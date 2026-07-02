O Atlético de Madrid chega a um acordo com Morten Hjulmand por €40 milhões, enquanto o clube espanhol desiste da contratação de João Gomes devido a uma desavença com o agente Jorge Mendes

Diego Simeone está prestes a fechar a contratação de seu principal alvo para o meio-campo, enquanto o Atlético de Madrid busca reforçar seu elenco antes da nova temporada. De acordo com o especialista em transferências Matteo Moretto, via *Marca*, os Colchoneros chegaram a um acordo total com Hjulmand, e o foco agora é definir o valor da transferência com o Sporting CP.

A contratação do dinamarquês surge como resultado direto do distanciamento do Atlético em relação a Gomes. Moretto revelou que a relação entre o clube e o superagente Mendes azedou significativamente durante as negociações por Bernardo Silva. A ruptura decorre do fato de Mendes ter interrompido abruptamente as negociações avançadas de Silva com o Atlético para que o meio-campista pudesse considerar uma proposta do rival Real Madrid. Esse desentendimento forçou o gigante espanhol a buscar outras opções, levando-o diretamente ao craque do Sporting CP, que tem se destacado na Primeira Liga.



