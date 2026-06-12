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O Atlético de Madrid está em negociações para contratar a estrela do PSG em uma transferência surpreendente, com o valor da transação já definido
O Atlético intensifica a busca por Kang-in
O Atlético de Madrid pretende reforçar o meio-campo neste verão e fez de Kang-in um dos seus alvos prioritários, segundo a ESPN. O meio-campista do PSG está atualmente representando a Coreia do Sul na Copa do Mundo de 2026, mas, segundo relatos, estaria aberto a voltar ao futebol espanhol.
Diz-se que Simeone é um admirador de longa data da versatilidade e qualidade técnica do jogador de 25 anos. O Atlético acredita que Kang-in poderia trazer mais criatividade ao meio-campo após uma campanha irregular nessa área na última temporada. O PSG está disposto a considerar ofertas pelo sul-coreano caso os clubes interessados atendam ao preço pedido. Os campeões franceses teriam avaliado Lee em € 35 milhões.
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O PSG está aberto a propostas enquanto Lee pondera seu futuro
Notícias sugerem que o PSG estaria disposto a autorizar a saída de Lee caso o valor exigido seja atingido. O clube obterá um lucro significativo com o jogador, que foi contratado do Mallorca por cerca de 20 milhões de euros há três anos.
Lee ainda tem dois anos restantes de contrato em Paris. No entanto, suas poucas participações como titular em jogos importantes da Europa na última temporada teriam contribuído para a incerteza sobre seu futuro a longo prazo no clube. Acredita-se que o meio-campista prefira um retorno à La Liga, onde já atuou pelo Valencia e pelo Mallorca antes de se transferir para a França.
O PSG já está se preparando para a vida após Lee
Segundo relatos, o PSG já começou a procurar possíveis substitutos caso Kang-in saia neste verão. Maghnes Akliouche, estrela do Mônaco, surgiu como o principal candidato a ocupar a vaga. Akliouche chamou a atenção de muitos após uma temporada impressionante na Ligue 1. O interesse do PSG também se alinha à sua recente estratégia de recrutar os principais talentos franceses para o futuro.
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Espera-se que o Atlético faça uma oferta em breve
O Atlético deve agora decidir se aceita a avaliação do PSG e acelera as negociações pela contratação de Kang-in. A contratação do jogador da seleção sul-coreana representaria um reforço significativo para o elenco de Simeone antes do início da nova temporada.
No entanto, qualquer transferência provavelmente ocorrerá após a Copa do Mundo, já que Kang-in está atualmente focado na seleção de seu país na América do Norte. Após garantir uma vitória por 2 a 1 sobre a República Tcheca na estreia do Grupo A, os Taeguk Warriors agora enfrentarão o México no Estádio Guadalajara, no dia 19 de junho.