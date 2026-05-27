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O Atlético de Madrid está aberto à venda de Julián Álvarez para financiar as contratações de Bernardo Silva e Cristian Romero, tendo em vista uma reformulação da equipe de Diego Simeone
O Atlético de Madrid planeja uma janela de transferências histórica neste verão
De acordo com o AS, os preparativos do Atlético para uma janela de transferências decisiva já começaram, após uma temporada exaustiva que terminou com uma goleada de 5 a 1 sofrida contra o Villarreal, deixando o time em quarto lugar na La Liga após ser eliminado da Liga dos Campeões nas semifinais. Alemany enfrenta a difícil tarefa de substituir Griezmann, que rumará para a MLS, ao mesmo tempo em que renova o elenco.
Álvarez foi inicialmente visto como a pedra angular desse novo projeto após se juntar ao clube por € 75 milhões em 2024. Apesar de ter marcado 49 gols em 106 partidas no total e 20 gols nesta temporada, o argentino não conseguiu conquistar nenhum título na capital espanhola até o momento.
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A saída de Álvarez deve agitar o mercado de transferências
A possível disponibilidade do campeão da Copa do Mundo deve agitar o mercado de transferências de verão, com Paris Saint-Germain, Barcelona e Arsenal disputando sua contratação. O PSG vê o versátil atacante como a contratação de destaque ideal para seu elenco repleto de estrelas, que conquistou a Liga dos Campeões na última temporada e agora se prepara para enfrentar o Arsenal na final no sábado.
O Barcelona acompanha a situação de perto, vendo o atacante como um sucessor de longo prazo no ataque após a saída de Robert Lewandowski, mas a crise financeira do clube catalão complica a negociação.
O financiamento da grande reconstrução e a posição de Simeone
Qualquer venda do atacante, cujo contrato expira em 2030, exigiria uma quantia recorde bem superior a € 100 milhões. Essa injeção de dinheiro permitiria a Alemany buscar talentos de ponta como Silva, que deixa o Manchester City neste verão após conquistar todos os troféus possíveis, e o zagueiro Romero, do Tottenham.
A contratação de Romero reforçaria uma defesa que precisa desesperadamente de liderança, especialmente depois que ele ajudou o Spurs a escapar milagrosamente do rebaixamento na última rodada. Com João Gomes e Marc Cucurella também na mira, uma grande transformação no elenco se aproxima.
O técnico Simeone abordou as crescentes especulações, afirmando: “Ele tem idade suficiente para saber o que vai fazer e já deve ter tomado sua decisão, imagino.”
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O que vem a seguir para o Atlético?
O Atlético de Madrid precisa agora lidar com uma janela de transferências agitada sob a nova administração da Apollo, na qual os gastos dependem estritamente da receita gerada. Alemany trabalhará incansavelmente nas próximas semanas para finalizar as saídas e garantir reforços essenciais. Os torcedores podem esperar uma escalação inicial bastante diferente quando o elenco se reunir para a pré-temporada, à medida que o clube se empenha em iniciar uma nova era altamente competitiva.