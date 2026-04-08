Durante duas décadas, o Camp Nou foi uma fortaleza de frustração para o Atlético de Madrid, mas essa longa espera por uma vitória na Catalunha finalmente chegou ao fim na noite de quarta-feira. Antes deste confronto, o time madrilenho não vencia há 25 visitas ao estádio em todas as competições, tendo sua última vitória ocorrido em fevereiro de 2006, sob o comando de Pepe Murcia.

A importância do resultado não pode ser subestimada para Simeone, que nunca havia conquistado uma vitória fora de casa contra o Barcelona desde que assumiu o comando do Atlético. Depois de resistir a uma forte pressão inicial dos anfitriões, a equipe disciplinada de Simeone aproveitou a vantagem numérica para garantir um resultado que altera o equilíbrio de forças nesta disputa europeia entre times espanhóis.