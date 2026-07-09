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Donny Afroni

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O Atlético de Madrid iguala o valor pedido de €50 milhões por Mason Greenwood, mas o Fenerbahçe continua sendo o favorito, enquanto o Marselha espera uma decisão sobre a transferência ainda esta semana

Mercado da bola
M. Greenwood
Olympique de Marseille
Campeonato Francês
Atlético de Madrid
La Liga
Fenerbahçe
Campeonato Turco

Mason Greenwood parece estar chegando às últimas horas de sua passagem pelo Marselha, à medida que uma disputa acirrada por sua contratação chega ao fim. Embora o atacante tenha se apresentado aos treinos de pré-temporada nesta semana, as negociações se intensificaram, com dois grandes clubes europeus entrando na disputa pela sua contratação.

  • O Atlético de Madrid entra na disputa pela contratação

    O Atlético intensificou sua tentativa de contratar Greenwood ao igualar a avaliação do Marselha. O gigante espanhol apresentou uma proposta no valor de 45 milhões de euros, mais 5 milhões de euros adicionais em bônus, alinhando-se às expectativas financeiras do clube da Ligue 1, segundo o L’Equipe. No entanto, a negociação continua complexa devido à inclusão de comissões de agentes e a uma cláusula específica de participação em futura revenda, previamente acordada entre Greenwood e o Marselha para gerenciar suas expectativas salariais ao chegar à França.

    Apesar do grande esforço financeiro dos “Colchoneros”, a estrutura do negócio está sob análise. O Marselha está empenhado em garantir o maior retorno líquido possível. Embora o pacote geral seja significativo, as deduções para comissões de intermediários fazem com que o Marselha ainda esteja avaliando se a oferta do Atlético é superior às propostas rivais atualmente em jogo.


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    O Fenerbahçe continua na liderança

    O Fenerbahçe surgiu como favorito na disputa, apesar de uma oferta inicial ligeiramente inferior, de €40 milhões mais bônus. Um ponto crucial é que a proposta do clube turco não inclui comissões de corretagem, e os representantes de Greenwood teriam concordado em abrir mão de sua porcentagem do valor da transferência em troca de um contrato de quatro anos. Isso torna o ganho líquido para o Marselha potencialmente mais atraente do que o valor nominal mais alto oferecido pelo Atlético.

    A nova diretoria do Fenerbahçe fez do jogador de 24 anos sua prioridade absoluta neste verão. Eles têm sido incrivelmente persuasivos, contando com o apoio do advogado do jogador, Martin Budworth, que seria um forte defensor da transferência para Istambul. Relatos vindos do centro de treinamento sugerem que, embora o próprio jogador tenha sido inicialmente influenciado pelo prestígio do Atlético de Madrid, a magnitude da oferta turca está começando a fazer a balança pender a seu favor.

  • A hora da decisão se aproxima em Marselha

    Todas as partes envolvidas estão agora pressionando por uma resposta definitiva nas próximas 24 a 48 horas. O clima em Istambul já está elétrico, com as especulações nas redes sociais atingindo o auge depois que uma prévia divulgada pela equipe de basquete do clube sobre uma contratação diferente foi inicialmente confundida com um anúncio sobre Greenwood. Há a sensação de que o gigante turco precisa garantir a contratação do inglês ou enfrentará uma reação negativa da torcida, que espera a chegada de um grande nome.

    O jornal L’Equipe cita uma fonte próxima às negociações que indicou que o momento é favorável ao time da Super Lig. “As diferentes partes gostariam de uma decisão nesta quinta-feira”, explicou a fonte. “A balança pende para o Fener...”

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    O Manchester United e o Getafe aguardam sua parte

    Qualquer acordo final terá repercussões significativas para o Manchester United, que manteve uma cláusula de 40% sobre a revenda quando Greenwood se transferiu para o Stade Vélodrome. Segundo relatos, o Marselha passou as últimas semanas tentando renegociar esse valor para 30% ou 35% a fim de reter uma parcela maior do lucro extraordinário, embora ainda não esteja claro se o United ou a INEOS estarão dispostos a atender a tal pedido nesta fase avançada do processo.

    Além disso, o Getafe também tem direito a uma parte dos rendimentos como parte do pacote de compensação por seu papel na recuperação do jogador durante a temporada 2023-24. “É bastante tarde para renegociar com o Manchester”, admitiu um executivo do Marselha em meados de maio. “Seria necessário ter iniciado as discussões antes que o OM se encontrasse em uma situação financeira que o forçasse a vender em caráter de emergência.”