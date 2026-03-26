O atacante do Tottenham, Randal Kolo Muani, já aceitou a próxima transferência, apesar de estar envolvido na luta contra o rebaixamento

Kolo Muani nunca perdeu a esperança de voltar definitivamente à Juventus após sua bem-sucedida passagem por empréstimo em Turim durante a temporada 2024-25. Apesar de um período frustrante em Londres, o atacante de 27 anos deixou claro ao clube italiano que está pronto para jogar por eles mais uma vez, segundo o La Gazzetta dello Sport.

O francês está passando por uma temporada difícil com o Spurs, tendo marcado apenas cinco gols enquanto o clube luta para se manter na primeira divisão. No entanto, sua equipe já abriu as portas para uma saída no meio do ano, com o jogador decidindo não permanecer no Tottenham, independentemente de o clube conseguir evitar o rebaixamento. Ele busca a estabilidade que sentiu na Itália, onde marcou 10 gols e se tornou um dos favoritos da torcida.