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O Atlético de Madrid confirma a contratação de Morten Hjulmand, vindo do Sporting CP, por 40 milhões de euros

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Atlético de Madrid
M. Hjulmand
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O Atlético de Madrid concluiu a contratação de Morten Hjulmand, vindo do Sporting CP, em uma transação de €40 milhões. O jogador da seleção dinamarquesa assinou contrato até junho de 2031 após passar nos exames médicos, tornando-se a mais recente aquisição de Diego Simeone para o meio-campo antes da nova temporada.

  • O Atlético contrata alvo de longa data para o meio-campo

    O Atlético confirmou a contratação de Hjulmand, vindo do Sporting, após chegar a um acordo que, segundo o jornal *Marca*, envolve uma transferência no valor de 40 milhões de euros. O jogador da seleção dinamarquesa assinou contrato até 30 de junho de 2031, após passar com sucesso nos exames médicos. O jogador de 27 anos chega no momento em que os Rojiblancos reforçam suas opções no meio-campo defensivo. O clube havia avaliado vários candidatos para a posição, incluindo João Gomes, do Wolves, antes de decidir contratar o capitão do Sporting.



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  • O Atlético destaca as qualidades de Hjulmand

    O Atlético anunciou a contratação, destacando o perfil do meio-campista e as qualidades que convenceram o clube a fechar o negócio. O clube descreveu Hjulmand como um jogador que se destaca por sua “força física, habilidade na recuperação de bola e inteligência de jogo”, acrescentando que essas qualidades potencializam sua “capacidade de antecipação e distribuição de bola”.

    “O Atlético de Madrid e o Sporting CP chegaram a um acordo sobre a transferência de Morten Hjulmand, que assinou contrato com nosso clube até 30 de junho de 2031”, dizia o comunicado oficial do clube. “O meio-campista defensivo destro, de 27 anos, se destaca pela força física, pela habilidade de recuperar a bola e pela leitura de jogo, o que aprimora sua antecipação e distribuição de bola. Bem-vindo, Hjulmand!”



  • Um líder consagrado se junta ao elenco de Simeone

    Hjulmand foi formado na base do FC Copenhague antes de iniciar sua carreira profissional no Admira Wacker, na Áustria. Ele se transferiu para o Lecce em 2021, ajudando o time italiano a conquistar o acesso à Série A antes de se tornar o capitão mais jovem da história do clube, aos 23 anos, e o segundo capitão mais jovem da história da Série A, atrás apenas de Francesco Totti.

    Posteriormente, foi capitão do Sporting, disputando 141 partidas e conquistando dois títulos do campeonato português e uma Copa da Portugal. A nível internacional, estreou pela seleção da Dinamarca em setembro de 2023 e, desde então, somou 27 partidas pela seleção. Sua chegada aumenta a concorrência no meio-campo do Atlético, ao lado de Koke, Pablo Barrios e Johnny Cardoso, proporcionando a Simeone mais uma opção defensiva no centro do campo.

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    Hjulmand se prepara para a vida no Atlético

    Hjulmand já visitou as instalações do Atlético e se juntará imediatamente aos seus novos companheiros de equipe para os treinos de pré-temporada. Espera-se que o meio-campista dispute uma vaga importante na equipe de Simeone, enquanto o Atlético se prepara para as campanhas nacional e europeia; o clube espera que sua experiência na Dinamarca, Áustria, Itália e Portugal facilite sua transição para a La Liga.

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