O atacante mexicano Raúl Jiménez, convocado para a Copa do Mundo, deixa o Fulham em transferência gratuita, mas pode estar prestes a assinar com outro clube inglês

O clube do oeste de Londres confirmou oficialmente a saída do atacante de 35 anos após o término de seu contrato no Craven Cottage. De acordo com uma reportagem do Daily Mail, o Wolves já enviou uma delegação especial ao México em uma tentativa ambiciosa de convencer seu ex-craque a retornar ao Molineux. Apesar do interesse de times rivais da Premier League e do Club América, time de sua infância, o artilheiro está agora em negociações avançadas para um retorno dramático à região de West Midlands.