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O Atlético de Madrid está interessado em contratar Mason Greenwood neste verão, já que Diego Simeone tem como alvo o craque do Marselha
Simeone busca reforço para o ataque
O Atlético se prepara para um verão de grandes mudanças em seu ataque. Com a lenda do clube, Antoine Griezmann, tendo recusado recentemente uma proposta do Orlando City, da MLS, cresce a sensação no Metropolitano de que a era lendária do francês na capital espanhola pode finalmente estar chegando ao fim. Essa possível vaga obrigou Simeone e a equipe de contratações do Atlético a vasculhar o mercado em busca de talentos de elite capazes de preencher uma lacuna tão grande.
De acordo com reportagens da Cadena SER, Greenwood surgiu como um candidato sério para os Rojiblancos. O clube é admirador do jogador de 24 anos há muito tempo, desde sua passagem bem-sucedida por empréstimo na La Liga pelo Getafe. Embora a transferência não tenha se concretizado naquela época, o Atlético continuou acompanhando de perto seu progresso na França.
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Excelente desempenho na Ligue 1
Desde que chegou ao Marselha, o ex-jogador do Manchester United vem apresentando um desempenho impressionante. Greenwood lidera atualmente a artilharia da Ligue 1 com 15 gols. Com 25 gols e oito assistências em 38 partidas em todas as competições nesta temporada, seu rendimento o tornou um dos atacantes mais produtivos do futebol europeu. Sua familiaridade com o clima e o estilo de vida espanhóis é vista como uma grande vantagem. Durante sua temporada no Getafe, ele teria se mostrado muito satisfeito com a vida em Madri. Esse fator de conforto pode desempenhar um papel decisivo caso o Atlético decida formalizar seu interesse, já que o clube busca um jogador capaz de se adaptar rapidamente ao exigente sistema de Simeone.
Possível substituto de Alvarez
A ligação com Greenwood surge em meio a especulações crescentes sobre o futuro de Julián Álvarez. Apesar da posição pública do Atlético de que o campeão argentino da Copa do Mundo não está à venda, persistem os rumores de que o Barcelona estaria interessado em uma negociação que poderia envolver a troca de jogadores. Se Álvarez vier a sair, isso deixaria um enorme vazio no ataque do Atlético, que Greenwood poderia potencialmente preencher.
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Concorrência de outras equipes europeias
Conseguir a contratação de Greenwood não será tarefa fácil, dada a sua importância para o projeto atual do Marselha. No entanto, a perspectiva de voltar a Madri e disputar títulos importantes na La Liga e na Liga dos Campeões pode ser tentadora para o atacante. Contudo, os Rojiblancos não são o único time interessado nos serviços do jogador de 24 anos; segundo relatos, a Juventus, da Série A, também estaria interessada em contratar o atacante neste verão.
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