O atacante do Nottingham Forest, Chris Wood, faz história com a Nova Zelândia, enquanto a seleção, considerada azarão na Copa do Mundo, sofre uma goleada humilhante para o Haiti, adversário da Escócia

Wood disputou sua 89ª partida pela seleção na terça-feira, ultrapassando Ivan Vicelich por uma partida e conquistando o recorde histórico. Apesar desse marco pessoal, o atacante do Forest demonstrou frustração ao ver a seleção com a pior classificação no ranking da Copa do Mundo ser sistematicamente derrotada por 4 a 0 pelo Haiti no Chase Stadium. Wood quase comemorou a ocasião em grande estilo, mas viu um espetacular chute de bicicleta ser defendido na linha pelo goleiro Jhony Placide no primeiro tempo.

Em declarações após a partida, o lendário atacante não escondeu sua decepção. “Não foi para isso que viemos aqui”, disse Wood ao The New Zealand Post. “Estamos muito longe de onde queríamos estar. Temos muito trabalho a fazer em pouco tempo. É hora de mostrarmos nossa garra e nos recuperarmos. É decepcionante. Não há como negar. Não fomos bons o suficiente naquela noite.”



