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O Atlético de Madrid iguala o valor pedido de €50 milhões por Mason Greenwood, mas o Fenerbahçe continua sendo o favorito, enquanto o Marselha espera uma decisão sobre a transferência ainda esta semana
O Atlético de Madrid entra na disputa pela contratação
O Atlético intensificou sua tentativa de contratar Greenwood ao igualar a avaliação do Marselha. O gigante espanhol apresentou uma proposta no valor de 45 milhões de euros, mais 5 milhões de euros adicionais em bônus, alinhando-se às expectativas financeiras do clube da Ligue 1, segundo o L’Equipe. No entanto, a negociação continua complexa devido à inclusão de comissões de agentes e a uma cláusula específica de participação em futura revenda, previamente acordada entre Greenwood e o Marselha para gerenciar suas expectativas salariais ao chegar à França.
Apesar do grande esforço financeiro dos “Colchoneros”, a estrutura do negócio está sob análise. O Marselha está empenhado em garantir o maior retorno líquido possível. Embora o pacote geral seja significativo, as deduções para comissões de intermediários fazem com que o Marselha ainda esteja avaliando se a oferta do Atlético é superior às propostas rivais atualmente em jogo.
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O Fenerbahçe continua na liderança
O Fenerbahçe surgiu como favorito na disputa, apesar de uma oferta inicial ligeiramente inferior, de €40 milhões mais bônus. Um ponto crucial é que a proposta do clube turco não inclui comissões de corretagem, e os representantes de Greenwood teriam concordado em abrir mão de sua porcentagem do valor da transferência em troca de um contrato de quatro anos. Isso torna o ganho líquido para o Marselha potencialmente mais atraente do que o valor nominal mais alto oferecido pelo Atlético.
A nova diretoria do Fenerbahçe fez do jogador de 24 anos sua prioridade absoluta neste verão. Eles têm sido incrivelmente persuasivos, contando com o apoio do advogado do jogador, Martin Budworth, que seria um forte defensor da transferência para Istambul. Relatos vindos do centro de treinamento sugerem que, embora o próprio jogador tenha sido inicialmente influenciado pelo prestígio do Atlético de Madrid, a magnitude da oferta turca está começando a fazer a balança pender a seu favor.
A hora da decisão se aproxima em Marselha
Todas as partes envolvidas estão agora pressionando por uma resposta definitiva nas próximas 24 a 48 horas. O clima em Istambul já está elétrico, com as especulações nas redes sociais atingindo o auge depois que uma prévia divulgada pela equipe de basquete do clube sobre uma contratação diferente foi inicialmente confundida com um anúncio sobre Greenwood. Há a sensação de que o gigante turco precisa garantir a contratação do inglês ou enfrentará uma reação negativa da torcida, que espera a chegada de um grande nome.
O jornal L’Equipe cita uma fonte próxima às negociações que indicou que o momento é favorável ao time da Super Lig. “As diferentes partes gostariam de uma decisão nesta quinta-feira”, explicou a fonte. “A balança pende para o Fener...”
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O Manchester United e o Getafe aguardam sua parte
Qualquer acordo final terá repercussões significativas para o Manchester United, que manteve uma cláusula de 40% sobre a revenda quando Greenwood se transferiu para o Stade Vélodrome. Segundo relatos, o Marselha passou as últimas semanas tentando renegociar esse valor para 30% ou 35% a fim de reter uma parcela maior do lucro extraordinário, embora ainda não esteja claro se o United ou a INEOS estarão dispostos a atender a tal pedido nesta fase avançada do processo.
Além disso, o Getafe também tem direito a uma parte dos rendimentos como parte do pacote de compensação por seu papel na recuperação do jogador durante a temporada 2023-24. “É bastante tarde para renegociar com o Manchester”, admitiu um executivo do Marselha em meados de maio. “Seria necessário ter iniciado as discussões antes que o OM se encontrasse em uma situação financeira que o forçasse a vender em caráter de emergência.”
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