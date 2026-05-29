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O Atlético de Madrid está “cansado” das “mentiras” sobre a transferência de Julián Álvarez, enquanto a tentativa do Barcelona é rejeitada
O Metropolitano rejeita a proposta do Barcelona
A contínua novela em torno da transferência de Álvarez tem causado grande irritação na diretoria do Atlético, levando a uma posição oficial contra o suposto interesse do Barcelona. Dirigentes do clube confirmaram explicitamente que não houve nenhum contato formal ou informal, reuniões ou propostas com o clube catalão. O atacante de 26 anos continua sendo uma peça fundamental nos planos de longo prazo do time madrilenho, tendo se consolidado como uma figura-chave desde que chegou do Manchester City.
- AFP
Clube critica campanha orquestrada
De acordo com uma reportagem do MARCA, os dirigentes do Atlético não esconderam sua crescente irritação com as contínuas especulações da mídia neste início da janela de transferências. Condenando o incansável barulho vindo de fora, o Atlético afirmou que o jogador “não está à venda” e que: “Não houve nenhuma oferta pelo nosso jogador, nem qualquer reunião. Estamos cansados de meses de mentiras, meias-verdades, assédio aos nossos jogadores nas zonas mistas e perguntas absurdas que fazem parte de uma campanha pré-planejada.”
Alvarez é elogiado por seu profissionalismo
Apesar das especulações externas perturbadoras sobre uma possível oferta nos próximos dias, os dirigentes do clube isentaram o atacante de qualquer envolvimento na origem desses rumores contínuos sobre sua saída. Ao isentar o jogador da seleção argentina de qualquer culpa, o porta-voz do clube acrescentou ao Marca: “São apenas boatos dos agentes. Julian tem se comportado de maneira impecável em todos os momentos, dando o máximo em campo e demonstrando o máximo profissionalismo. Sabemos que ele não causou todo esse alvoroço; ele sempre se comportou perfeitamente.”
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O atacante é fundamental para o futuro do Real Madrid
Alvarez mantém um contrato lucrativo até junho de 2030, tendo marcado impressionantes 18 gols entre os jogos da La Liga e da Liga dos Campeões nesta temporada. Enquanto o Barcelona continua desesperado por um substituto de ponta para Robert Lewandowski, que está de saída, o Atlético de Madrid está confiante em manter seu craque, avaliado em 95 milhões de euros. O clube da capital está totalmente seguro de sua posição, sabendo que é quase impossível que os rivais consigam tirar suas principais estrelas sem o seu consentimento.