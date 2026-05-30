A campanha rapidamente chamou a atenção na internet e fez parte de uma resposta mais ampla do Atlético às notícias persistentes que ligavam Álvarez ao Barcelona antes da janela de transferências de verão. O Atlético divulgou um comunicado contundente nas redes sociais abordando os rumores de transferência. O clube afirmou: “E lembrem-se: levamos apenas cinco minutos para criar esta publicação falsa. Vivemos em uma época em que a realidade pode ser alterada. Não acreditem em tudo o que veem, especialmente se estiver relacionado ao Barça.

"Por fim, gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para negar categoricamente que tenhamos feito uma oferta ao diretor esportivo do FC Barcelona para se juntar à nossa equipe de olheiros no mercado brasileiro. Não, o Atlético de Madrid nunca faria algo assim. No entanto, nos últimos meses, temos sido alvo de uma campanha de difamação implacável contra um de nossos jogadores.

"Vazamentos calculados, notícias falsas, desrespeito constante, a versão culé da máquina de propaganda inventando histórias, ligações antes de confrontos diretos… Mas é claro que também nunca nos ocorreria ter o vice-presidente dos árbitros na folha de pagamento ou contar com favores políticos para registrar jogadores. RESPEITO e VALORES."







