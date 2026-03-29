Getty Images
Traduzido por
O Atlético de Madrid prepara uma oferta gigantesca para renovar o contrato de Julián Álvarez, em meio ao interesse de transferência do Barcelona e do Arsenal
Está previsto um aumento salarial significativo
De acordo com o Marca, o Atlético de Madrid está determinado a garantir o futuro de Álvarez, apesar de ele já ter um contrato até 2030 com uma cláusula de rescisão astronômica de € 500 milhões. O clube decidiu agir de forma decisiva em meio às especulações sobre uma possível transferência, oferecendo ao jogador de 26 anos um aumento salarial significativo. Espera-se que o acordo proposto tenha um valor aproximado de € 10 milhões por temporada, consistindo em um salário fixo de € 9 milhões e € 1 milhão adicional em bônus por desempenho facilmente alcançáveis. Esse pacote gigantesco colocaria o atacante no mesmo nível de Jan Oblak como o jogador mais bem pago do elenco.
- Getty Images
Arsenal e Barcelona acompanham a situação
Há relatos de que o Barcelona vê o campeão da Copa do Mundo como o sucessor ideal a longo prazo para Robert Lewandowski. O clube catalão estaria acompanhando de perto a situação do jogador enquanto planeja o futuro após a saída do experiente atacante polonês, cujo contrato expira no final da temporada. Além disso, acredita-se que o Arsenal esteja liderando um grupo de clubes da Premier League interessados, que estão avaliando a possibilidade de fazer uma proposta no meio do ano.
Os números de Alvarez nesta temporada
A impressionante fase de Alvarez nesta temporada mostra exatamente por que ele é tão valorizado. Em 44 partidas em todas as competições, incluindo a La Liga e a Liga dos Campeões, ele marcou 17 gols e deu nove assistências. Um fator crucial é que, segundo consta, ele e sua família estão extremamente felizes com a vida em Madri. Essa satisfação pessoal, aliada aos seus números de gols, sugere que uma renovação de contrato é mais provável do que uma saída em grande estilo.
- AFP
O que vem a seguir para o Atlético de Madrid?
Enquanto a diretoria trabalha incansavelmente nos bastidores para garantir o futuro do seu craque, a equipe mantém toda a sua atenção voltada para o campo. O Atlético de Madrid recebe o líder da La Liga, o Barcelona, no dia 4 de abril, antes de viajar para a Catalunha apenas quatro dias depois, no dia 8 de abril, para um confronto decisivo na primeira partida das quartas de final da Liga dos Campeões.