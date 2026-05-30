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O Atlético de Madrid "contrata Lamine Yamal, Raphinha e Pedri", enquanto o clube espanhol lança um ataque contundente ao Barcelona por causa da "campanha de difamação" contra Julián Álvarez
O Atlético rebate especulações sobre o Barcelona
O Atlético de Madrid lançou uma campanha inusitada nas redes sociais na sexta-feira, publicando imagens editadas das estrelas do Barcelona Lamine Yamal, Raphinha e Pedri vestindo camisas do Atlético. As postagens foram criadas para ironizar as especulações em curso que ligam Alvarez a uma transferência para o Camp Nou. O clube também publicou “ofertas” bem-humoradas para os jogadores do Barcelona. No caso de Yamal, o Atlético propôs, em tom de brincadeira, ingressos para shows, uma assinatura anual e um saco de sementes de girassol, destacando o que consideram rumores de transferência irrealistas em torno de seu próprio elenco.
O Atlético acusa o Barcelona de estar de olho em Álvarez
A campanha rapidamente chamou a atenção na internet e fez parte de uma resposta mais ampla do Atlético às notícias persistentes que ligavam Álvarez ao Barcelona antes da janela de transferências de verão. O Atlético divulgou um comunicado contundente nas redes sociais abordando os rumores de transferência. O clube afirmou: “E lembrem-se: levamos apenas cinco minutos para criar esta publicação falsa. Vivemos em uma época em que a realidade pode ser alterada. Não acreditem em tudo o que veem, especialmente se estiver relacionado ao Barça.
"Por fim, gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para negar categoricamente que tenhamos feito uma oferta ao diretor esportivo do FC Barcelona para se juntar à nossa equipe de olheiros no mercado brasileiro. Não, o Atlético de Madrid nunca faria algo assim. No entanto, nos últimos meses, temos sido alvo de uma campanha de difamação implacável contra um de nossos jogadores.
"Vazamentos calculados, notícias falsas, desrespeito constante, a versão culé da máquina de propaganda inventando histórias, ligações antes de confrontos diretos… Mas é claro que também nunca nos ocorreria ter o vice-presidente dos árbitros na folha de pagamento ou contar com favores políticos para registrar jogadores. RESPEITO e VALORES."
O Atlético traça uma linha na areia
O Atlético continua firme em sua posição de que Álvarez não está à venda, apesar dos rumores persistentes envolvendo o Barça. O clube teria avaliado o jogador da seleção argentina em 130 milhões de libras, numa tentativa de dissuadir possíveis interessados. O time de Madri acredita que os rumores em torno de Álvarez estão ligados a tentativas de reduzir seu valor de mercado ou aumentar a pressão sobre o jogador.
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Uma batalha acirrada nos espera neste verão
A janela de transferências de verão do futebol espanhol abre em 1º de julho, e o Atlético deixou clara sua posição em relação a Álvarez. O clube está determinado a manter o atacante e parece disposto a responder publicamente a quaisquer especulações futuras. O Barcelona não se pronunciou sobre as alegações do Atlético. No entanto, a última troca de acusações intensificou as tensões entre os clubes e pode definir o tom para um verão acalorado no mercado de transferências.