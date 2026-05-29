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Julian Alvarez Atletico Madrid 2025-26Getty Images
Adhe Makayasa

Traduzido por

O Atlético de Madrid está “cansado” das “mentiras” sobre a transferência de Julián Álvarez, enquanto a tentativa do Barcelona é rejeitada

Mercado da bola
J. Alvarez
Atlético de Madrid
Barcelona
La Liga

O Atlético de Madrid reagiu com veemência às crescentes especulações que ligam o craque Julian Álvarez a uma transferência bombástica no verão para o rival catalão Barcelona. A diretoria do clube do Metropolitano expressou profunda frustração com os rumores persistentes sobre a transferência, descartando categoricamente qualquer possibilidade de saída ao declarar que o jogador está estritamente fora de venda.

  • O Metropolitano rejeita a proposta do Barcelona

    A contínua novela em torno da transferência de Álvarez tem causado grande irritação na diretoria do Atlético, levando a uma posição oficial contra o suposto interesse do Barcelona. Dirigentes do clube confirmaram explicitamente que não houve nenhum contato formal ou informal, reuniões ou propostas com o clube catalão. O atacante de 26 anos continua sendo uma peça fundamental nos planos de longo prazo do time madrilenho, tendo se consolidado como uma figura-chave desde que chegou do Manchester City.

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    Clube critica campanha orquestrada

    De acordo com uma reportagem do MARCA, os dirigentes do Atlético não esconderam sua crescente irritação com as contínuas especulações da mídia neste início da janela de transferências. Condenando o incansável barulho vindo de fora, o Atlético afirmou que o jogador “não está à venda” e que: “Não houve nenhuma oferta pelo nosso jogador, nem qualquer reunião. Estamos cansados de meses de mentiras, meias-verdades, assédio aos nossos jogadores nas zonas mistas e perguntas absurdas que fazem parte de uma campanha pré-planejada.”

  • Alvarez é elogiado por seu profissionalismo

    Apesar das especulações externas perturbadoras sobre uma possível oferta nos próximos dias, os dirigentes do clube isentaram o atacante de qualquer envolvimento na origem desses rumores contínuos sobre sua saída. Ao isentar o jogador da seleção argentina de qualquer culpa, o porta-voz do clube acrescentou ao Marca: “São apenas boatos dos agentes. Julian tem se comportado de maneira impecável em todos os momentos, dando o máximo em campo e demonstrando o máximo profissionalismo. Sabemos que ele não causou todo esse alvoroço; ele sempre se comportou perfeitamente.”

  • FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    O atacante é fundamental para o futuro do Real Madrid

    Alvarez mantém um contrato lucrativo até junho de 2030, tendo marcado impressionantes 18 gols entre os jogos da La Liga e da Liga dos Campeões nesta temporada. Enquanto o Barcelona continua desesperado por um substituto de ponta para Robert Lewandowski, que está de saída, o Atlético de Madrid está confiante em manter seu craque, avaliado em 95 milhões de euros. O clube da capital está totalmente seguro de sua posição, sabendo que é quase impossível que os rivais consigam tirar suas principais estrelas sem o seu consentimento.