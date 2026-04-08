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O Atlético de Madrid põe fim a 20 anos de sofrimento contra o Barcelona, com os jogadores de Diego Simeone conquistando a vitória na Liga dos Campeões contra os anfitriões, que jogaram com 10 homens
Simeone quebra a maldição do Camp Nou
Durante duas décadas, o Camp Nou foi uma fortaleza de frustração para o Atlético de Madrid, mas essa longa espera por uma vitória na Catalunha finalmente chegou ao fim na noite de quarta-feira. Antes deste confronto, o time madrilenho não vencia há 25 visitas ao estádio em todas as competições, tendo sua última vitória ocorrido em fevereiro de 2006, sob o comando de Pepe Murcia.
A importância do resultado não pode ser subestimada para Simeone, que nunca havia conquistado uma vitória fora de casa contra o Barcelona desde que assumiu o comando do Atlético. Depois de resistir a uma forte pressão inicial dos anfitriões, a equipe disciplinada de Simeone aproveitou a vantagem numérica para garantir um resultado que altera o equilíbrio de forças nesta disputa europeia entre times espanhóis.
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A demissão de Cubarsi muda o jogo
A partida sofreu uma reviravolta pouco antes do intervalo, quando o jovem zagueiro Pau Cubarsi foi expulso por uma falta em Giuliano Simeone. A expulsão marcou um momento indesejado na carreira do jovem, que se tornou o primeiro adolescente a ser expulso duas vezes na Liga dos Campeões. Isso deixou a equipe de Hansi Flick diante de uma tarefa difícil contra uma das defesas mais organizadas do futebol mundial.
Julian Alvarez puniu imediatamente os anfitriões ao marcar na cobrança de falta resultante, garantindo que o Atlético fosse para o intervalo com uma vantagem de 1 a 0. Apesar dos melhores esforços do Barcelona para encontrar o empate no segundo tempo, a desvantagem de jogar com 10 homens acabou pesando, permitindo que os visitantes ditassem o ritmo da partida.
Sorloth fecha o negócio
Enquanto o Barcelona avançava em busca de uma reação, o Atlético manteve a paciência e a precisão nos contra-ataques. A vitória acabou sendo selada por Alexander Sorloth, que saiu do banco para marcar o 2 a 0 e silenciar a torcida da casa. Seu gol proporcionou a vantagem de que a equipe de Simeone precisava antes da partida de volta no Metropolitano.
A vitória também encerra outra sequência desanimadora para os Rojiblancos, que nunca haviam vencido fora de casa na Liga dos Campeões contra um adversário da La Liga. Após cinco tentativas frustradas contra rivais espanhóis fora de casa, a sexta foi a vencedora para o time de Madri, que finalmente quebrou seu azar nas partidas fora de casa na Europa.
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A história se repete para os Rojiblancos
Os torcedores do Atlético de Madrid verão este resultado como um grande presságio para o restante da campanha. Nas duas ocasiões anteriores em que o Atlético enfrentou o Barcelona nas quartas de final da Liga dos Campeões — em 2014 e 2016 —, conseguiu eliminar o gigante catalão. Em ambas as temporadas, Simeone conduziu sua equipe, de forma memorável, até a final.
Embora o trabalho esteja apenas pela metade, os torcedores do clube já sonham com uma quarta participação na final e com a chance de finalmente levantar o troféu que lhes tem escapado. Com uma vantagem de dois gols e o apoio da torcida em casa na segunda partida, o Atlético se consolidou como o favorito para avançar às semifinais.