O Atlético de Madrid está interessado em contratar o meio-campista esquecido do Manchester City que brilhou na Premier League nas primeiras semanas da temporada 2025-26

Acredita-se que o time do Etihad esteja aberto à ideia de vendê-lo, desde que consiga obter um lucro significativo sobre o investimento inicial. Apesar de suas atuações heroicas no início da temporada, o jogador de 27 anos viu seu tempo de jogo diminuir sob o comando de Pep Guardiola. Ele foi escalado como reserva não utilizado nove vezes nas últimas 14 partidas da campanha da Premier League e permaneceu no banco nas duas finais nacionais. Essa repentina falta de participação efetivamente o colocou no mercado de transferências, e o clube pode procurar reinvestir os recursos arrecadados em outras áreas do elenco.

O Man City já está de olho em possíveis substitutos e, recentemente, uma primeira tentativa de contratar Elliot Anderson teria sido rejeitada pelo Nottingham Forest. A venda de Reijnders proporcionaria o capital necessário para buscar esses alvos, ao mesmo tempo em que abriria espaço em um meio-campo congestionado.



