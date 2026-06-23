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O Atlético de Madrid está estudando uma troca entre Julián Álvarez e Viktor Gyökérs com o Arsenal, ao descartar a venda do atacante argentino ao Barcelona
Gigantes espanhóis bloqueiam transferência
A diretoria do Estádio Metropolitano alterou completamente sua estratégia em relação ao descontente jogador da seleção argentina. Após intensas especulações ligando o atacante a uma transferência para a Catalunha, os dirigentes fecharam definitivamente essa possibilidade — segundo a COPE. Os dirigentes do Atlético se recusam a negociar com o rival Barcelona, voltando sua atenção para Londres enquanto buscam estruturar um complexo pacote de troca que atenda às suas exigências esportivas antes do fechamento da janela de transferências de verão.
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Postura firme em relação ao valor
Notícias vindas da Espanha sugerem que o clube está totalmente preparado para adotar uma postura inflexível em relação ao jogador caso os interessados estrangeiros não aceitem sua alta avaliação.
De acordo com o jornalista Manolo Lama, os Rojiblancos descartaram a venda do atacante argentino ao Barça por uma “questão de honra”. A postura do clube continua totalmente inflexível, com a diretoria indicando que “está disposta a manter Julián Álvarez no clube, mesmo que ele não jogue”.
Negócio sensacional de troca foi arquitetado
A negociação proposta levaria o atacante argentino ao Emirates Stadium em troca de uma quantia substancial em dinheiro, com o artilheiro sueco Gyokeres seguindo na direção oposta, rumo ao Metropolitano. Esse acordo de grande repercussão exigiria um acordo financeiro além da troca de jogadores, com ajustes em dinheiro estimados em torno de €60 milhões.
O Atlético acredita que a contratação do sueco representa a solução ideal, permitindo que a diretoria esportiva traga um “atacante central puro e completo”.
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Planos de reestruturação do elenco se aproximam
A contratação de um clássico “número 9” provocaria um efeito dominó imediato na atual linha de ataque do clube espanhol antes do início da nova temporada. A contratação de Gyokeres permitiria que a equipe de contratações avaliasse ativamente as ofertas por Alexander Sorloth, que ocupa uma função tática praticamente idêntica. Isso, por sua vez, permitiria que Diego Simeone buscasse ativamente um segundo atacante mais ágil.