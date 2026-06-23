O Atlético de Madrid está estudando uma troca entre Julián Álvarez e Viktor Gyökérs com o Arsenal, ao descartar a venda do atacante argentino ao Barcelona

Notícias vindas da Espanha sugerem que o clube está totalmente preparado para adotar uma postura inflexível em relação ao jogador caso os interessados estrangeiros não aceitem sua alta avaliação.

De acordo com o jornalista Manolo Lama, os Rojiblancos descartaram a venda do atacante argentino ao Barça por uma “questão de honra”. A postura do clube continua totalmente inflexível, com a diretoria indicando que “está disposta a manter Julián Álvarez no clube, mesmo que ele não jogue”.