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O Atlético de Madrid chega a um acordo com Morten Hjulmand por €40 milhões, enquanto o clube espanhol desiste da contratação de João Gomes devido a uma desavença com o agente Jorge Mendes
O Atlético de Madrid volta suas atenções para Hjulmand após desentendimento com Mendes
Diego Simeone está prestes a fechar a contratação de seu principal alvo para o meio-campo, enquanto o Atlético de Madrid busca reforçar seu elenco antes da nova temporada. De acordo com o especialista em transferências Matteo Moretto, via *Marca*, os Colchoneros chegaram a um acordo total com Hjulmand, e o foco agora é definir o valor da transferência com o Sporting CP.
A contratação do dinamarquês surge como resultado direto do distanciamento do Atlético em relação a Gomes. Moretto revelou que a relação entre o clube e o superagente Mendes azedou significativamente durante as negociações por Bernardo Silva. A ruptura decorre do fato de Mendes ter interrompido abruptamente as negociações avançadas de Silva com o Atlético para que o meio-campista pudesse considerar uma proposta do rival Real Madrid. Esse desentendimento forçou o gigante espanhol a buscar outras opções, levando-o diretamente ao craque do Sporting CP, que tem se destacado na Primeira Liga.
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As negociações com o Sporting CP estão em andamento
Embora o jogador esteja pronto para se transferir para a La Liga, os dois clubes ainda precisam finalizar os detalhes financeiros. Espera-se que o acordo reflita o investimento que o Atlético estava disposto a fazer pelo Gomes, com uma avaliação estimada entre €35 milhões e €40 milhões. O desejo de Hjulmand por um novo desafio é bem conhecido, já que o capitão de 27 anos teria se despedido de seus companheiros de equipe e da comissão técnica em Lisboa.
“Há um acordo total entre o Atlético de Madrid e Morten Hjulmand”, confirmou Moretto. “Ainda falta definir o valor final nas negociações entre os clubes. O Atlético e o Sporting de Lisboa estão negociando para chegar a um acordo definitivo.”
O fator Ruben Amorim no AC Milan
O Atlético não é o único time interessado no perfil de Hjulmand. Acredita-se que o AC Milan também esteja na disputa, especialmente porque Ruben Amorim prefere um reencontro com seu ex-jogador. Apesar da concorrência, as negociações avançadas do Atlético colocam o clube em posição de vantagem, já que busca uma presença dominante para liderar seu meio-campo.
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Reforços defensivos e novos alvos
Além do avanço nas negociações com Hjulmand, o Atlético continua ativo no mercado em busca de um novo zagueiro central. Moretto acrescenta que o clube está avaliando a possibilidade de contratar Cristian Romero, do Tottenham, embora as exigências financeiras do time da Premier League tornem a operação extremamente difícil.
Os Rojiblancos também estão de olho em Kang-in Lee, do PSG, embora uma negociação envolvendo o astro sul-coreano provavelmente exija um investimento de pelo menos 35 milhões de euros. Com Koke tendo renovado recentemente seu contrato até 2027, a contratação de Hjulmand é vista como um passo fundamental para modernizar um meio-campo que teve dificuldades para manter a regularidade na última temporada. O foco continua sendo finalizar o acordo com o Sporting para garantir que Simeone tenha seu novo braço direito antes do início da pré-temporada.