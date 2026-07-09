O Atlético intensificou sua tentativa de contratar Greenwood ao igualar a avaliação do Marselha. O gigante espanhol apresentou uma proposta no valor de 45 milhões de euros, mais 5 milhões de euros adicionais em bônus, alinhando-se às expectativas financeiras do clube da Ligue 1, segundo o L’Equipe. No entanto, a negociação continua complexa devido à inclusão de comissões de agentes e a uma cláusula específica de participação em futura revenda, previamente acordada entre Greenwood e o Marselha para gerenciar suas expectativas salariais ao chegar à França.

Apesar do grande esforço financeiro dos “Colchoneros”, a estrutura do negócio está sob análise. O Marselha está empenhado em garantir o maior retorno líquido possível. Embora o pacote geral seja significativo, as deduções para comissões de intermediários fazem com que o Marselha ainda esteja avaliando se a oferta do Atlético é superior às propostas rivais atualmente em jogo.



