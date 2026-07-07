Goal.com
Ao Vivo

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

O Atlético de Madrid faz de Mohamed Salah seu principal alvo de transferência, enquanto Diego Simeone busca a “maior contratação do verão”

Mercado da bola
M. Salah
Atlético de Madrid
La Liga
Liverpool
Premier League
D. Simeone
A. Griezmann

O Atlético de Madrid teria feito do ex-atacante do Liverpool, Mohamed Salah, seu principal alvo de transferência para a próxima temporada. O ponta de 33 anos está atualmente sem clube, após encerrar sua lendária passagem de nove anos por Anfield, o que representa uma enorme oportunidade de mercado para o gigante espanhol.


  • Gigantes espanhóis de olho em Salah

    De acordo com reportagens do site espanhol Fichajes, o Atlético está determinado a agitar o mercado de transferências, fazendo de Salah seu principal alvo. Os “Colchoneros” veem o capitão egípcio como o sucessor ideal após a saída de Antoine Griezmann, a fim de restaurar a competitividade do clube no mais alto nível. Apesar de ele estar sem contrato, o gigante da La Liga precisa preparar uma proposta salarial substancial para convencer o jogador.



    • Publicidade
  • هدف صلاحGetty Images Sport

    É desejável uma mentalidade vencedora de elite

    A diretoria esportiva do clube da capital espanhola estaria cheia de admiração pelo histórico, pela autoridade e pela mentalidade vencedora do ponta. O jogador de 33 anos é considerado o perfil perfeito para liderar o ataque e assumir uma enorme responsabilidade nas noites decisivas das competições europeias. Simeone vê a possível chegada dessa lenda da Premier League como a “maior contratação do verão”, já que ele ainda mantém um desempenho de nível mundial após nove temporadas em Anfield.

  • Simeone busca eficiência no ataque

    A presença de Salah sob o comando de Simeone deve causar um impacto imediato na eficácia do ataque do Atlético, que precisa de criatividade em espaços apertados. Por outro lado, diz-se que o jogador está ansioso para vivenciar a atmosfera da primeira divisão espanhola, a fim de manter sua competitividade na Europa. Essa jogada ambiciosa está sendo feita para garantir que o Atlético continue capaz de disputar títulos nacionais e brilhar na Liga dos Campeões na próxima temporada.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A acirrada disputa pela liderança se intensifica

    O Atlético precisa, sem dúvida, agir rapidamente para fechar os termos contratuais, já que Salah continua sendo alvo de ofertas astronômicas de clubes da Arábia Saudita. A equipe de olheiros e a diretoria dos Rojiblancos estão, neste momento, elaborando uma proposta contratual atraente para convencer o astro a se transferir para Madri. O próprio Simeone é considerado uma figura-chave no processo de negociação antes do início oficial dos preparativos para a pré-temporada.

Amistosos de clubes
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Sunderland crest
Sunderland
SUN