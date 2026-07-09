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O Atlético de Madrid chega a um acordo de €45 milhões, enquanto Morten Hjulmand chega para finalizar a transferência do Sporting CP
Chega-se a um acordo com o astro dinamarquês
O acordo entre o Sporting e o Atlético pela transferência de Hjulmand está oficialmente fechado. O meio-campista de 27 anos deve viajar hoje para a Espanha para realizar exames médicos e formalizar sua transferência para a La Liga, encerrando uma passagem de grande sucesso pela capital portuguesa.
Fabrizio Romano informa que o Atlético pagará 40 milhões de euros como valor fixo pelo meio-campista, com mais 5 milhões de euros disponíveis em cláusulas adicionais.
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Fim de uma era em Lisboa
A saída de Hjulmand marca o fim de uma passagem repleta de conquistas pelo Estádio José Alvalade. Desde que chegou do Lecce, da Itália, há três anos, o dinamarquês tornou-se o coração da equipe. Ele deixa Portugal com 141 partidas disputadas, 10 gols marcados e 12 assistências, além de ter conquistado dois títulos do campeonato e uma Taça de Portugal durante sua passagem pelo clube.
De acordo com o jornal “A Bola”, embora a transferência já esteja finalizada, acredita-se que Hjulmand retornará brevemente a Lisboa após realizar exames médicos em Madri. Essa visita permitirá que o meio-campista se despeda formalmente de seus companheiros de equipe e da comissão técnica, que o ajudaram a se tornar um dos meio-campistas defensivos mais cobiçados da Europa.
Hjulmand deve assinar contrato de longo prazo
As negociações finais entre os clubes foram facilitadas pela presença dos representantes de Hjulmand em Madri. Essas reuniões permitiram que as partes resolvessem os detalhes pendentes, como os cronogramas de pagamento e a distribuição do mecanismo de solidariedade da FIFA. O capitão dinamarquês assinará um contrato de longo prazo com os Colchoneros, que o manterá no clube até junho de 2031.
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Reforço estratégico para Simeone
Para Simeone, a contratação de Hjulmand garante uma presença sólida no meio-campo. Com 185 cm de altura, o dinamarquês oferece tanto cobertura defensiva física quanto segurança técnica na posse de bola. Suas qualidades de liderança, que o levaram a ser promovido a capitão do Sporting, são vistas como uma adição vital ao vestiário do Atlético de Madrid, que busca disputar títulos na próxima temporada. A contratação também põe fim às especulações sobre uma possível transferência para a Premier League ou a Série A, onde Hjulmand havia sido fortemente associado ao AC Milan e ao Manchester United nas últimas janelas de transferências.
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