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O Athletic Club confirma que o técnico Ernesto Valverde deixará o clube após quatro anos, enquanto o time da La Liga cogita contratar o ex-técnico do Borussia Dortmund para substituí-lo
Mensagem de despedida de Valverde
A notícia foi um choque, chegando pouco antes da pausa para os jogos internacionais, mas a decisão geral de se despedir é algo que os torcedores talvez já esperassem. Valverde vinha constantemente evitando responder a perguntas sobre seu futuro nas últimas coletivas de imprensa, e os quatro anos de mandato têm se mostrado, historicamente, o limite de suas passagens como técnico. Valverde dirigiu-se diretamente aos torcedores no vídeo de anúncio, deixando claro que seu foco continua inteiramente voltado para o trabalho atual.
“Esta aparição é para anunciar que na próxima temporada não serei o técnico do Athletic”, disse o clube. “É uma decisão que venho considerando há algum tempo e que também discuti com o clube. Queria compartilhá-la com vocês. Ao mesmo tempo, quero enfatizar que ainda temos dez partidas importantes do campeonato pela frente, começando neste domingo contra o Betis. Dez partidas nas quais queremos alcançar nossos objetivos, nas quais temos muito a ganhar, nas quais daremos tudo de nós e que, sem dúvida, se todos nos mantivermos unidos, podemos conquistar, sem dúvida.” O Athletic ecoou esse sentimento em sua própria mensagem de despedida. “Ainda faltam dez partidas nas quais temos muito a ganhar. Uma despedida como deve ser ainda está por vir, treinador.”
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Uma figura lendária em San Mamés
Esta é a terceira passagem de Valverde no comando dos Leões, tendo já treinado o clube entre 2003-05 e 2013-17, e ele chegará a 495 partidas como técnico quando o Athletic enfrentar o Real Betis no domingo, um número que o torna o treinador que mais jogos comandou na história do clube. Ele está a um passo da marca notável de 500. Seu palmarés inclui a Supercopa de 2015-16 e a Copa del Rey de 2023-24, esta última permitindo que os torcedores do Athletic realizassem La Gabarra, o famoso desfile de barcos ao longo do rio Nervión, pela primeira vez em 40 anos. Ele também garantiu duas classificações para a Liga dos Campeões durante sua segunda passagem. Antes de sua carreira como técnico, Valverde passou seis temporadas no Athletic como jogador, entre 1990 e 1996, disputando 188 partidas e marcando 50 gols. Ele é, sem dúvida, uma lenda do clube.
Terzic surge como favorito
O diretor esportivo do Athletic, Mikel Gonzalez, havia sugerido nos últimos dias que conversas com Valverde sobre seu futuro ocorreriam nas próximas semanas, e o presidente Jon Uriarte teria feito de tudo para convencer o técnico a ficar. Esses esforços acabaram não dando certo, e a atenção agora se volta para a busca por um sucessor. Vários nomes estão em jogo. Andoni Iraola, o técnico do Bournemouth que tem impressionado enormemente na Premier League e que compartilha da identidade basca do Athletic, é considerado uma ótima opção. Íñigo Pérez é outra possibilidade. No entanto, o AS informa que o candidato preferido de Uriarte no momento é Edin Terzic, o técnico alemão de 43 anos que levou o Borussia Dortmund à final da Liga dos Campeões em 2024, onde foi derrotado pelo Real Madrid. Terzic conquistou a Copa da Alemanha com o Dortmund e trabalhou sob o comando de alguns dos principais técnicos do futebol, incluindo Jurgen Klopp, Slaven Bilic e Lucien Favre.
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O foco do Athletic na reta final
O Athletic está disputando a vaga na Liga Conferência, que é garantida ao time que terminar em quinto ou sexto lugar na La Liga, e ainda faltam dez partidas para garantir essa classificação. A reputação de Valverde no clube faz com que sua despedida no final da temporada seja provavelmente um evento marcante, mas, por enquanto, ele deixou claro que o futebol vem em primeiro lugar. Se o Athletic conseguir garantir sua vaga na Europa na próxima temporada, as comemorações no final desta campanha serão ainda maiores.
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