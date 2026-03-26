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O atacante do Tottenham, Randal Kolo Muani, já aceitou a próxima transferência, apesar de estar envolvido na luta contra o rebaixamento
Kolo Muani pretende voltar a Turim
Kolo Muani nunca perdeu a esperança de voltar definitivamente à Juventus após sua bem-sucedida passagem por empréstimo em Turim durante a temporada 2024-25. Apesar de um período frustrante em Londres, o atacante de 27 anos deixou claro ao clube italiano que está pronto para jogar por eles mais uma vez, segundo o La Gazzetta dello Sport.
O francês está passando por uma temporada difícil com o Spurs, tendo marcado apenas cinco gols enquanto o clube luta para se manter na primeira divisão. No entanto, sua equipe já abriu as portas para uma saída no meio do ano, com o jogador decidindo não permanecer no Tottenham, independentemente de o clube conseguir evitar o rebaixamento. Ele busca a estabilidade que sentiu na Itália, onde marcou 10 gols e se tornou um dos favoritos da torcida.
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O PSG exige uma saída definitiva
O Paris Saint-Germain está pronto para se separar definitivamente do atacante que contratou por quase 90 milhões de euros em 2023. Os campeões franceses informaram aos seus representantes que não autorizarão mais transferências temporárias. Neste verão, o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, e o diretor esportivo, Luis Campos, querem uma venda definitiva ou uma troca para concretizar sua saída.
As relações entre o Paris e a Juve ficaram bastante tensas no verão passado, quando o PSG teria ficado frustrado com o diretor do clube italiano, Damien Comolli, por supostamente ter alterado os termos de um acordo pré-negociado no final da janela de transferências. Esse impasse forçou Kolo Muani a uma transferência de última hora para o Tottenham, mas com uma nova janela de transferências se aproximando, ambas as partes parecem dispostas a resolver suas divergências para encontrar uma solução mutuamente benéfica.
A visão de Spalletti para o ataque
Enquanto Kolo Muani está ansioso para voltar à Juventus, o técnico Luciano Spalletti está igualmente ansioso para recebê-lo de volta. A admiração de Spalletti pelo ex-jogador do Eintracht Frankfurt remonta à época em que ele treinava o Napoli, e ele acredita que a versatilidade do francês se encaixa perfeitamente em seu sistema tático. O técnico italiano estaria planejando uma dupla de ataque formada por Kolo Muani e Dusan Vlahovic.
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A troca envolvendo Jonathan David
Um possível fator nessa transferência é o futuro de Jonathan David. Campos é um admirador de longa data do jogador da seleção canadense, que ele descobriu durante o período em que trabalharam juntos no Lille. A reportagem sugere que poderia ser negociada uma troca, na qual David iria para o Paris Saint-Germain, enquanto Kolo Muani retornaria definitivamente à Juventus.
Tal movimento satisfaria o desejo do PSG por um novo atacante, ao mesmo tempo em que ofereceria à Juventus uma vantagem financeira significativa. Como David foi contratado como jogador de graça, uma troca avaliada em cerca de € 40 milhões representaria um ganho de capital substancial para a Juventus. Embora a diretoria ainda tenha algumas reservas em deixar David sair após apenas uma temporada, a oportunidade de trazer de volta um jogador comprovadamente eficaz como Kolo Muani pode persuadi-los a aceitar o acordo.