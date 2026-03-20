O Athletic Club confirma que o técnico Ernesto Valverde deixará o clube após quatro anos, enquanto o time da La Liga cogita contratar o ex-técnico do Borussia Dortmund para substituí-lo

A notícia foi um choque, chegando pouco antes da pausa para os jogos internacionais, mas a decisão geral de se despedir é algo que os torcedores talvez já esperassem. Valverde vinha constantemente evitando responder a perguntas sobre seu futuro nas últimas coletivas de imprensa, e os quatro anos de mandato têm se mostrado, historicamente, o limite de suas passagens como técnico. Valverde dirigiu-se diretamente aos torcedores no vídeo de anúncio, deixando claro que seu foco continua inteiramente voltado para o trabalho atual.

“Esta aparição é para anunciar que na próxima temporada não serei o técnico do Athletic”, disse o clube. “É uma decisão que venho considerando há algum tempo e que também discuti com o clube. Queria compartilhá-la com vocês. Ao mesmo tempo, quero enfatizar que ainda temos dez partidas importantes do campeonato pela frente, começando neste domingo contra o Betis. Dez partidas nas quais queremos alcançar nossos objetivos, nas quais temos muito a ganhar, nas quais daremos tudo de nós e que, sem dúvida, se todos nos mantivermos unidos, podemos conquistar, sem dúvida.” O Athletic ecoou esse sentimento em sua própria mensagem de despedida. “Ainda faltam dez partidas nas quais temos muito a ganhar. Uma despedida como deve ser ainda está por vir, treinador.”