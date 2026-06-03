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O atacante do Nottingham Forest, Chris Wood, faz história com a Nova Zelândia, enquanto a seleção, considerada azarão na Copa do Mundo, sofre uma goleada humilhante para o Haiti, adversário da Escócia
Uma noite de recordes que acaba mal
Wood disputou sua 89ª partida pela seleção na terça-feira, ultrapassando Ivan Vicelich por uma partida e conquistando o recorde histórico. Apesar desse marco pessoal, o atacante do Forest demonstrou frustração ao ver a seleção com a pior classificação no ranking da Copa do Mundo ser sistematicamente derrotada por 4 a 0 pelo Haiti no Chase Stadium. Wood quase comemorou a ocasião em grande estilo, mas viu um espetacular chute de bicicleta ser defendido na linha pelo goleiro Jhony Placide no primeiro tempo.
Em declarações após a partida, o lendário atacante não escondeu sua decepção. “Não foi para isso que viemos aqui”, disse Wood ao The New Zealand Post. “Estamos muito longe de onde queríamos estar. Temos muito trabalho a fazer em pouco tempo. É hora de mostrarmos nossa garra e nos recuperarmos. É decepcionante. Não há como negar. Não fomos bons o suficiente naquela noite.”
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Haiti arrasa em amistoso na Flórida
A seleção caribenha, classificada em 82º lugar no ranking mundial, mostrou-se muito mais eficaz do que seus adversários sob o calor úmido da Flórida. Ruben Providence abriu o placar aos 12 minutos, e o reserva Lenny Joseph ampliou a vantagem logo após o intervalo. Frantzdy Pierrot marcou o terceiro com uma cabeçada, e Markhus Lacroix fechou o placar com um chute de longa distância que deixou os All Whites atordoados.
O técnico da Nova Zelândia, Darren Bazeley, concordou com Wood, reconhecendo que sua equipe recebeu uma “lição realmente dura” de uma seleção haitiana implacável. “Trabalhamos duro, mas nos faltou qualidade em alguns momentos”, admitiu Bazeley. “Quando você analisa o jogo, a posse de bola foi bastante equilibrada e as chances foram bastante equilibradas, mas o Haiti foi muito preciso e implacável nesses momentos, e isso é uma lição realmente dura para nós, especialmente com jogos difíceis pela frente. Temos a Inglaterra pela frente e os jogos da Copa do Mundo se aproximando. Os rapazes no vestiário estão muito decepcionados.”
Os problemas defensivos continuam a assombrar os All Whites
Foi uma noite particularmente difícil para a defesa da Nova Zelândia, incluindo o jovem zagueiro do Forest, Tyler Bindon — que passou a temporada 2025-26 emprestado ao Sheffield United. A equipe sofreu quatro gols pela primeira vez desde a derrota para Portugal em 2017. Os goleiros Alex Paulsen e Max Crocombe tiveram dificuldades atrás de uma defesa que frequentemente perdia a organização sob pressão, não conseguindo lidar com o contra-ataque incisivo do Haiti.
O resultado serve como um grande alerta para a equipe de Bazeley, que continua seus preparativos para sua primeira participação na Copa do Mundo desde 2010. Com jogos de grande importância no horizonte, a comissão técnica estará desesperada para reforçar uma defesa que pareceu alarmantemente frágil durante os noventa minutos em Fort Lauderdale.
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Wood e companhia terão desafios difíceis pela frente
Não há tempo para os All Whites lamberem as feridas, já que se preparam para enfrentar a Inglaterra em Tampa neste sábado. Nessa partida, Wood e Bindon enfrentarão o companheiro de equipe do Nottingham Forest, Elliot Anderson, o que representará mais um teste difícil antes do início oficial de sua campanha na Copa do Mundo. Os neozelandeses foram sorteados no Grupo H, ao lado do Irã, do Egito e da Bélgica.
O foco agora se volta para Los Angeles, onde a Nova Zelândia estreará no torneio contra o Irã no dia 16 de junho. Após a humilhante derrota para o Haiti, a pressão recai sobre Wood e seus companheiros de equipe para provarem que podem competir no cenário mundial. Como o jogador mais experiente da história da seleção, o peso da liderança recairá diretamente sobre os ombros do atacante do Forest para impulsionar a tão necessária recuperação de forma.