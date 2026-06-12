O Atlético de Madrid pretende reforçar o meio-campo neste verão e fez de Kang-in um dos seus alvos prioritários, segundo a ESPN. O meio-campista do PSG está atualmente representando a Coreia do Sul na Copa do Mundo de 2026, mas, segundo relatos, estaria aberto a voltar ao futebol espanhol.

Diz-se que Simeone é um admirador de longa data da versatilidade e qualidade técnica do jogador de 25 anos. O Atlético acredita que Kang-in poderia trazer mais criatividade ao meio-campo após uma campanha irregular nessa área na última temporada. O PSG está disposto a considerar ofertas pelo sul-coreano caso os clubes interessados atendam ao preço pedido. Os campeões franceses teriam avaliado Lee em € 35 milhões.