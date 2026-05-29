O Atlético de Madrid está “cansado” das “mentiras” sobre a transferência de Julián Álvarez, enquanto a tentativa do Barcelona é rejeitada

Apesar das especulações externas perturbadoras sobre uma possível oferta nos próximos dias, os dirigentes do clube isentaram o atacante de qualquer envolvimento na origem desses rumores contínuos sobre sua saída. Ao isentar o jogador da seleção argentina de qualquer culpa, o porta-voz do clube acrescentou ao Marca: “São apenas boatos dos agentes. Julian tem se comportado de maneira impecável em todos os momentos, dando o máximo em campo e demonstrando o máximo profissionalismo. Sabemos que ele não causou todo esse alvoroço; ele sempre se comportou perfeitamente.”