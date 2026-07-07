O Atlético de Madrid faz de Mohamed Salah seu principal alvo de transferência, enquanto Diego Simeone busca a “maior contratação do verão”

A presença de Salah sob o comando de Simeone deve causar um impacto imediato na eficácia do ataque do Atlético, que precisa de criatividade em espaços apertados. Por outro lado, diz-se que o jogador está ansioso para vivenciar a atmosfera da primeira divisão espanhola, a fim de manter sua competitividade na Europa. Essa jogada ambiciosa está sendo feita para garantir que o Atlético continue capaz de disputar títulos nacionais e brilhar na Liga dos Campeões na próxima temporada.