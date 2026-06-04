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O Atlético de Madrid está interessado em contratar o meio-campista esquecido do Manchester City que brilhou na Premier League nas primeiras semanas da temporada 2025-26
Simeone de olho no dinamismo holandês
Simeone está ansioso para renovar suas opções no meio-campo e identificou Reijnders como o perfil ideal para trazer energia e qualidade técnica aos Rojiblancos, segundo o Fijaches. O jogador da seleção holandesa, que chegou ao Etihad com grande reputação, poderia estar disponível caso uma oferta adequada chegue à mesa neste verão.
A reportagem acrescenta que o gigante madrilenho está preparando uma oferta inicial formal na casa dos € 65 milhões para testar a determinação do Man City. Simeone acredita que a inteligência tática de Reijnders e seu histórico comprovado nas principais ligas europeias permitiriam uma transição tranquila para o ambiente exigente do Metropolitano.
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Cidade pronta para aprovar a saída
Acredita-se que o time do Etihad esteja aberto à ideia de vendê-lo, desde que consiga obter um lucro significativo sobre o investimento inicial. Apesar de suas atuações heroicas no início da temporada, o jogador de 27 anos viu seu tempo de jogo diminuir sob o comando de Pep Guardiola. Ele foi escalado como reserva não utilizado nove vezes nas últimas 14 partidas da campanha da Premier League e permaneceu no banco nas duas finais nacionais. Essa repentina falta de participação efetivamente o colocou no mercado de transferências, e o clube pode procurar reinvestir os recursos arrecadados em outras áreas do elenco.
O Man City já está de olho em possíveis substitutos e, recentemente, uma primeira tentativa de contratar Elliot Anderson teria sido rejeitada pelo Nottingham Forest. A venda de Reijnders proporcionaria o capital necessário para buscar esses alvos, ao mesmo tempo em que abriria espaço em um meio-campo congestionado.
O retorno à Série A continua sendo uma alternativa
Embora o Atlético esteja se empenhando ao máximo, o clube pode enfrentar concorrência da Itália. O sucesso anterior de Reijnders no San Siro não foi esquecido, e vários grandes clubes italianos continuam atentos à sua situação cada vez mais difícil em Manchester.
Relatos recentes sugerem que a Juventus está acompanhando sua situação, enquanto busca jogadores de qualidade mais consolidados para sua própria reconstrução técnica. No entanto, diz-se que o jogador está intrigado com a perspectiva de jogar na La Liga e trabalhar sob a tutela de Simeone, o que poderia dar ao Atlético a vantagem na disputa por sua contratação.
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Uma jogada estratégica para os Rojiblancos
Para o Atlético, a contratação de Reijnders representaria um grande golpe de mestre, que combina qualidade técnica com resistência física. O clube espera que o apelo do sistema de Diego Simeone e a promessa de uma vaga garantida no time titular sejam suficientes para convencer o meio-campista holandês.
A proposta de € 65 milhões tornaria Reijnders uma das contratações mais caras da história recente do Atlético, ressaltando a confiança que o clube deposita em sua capacidade de recuperar a melhor forma. Se o negócio for concretizado, isso marcará uma grande mudança na estratégia do clube para diminuir a diferença e competir diretamente com o Real Madrid e o Barcelona no topo da tabela.