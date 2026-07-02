O Atlético de Madrid estuda uma possível contratação surpresa de Mason Greenwood, enquanto o Barcelona busca Julian Alvarez

O Barcelona está intensificando seus esforços para contratar Álvarez, enquanto planeja o futuro após a saída de Robert Lewandowski. De acordo com uma reportagem do SPORT, o Atlético de Madrid já começou a avaliar o mercado em busca de alternativas viáveis. Álvarez está atualmente focado em tentar conquistar sua segunda Copa do Mundo com a Argentina, somando mais um título a uma carreira impressionante que inclui dois títulos da Copa América e um troféu da Liga dos Campeões.

O atacante tem sido uma figura-chave para o Atlético de Madrid, marcando 49 gols em 106 partidas desde que chegou do Manchester City, clube pelo qual balançou as redes 36 vezes em 103 jogos. Apesar de insistir publicamente que não quer vendê-lo, o Atlético de Madrid elaborou uma lista de candidatos, com Greenwood surgindo como principal alvo.







