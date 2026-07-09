O Atlético de Madrid chega a um acordo de €45 milhões, enquanto Morten Hjulmand chega para finalizar a transferência do Sporting CP

A saída de Hjulmand marca o fim de uma passagem repleta de conquistas pelo Estádio José Alvalade. Desde que chegou do Lecce, da Itália, há três anos, o dinamarquês tornou-se o coração da equipe. Ele deixa Portugal com 141 partidas disputadas, 10 gols marcados e 12 assistências, além de ter conquistado dois títulos do campeonato e uma Taça de Portugal durante sua passagem pelo clube.

De acordo com o jornal “A Bola”, embora a transferência já esteja finalizada, acredita-se que Hjulmand retornará brevemente a Lisboa após realizar exames médicos em Madri. Essa visita permitirá que o meio-campista se despeda formalmente de seus companheiros de equipe e da comissão técnica, que o ajudaram a se tornar um dos meio-campistas defensivos mais cobiçados da Europa.