Goal.com
Ao Vivo

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Sporting Clube de Portugal v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

O Atlético de Madrid chega a um acordo com Morten Hjulmand por €40 milhões, enquanto o clube espanhol desiste da contratação de João Gomes devido a uma desavença com o agente Jorge Mendes

Mercado da bola
Atlético de Madrid
M. Hjulmand
Sporting
La Liga
Campeonato Português

O Atlético de Madrid teria chegado a um acordo total sobre as condições contratuais com o capitão do Sporting CP, Morten Hjulmand, em busca de reforçar seu meio-campo neste verão. O gigante espanhol voltou sua atenção para o jogador da seleção dinamarquesa após desistir da contratação do astro do Wolves, João Gomes, devido a um rompimento nas relações com o superagente Jorge Mendes.

  • O Atlético de Madrid volta suas atenções para Hjulmand após desentendimento com Mendes

    Diego Simeone está prestes a fechar a contratação de seu principal alvo para o meio-campo, enquanto o Atlético de Madrid busca reforçar seu elenco antes da nova temporada. De acordo com o especialista em transferências Matteo Moretto, via *Marca*, os Colchoneros chegaram a um acordo total com Hjulmand, e o foco agora é definir o valor da transferência com o Sporting CP.

    A contratação do dinamarquês surge como resultado direto do distanciamento do Atlético em relação a Gomes. Moretto revelou que a relação entre o clube e o superagente Mendes azedou significativamente durante as negociações por Bernardo Silva. A ruptura decorre do fato de Mendes ter interrompido abruptamente as negociações avançadas de Silva com o Atlético para que o meio-campista pudesse considerar uma proposta do rival Real Madrid. Esse desentendimento forçou o gigante espanhol a buscar outras opções, levando-o diretamente ao craque do Sporting CP, que tem se destacado na Primeira Liga.


    • Publicidade
  • SSC Napoli v Sporting Clube de Portugal - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport

    As negociações com o Sporting CP estão em andamento

    Embora o jogador esteja pronto para se transferir para a La Liga, os dois clubes ainda precisam finalizar os detalhes financeiros. Espera-se que o acordo reflita o investimento que o Atlético estava disposto a fazer pelo Gomes, com uma avaliação estimada entre €35 milhões e €40 milhões. O desejo de Hjulmand por um novo desafio é bem conhecido, já que o capitão de 27 anos teria se despedido de seus companheiros de equipe e da comissão técnica em Lisboa.

    “Há um acordo total entre o Atlético de Madrid e Morten Hjulmand”, confirmou Moretto. “Ainda falta definir o valor final nas negociações entre os clubes. O Atlético e o Sporting de Lisboa estão negociando para chegar a um acordo definitivo.”


  • O fator Ruben Amorim no AC Milan

    O Atlético não é o único time interessado no perfil de Hjulmand. Acredita-se que o AC Milan também esteja na disputa, especialmente porque Ruben Amorim prefere um reencontro com seu ex-jogador. Apesar da concorrência, as negociações avançadas do Atlético colocam o clube em posição de vantagem, já que busca uma presença dominante para liderar seu meio-campo.

  • Diego SimeoneGetty Images

    Reforços defensivos e novos alvos

    Além do avanço nas negociações com Hjulmand, o Atlético continua ativo no mercado em busca de um novo zagueiro central. Moretto acrescenta que o clube está avaliando a possibilidade de contratar Cristian Romero, do Tottenham, embora as exigências financeiras do time da Premier League tornem a operação extremamente difícil.

    Os Rojiblancos também estão de olho em Kang-in Lee, do PSG, embora uma negociação envolvendo o astro sul-coreano provavelmente exija um investimento de pelo menos 35 milhões de euros. Com Koke tendo renovado recentemente seu contrato até 2027, a contratação de Hjulmand é vista como um passo fundamental para modernizar um meio-campo que teve dificuldades para manter a regularidade na última temporada. O foco continua sendo finalizar o acordo com o Sporting para garantir que Simeone tenha seu novo braço direito antes do início da pré-temporada.

Amistosos de clubes
Sporting crest
Sporting
SCP
Celtic crest
Celtic
CEL