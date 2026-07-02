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O Atlético de Madrid estuda uma possível contratação surpresa de Mason Greenwood, enquanto o Barcelona busca Julian Alvarez
O Barcelona está de olho em Álvarez, enquanto o Atlético tem Greenwood na mira
O Barcelona está intensificando seus esforços para contratar Álvarez, enquanto planeja o futuro após a saída de Robert Lewandowski. De acordo com uma reportagem do SPORT, o Atlético de Madrid já começou a avaliar o mercado em busca de alternativas viáveis. Álvarez está atualmente focado em tentar conquistar sua segunda Copa do Mundo com a Argentina, somando mais um título a uma carreira impressionante que inclui dois títulos da Copa América e um troféu da Liga dos Campeões.
O atacante tem sido uma figura-chave para o Atlético de Madrid, marcando 49 gols em 106 partidas desde que chegou do Manchester City, clube pelo qual balançou as redes 36 vezes em 103 jogos. Apesar de insistir publicamente que não quer vendê-lo, o Atlético de Madrid elaborou uma lista de candidatos, com Greenwood surgindo como principal alvo.
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Simeone planeja uma reformulação no ataque com o artilheiro Greenwood
A revista *Sport* afirma que Simeone vê Greenwood como uma excelente opção ofensiva. A saída repentina de Antoine Griezmann e Nico González aumentou a urgência do Atlético em garantir reforços de alta qualidade. Greenwood reconstruiu sua carreira desde que deixou o Manchester United. Após uma passagem por empréstimo pelo Getafe, onde marcou 10 gols em 36 jogos, ele se transferiu definitivamente para o Marselha em julho de 2024 por 26,6 milhões de libras.
Na França, Greenwood tem se destacado, terminando como artilheiro da Ligue 1 na temporada 2024-25 com 21 gols. Na última temporada, ele marcou 26 gols e deu 11 assistências em 45 partidas em todas as competições. No total, ele ostenta um histórico notável de 48 gols em 81 partidas pelo Marselha, consolidando seu status como um dos atacantes mais perigosos da Europa.
Laporta confirma a oferta do Barcelona por Álvarez
A possibilidade de Alvarez se transferir para o Barcelona continua ganhando força após uma temporada passada impressionante, na qual ele marcou 20 gols em 49 partidas. Joan Laporta confirmou que uma proposta oficial foi apresentada, mas o Atlético de Madrid a rejeitou. Ao abordar as negociações, o presidente do Barcelona explicou: “O Atlético de Madrid está ciente dessa oferta; entendemos que eles não o vendem porque não têm alternativas. Quando eu as tiver, se essa oferta ainda estiver em vigor, estaremos interessados.” A contratação de Greenwood eliminaria esse obstáculo. No entanto, o Manchester United mantém uma cláusula de revenda significativa de até 50% sobre a transferência de Greenwood para o Marselha.
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O que vem a seguir para Alvarez e Greenwood?
O Barcelona vai esperar pacientemente que o Atlético avance nas negociações com Greenwood antes de apresentar uma segunda proposta por Álvarez. Se Simeone conseguir fechar um acordo com o atacante inglês, isso inevitavelmente provocará um enorme efeito dominó no mercado de transferências. Todos os olhos estão agora voltados para o Marselha, para ver se o clube vai autorizar um retorno sensacional de Greenwood à Espanha.