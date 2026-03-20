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Yosua Arya

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O Atlético de Madrid está interessado em contratar Mason Greenwood neste verão, já que Diego Simeone tem como alvo o craque do Marselha

O Atlético de Madrid está avaliando a possibilidade de contratar o craque do Marselha, Mason Greenwood, neste verão, enquanto se prepara para uma possível reformulação de seu ataque. Diego Simeone estaria interessado no atacante, que já se destacou na La Liga durante um período de empréstimo ao Getafe.

  • Simeone busca reforço para o ataque

    O Atlético se prepara para um verão de grandes mudanças em seu ataque. Com a lenda do clube, Antoine Griezmann, tendo recusado recentemente uma proposta do Orlando City, da MLS, cresce a sensação no Metropolitano de que a era lendária do francês na capital espanhola pode finalmente estar chegando ao fim. Essa possível vaga obrigou Simeone e a equipe de contratações do Atlético a vasculhar o mercado em busca de talentos de elite capazes de preencher uma lacuna tão grande.

    De acordo com reportagens da Cadena SER, Greenwood surgiu como um candidato sério para os Rojiblancos. O clube é admirador do jogador de 24 anos há muito tempo, desde sua passagem bem-sucedida por empréstimo na La Liga pelo Getafe. Embora a transferência não tenha se concretizado naquela época, o Atlético continuou acompanhando de perto seu progresso na França.

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    Excelente desempenho na Ligue 1

    Desde que chegou ao Marselha, o ex-jogador do Manchester United vem apresentando um desempenho impressionante. Greenwood lidera atualmente a artilharia da Ligue 1 com 15 gols. Com 25 gols e oito assistências em 38 partidas em todas as competições nesta temporada, seu rendimento o tornou um dos atacantes mais produtivos do futebol europeu. Sua familiaridade com o clima e o estilo de vida espanhóis é vista como uma grande vantagem. Durante sua temporada no Getafe, ele teria se mostrado muito satisfeito com a vida em Madri. Esse fator de conforto pode desempenhar um papel decisivo caso o Atlético decida formalizar seu interesse, já que o clube busca um jogador capaz de se adaptar rapidamente ao exigente sistema de Simeone.

  • Possível substituto de Alvarez

    A ligação com Greenwood surge em meio a especulações crescentes sobre o futuro de Julián Álvarez. Apesar da posição pública do Atlético de que o campeão argentino da Copa do Mundo não está à venda, persistem os rumores de que o Barcelona estaria interessado em uma negociação que poderia envolver a troca de jogadores. Se Álvarez vier a sair, isso deixaria um enorme vazio no ataque do Atlético, que Greenwood poderia potencialmente preencher.

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    Concorrência de outras equipes europeias

    Conseguir a contratação de Greenwood não será tarefa fácil, dada a sua importância para o projeto atual do Marselha. No entanto, a perspectiva de voltar a Madri e disputar títulos importantes na La Liga e na Liga dos Campeões pode ser tentadora para o atacante. Contudo, os Rojiblancos não são o único time interessado nos serviços do jogador de 24 anos; segundo relatos, a Juventus, da Série A, também estaria interessada em contratar o atacante neste verão.

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