a Hjulmand de que ele teria permissão para sair neste verão por um “preço favorável”. Com esse acordo agora em vigor, o ex-jogador do Lecce está pronto para se testar em um nível mais alto.
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O Atlético venceu o Milan
Hjulmand vinha sendo fortemente associado a uma transferência para o AC Milan, especialmente após a nomeação de Ruben Amorim como técnico. No entanto, o Atlético de Lisboa surgiu agora como o claro favorito para garantir a contratação do volante.
Durante suas 141 partidas pelo Sporting de Lisboa em todas as competições, Hjulmand marcou 10 gols e deu 12 assistências. Sua passagem de grande sucesso em Portugal lhe rendeu três troféus importantes, incluindo dois títulos da Primeira Liga e a Copa de Portugal.
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