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O Athletic Club está em negociações avançadas com o ex-técnico do Borussia Dortmund para substituir Ernesto Valverde
Terzic surge como a escolha preferida
Segundo o jornal *Bild*, Edin Terzic estaria prestes a voltar aos bancos de reservas para assumir o comando do Athletic Club, da La Liga. Após deixar o Borussia Dortmund no verão de 2024, o técnico alemão-croata passou um tempo atuando como comentarista de televisão para a Amazon Prime e a RTL, mas agora parece pronto para assumir o comando em San Mamés a partir de julho de 2026.
A contratação ocorre depois que o presidente do Athletic Club, Jon Uriarte, identificou Terzic como a “solução dos sonhos” para liderar o clube em seu próximo capítulo. Embora vários nomes tenham sido cogitados para o cargo, as negociações com o ex-técnico do BVB avançaram rapidamente nos últimos dias, sugerindo que um acordo poderá ser fechado em breve.
- AFP
Fim da era Valverde em Bilbao
A vaga no clube basco surgiu depois que Ernesto Valverde anunciou sua decisão de deixar o cargo. O técnico de 62 anos, que teve uma passagem de grande sucesso, incluindo a conquista da Copa del Rey em 2024, divulgou uma breve mensagem em vídeo informando aos torcedores que não renovaria seu contrato, que está previsto para expirar neste verão.
Valverde está no comando desde julho de 2022, proporcionando estabilidade e excelência tática. Sua saída marca o fim de um ciclo significativo de quatro anos, deixando um enorme vazio que a diretoria do Athletic acredita que Terzic tenha a abordagem tática moderna e a personalidade necessárias para preencher com sucesso.
Ambições europeias e classificação atual
Terzic poderá vir a treinar em competições continentais logo após sua chegada à Espanha. O Athletic Club ocupa atualmente a 9ª posição na La Liga, mas continua firmemente na briga por vagas europeias. O time está a apenas três pontos do Celta de Vigo, sexto colocado, faltando nove partidas para o fim do campeonato, enquanto o Real Betis, quinto colocado, está a seis pontos de distância.
Caso o clube consiga terminar entre os seis ou sete primeiros, Terzic levaria os Leões à Liga Europa ou à Liga Conferência.
Essa perspectiva dá ainda mais peso à contratação, já que a diretoria busca um técnico com experiência comprovada no cenário europeu, após as recentes conquistas de Terzic na Liga dos Campeões.
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Um histórico comprovado em Dortmund
Terzic traz um currículo marcado pelo sucesso sob grande pressão no Westfalenstadion. Depois de atuar como assistente técnico de 2018 a 2020, ele assumiu o cargo de técnico interino e levou o Dortmund à conquista da DFB-Pokal em 2021. Após uma passagem como diretor técnico, ele voltou ao banco de reservas em 2022 e, de forma memorável, conduziu o clube à final da Liga dos Campeões de 2024 em Wembley.