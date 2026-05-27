De acordo com o AS, os preparativos do Atlético para uma janela de transferências decisiva já começaram, após uma temporada exaustiva que terminou com uma goleada de 5 a 1 sofrida contra o Villarreal, deixando o time em quarto lugar na La Liga após ser eliminado da Liga dos Campeões nas semifinais. Alemany enfrenta a difícil tarefa de substituir Griezmann, que rumará para a MLS, ao mesmo tempo em que renova o elenco.

Álvarez foi inicialmente visto como a pedra angular desse novo projeto após se juntar ao clube por € 75 milhões em 2024. Apesar de ter marcado 49 gols em 106 partidas no total e 20 gols nesta temporada, o argentino não conseguiu conquistar nenhum título na capital espanhola até o momento.