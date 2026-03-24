O Athletic Club está em negociações avançadas com o ex-técnico do Borussia Dortmund para substituir Ernesto Valverde

Segundo o jornal *Bild*, Edin Terzic estaria prestes a voltar aos bancos de reservas para assumir o comando do Athletic Club, da La Liga. Após deixar o Borussia Dortmund no verão de 2024, o técnico alemão-croata passou um tempo atuando como comentarista de televisão para a Amazon Prime e a RTL, mas agora parece pronto para assumir o comando em San Mamés a partir de julho de 2026.

A contratação ocorre depois que o presidente do Athletic Club, Jon Uriarte, identificou Terzic como a “solução dos sonhos” para liderar o clube em seu próximo capítulo. Embora vários nomes tenham sido cogitados para o cargo, as negociações com o ex-técnico do BVB avançaram rapidamente nos últimos dias, sugerindo que um acordo poderá ser fechado em breve.



