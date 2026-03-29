O Atlético de Madrid prepara uma oferta gigantesca para renovar o contrato de Julián Álvarez, em meio ao interesse de transferência do Barcelona e do Arsenal

De acordo com o Marca, o Atlético de Madrid está determinado a garantir o futuro de Álvarez, apesar de ele já ter um contrato até 2030 com uma cláusula de rescisão astronômica de € 500 milhões. O clube decidiu agir de forma decisiva em meio às especulações sobre uma possível transferência, oferecendo ao jogador de 26 anos um aumento salarial significativo. Espera-se que o acordo proposto tenha um valor aproximado de € 10 milhões por temporada, consistindo em um salário fixo de € 9 milhões e € 1 milhão adicional em bônus por desempenho facilmente alcançáveis. Esse pacote gigantesco colocaria o atacante no mesmo nível de Jan Oblak como o jogador mais bem pago do elenco.