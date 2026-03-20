O Atlético de Madrid está interessado em contratar Mason Greenwood neste verão, já que Diego Simeone tem como alvo o craque do Marselha

O Atlético se prepara para um verão de grandes mudanças em seu ataque. Com a lenda do clube, Antoine Griezmann, tendo recusado recentemente uma proposta do Orlando City, da MLS, cresce a sensação no Metropolitano de que a era lendária do francês na capital espanhola pode finalmente estar chegando ao fim. Essa possível vaga obrigou Simeone e a equipe de contratações do Atlético a vasculhar o mercado em busca de talentos de elite capazes de preencher uma lacuna tão grande.

De acordo com reportagens da Cadena SER, Greenwood surgiu como um candidato sério para os Rojiblancos. O clube é admirador do jogador de 24 anos há muito tempo, desde sua passagem bem-sucedida por empréstimo na La Liga pelo Getafe. Embora a transferência não tenha se concretizado naquela época, o Atlético continuou acompanhando de perto seu progresso na França.