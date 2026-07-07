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O Atlético de Madrid faz de Mohamed Salah seu principal alvo de transferência, enquanto Diego Simeone busca a “maior contratação do verão”
Gigantes espanhóis de olho em Salah
De acordo com reportagens do site espanhol Fichajes, o Atlético está determinado a agitar o mercado de transferências, fazendo de Salah seu principal alvo. Os “Colchoneros” veem o capitão egípcio como o sucessor ideal após a saída de Antoine Griezmann, a fim de restaurar a competitividade do clube no mais alto nível. Apesar de ele estar sem contrato, o gigante da La Liga precisa preparar uma proposta salarial substancial para convencer o jogador.
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É desejável uma mentalidade vencedora de elite
A diretoria esportiva do clube da capital espanhola estaria cheia de admiração pelo histórico, pela autoridade e pela mentalidade vencedora do ponta. O jogador de 33 anos é considerado o perfil perfeito para liderar o ataque e assumir uma enorme responsabilidade nas noites decisivas das competições europeias. Simeone vê a possível chegada dessa lenda da Premier League como a “maior contratação do verão”, já que ele ainda mantém um desempenho de nível mundial após nove temporadas em Anfield.
Simeone busca eficiência no ataque
A presença de Salah sob o comando de Simeone deve causar um impacto imediato na eficácia do ataque do Atlético, que precisa de criatividade em espaços apertados. Por outro lado, diz-se que o jogador está ansioso para vivenciar a atmosfera da primeira divisão espanhola, a fim de manter sua competitividade na Europa. Essa jogada ambiciosa está sendo feita para garantir que o Atlético continue capaz de disputar títulos nacionais e brilhar na Liga dos Campeões na próxima temporada.
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A acirrada disputa pela liderança se intensifica
O Atlético precisa, sem dúvida, agir rapidamente para fechar os termos contratuais, já que Salah continua sendo alvo de ofertas astronômicas de clubes da Arábia Saudita. A equipe de olheiros e a diretoria dos Rojiblancos estão, neste momento, elaborando uma proposta contratual atraente para convencer o astro a se transferir para Madri. O próprio Simeone é considerado uma figura-chave no processo de negociação antes do início oficial dos preparativos para a pré-temporada.
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