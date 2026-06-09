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O atacante mexicano Raúl Jiménez, convocado para a Copa do Mundo, deixa o Fulham em transferência gratuita, mas pode estar prestes a assinar com outro clube inglês
O Fulham dispensa o experiente artilheiro
O clube do oeste de Londres confirmou oficialmente a saída do atacante de 35 anos após o término de seu contrato no Craven Cottage. De acordo com uma reportagem do Daily Mail, o Wolves já enviou uma delegação especial ao México em uma tentativa ambiciosa de convencer seu ex-craque a retornar ao Molineux. Apesar do interesse de times rivais da Premier League e do Club América, time de sua infância, o artilheiro está agora em negociações avançadas para um retorno dramático à região de West Midlands.
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Edwards exige padrões de excelência
O Wolves está determinado a convencer seu ex-líder a comandar a equipe na próxima temporada, com o objetivo de retornar imediatamente à primeira divisão. O técnico Rob Edwards quer que Jiménez traga uma liderança de alto nível para Molineux, trabalhando ao lado do também veterano Kieran Trippier para orientar um elenco em formação. O ex-lateral da seleção inglesa finalizou sua transferência na segunda-feira, e Edwards considera os dois jogadores experientes peças essenciais para a construção de um time capaz de disputar o acesso.
O legado do Molineux aguarda um renascimento
Jimenez passou cinco anos na região de West Midlands, tendo chegado inicialmente por empréstimo do Benfica em 2018. Antes de sua transferência de 5 milhões de libras para o Fulham em 2023, ele se consolidou como uma lenda do clube com 57 gols em 166 partidas. Fundamentalmente, sua marca de 40 gols na primeira divisão consolida firmemente seu status como o maior artilheiro de todos os tempos do Wolves na era da Premier League, tornando seu possível retorno ao clube uma perspectiva extremamente popular.
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A estreia na Copa do Mundo se aproxima
O foco imediato do atacante agora recai sobre os compromissos com a seleção, já que o México, um dos países anfitriões, estreia na Copa do Mundo contra a África do Sul nesta quinta-feira. Escolhido ao lado de Santiago Giménez, Armando González, Julián Quiñones e Guillermo Martínez como um dos cinco atacantes puros da seleção de Javier Aguirre, Giménez buscará ganhar impulso antes dos jogos decisivos do Grupo A contra a Coreia do Sul e a República Tcheca.