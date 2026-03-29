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Moataz Elgammal

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O Atlético de Madrid prepara uma oferta gigantesca para renovar o contrato de Julián Álvarez, em meio ao interesse de transferência do Barcelona e do Arsenal

J. Alvarez
Atlético de Madrid
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O Atlético de Madrid estaria preparando uma oferta gigantesca de renovação de contrato para Julián Álvarez, a fim de afastar o crescente interesse de transferência por parte de grandes clubes europeus, como Barcelona e Arsenal. O gigante da La Liga vê o atacante argentino como a pedra angular absoluta de seu projeto de longo prazo e está disposto a quebrar sua estrutura salarial para garantir que ele continue sendo o rosto indiscutível do clube.

  • Está previsto um aumento salarial significativo

    De acordo com o Marca, o Atlético de Madrid está determinado a garantir o futuro de Álvarez, apesar de ele já ter um contrato até 2030 com uma cláusula de rescisão astronômica de € 500 milhões. O clube decidiu agir de forma decisiva em meio às especulações sobre uma possível transferência, oferecendo ao jogador de 26 anos um aumento salarial significativo. Espera-se que o acordo proposto tenha um valor aproximado de € 10 milhões por temporada, consistindo em um salário fixo de € 9 milhões e € 1 milhão adicional em bônus por desempenho facilmente alcançáveis. Esse pacote gigantesco colocaria o atacante no mesmo nível de Jan Oblak como o jogador mais bem pago do elenco.

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    Arsenal e Barcelona acompanham a situação

    Há relatos de que o Barcelona vê o campeão da Copa do Mundo como o sucessor ideal a longo prazo para Robert Lewandowski. O clube catalão estaria acompanhando de perto a situação do jogador enquanto planeja o futuro após a saída do experiente atacante polonês, cujo contrato expira no final da temporada. Além disso, acredita-se que o Arsenal esteja liderando um grupo de clubes da Premier League interessados, que estão avaliando a possibilidade de fazer uma proposta no meio do ano.

  • Os números de Alvarez nesta temporada

    A impressionante fase de Alvarez nesta temporada mostra exatamente por que ele é tão valorizado. Em 44 partidas em todas as competições, incluindo a La Liga e a Liga dos Campeões, ele marcou 17 gols e deu nove assistências. Um fator crucial é que, segundo consta, ele e sua família estão extremamente felizes com a vida em Madri. Essa satisfação pessoal, aliada aos seus números de gols, sugere que uma renovação de contrato é mais provável do que uma saída em grande estilo.

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    O que vem a seguir para o Atlético de Madrid?

    Enquanto a diretoria trabalha incansavelmente nos bastidores para garantir o futuro do seu craque, a equipe mantém toda a sua atenção voltada para o campo. O Atlético de Madrid recebe o líder da La Liga, o Barcelona, no dia 4 de abril, antes de viajar para a Catalunha apenas quatro dias depois, no dia 8 de abril, para um confronto decisivo na primeira partida das quartas de final da Liga dos Campeões.