O Atlético de Madrid confirma a contratação de Morten Hjulmand, vindo do Sporting CP, por 40 milhões de euros

O Atlético anunciou a contratação, destacando o perfil do meio-campista e as qualidades que convenceram o clube a fechar o negócio. O clube descreveu Hjulmand como um jogador que se destaca por sua “força física, habilidade na recuperação de bola e inteligência de jogo”, acrescentando que essas qualidades potencializam sua “capacidade de antecipação e distribuição de bola”.

“O Atlético de Madrid e o Sporting CP chegaram a um acordo sobre a transferência de Morten Hjulmand, que assinou contrato com nosso clube até 30 de junho de 2031”, dizia o comunicado oficial do clube. “O meio-campista defensivo destro, de 27 anos, se destaca pela força física, pela habilidade de recuperar a bola e pela leitura de jogo, o que aprimora sua antecipação e distribuição de bola. Bem-vindo, Hjulmand!”







