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O atacante do Leeds United está “muito interessado” em uma transferência para a La Liga, já que a equipe de Daniel Farke deu luz verde à sua saída
Mateo Joseph pensa em se transferir definitivamente para a Espanha
O jogador de 22 anos, que passou a atual temporada de volta ao seu país natal, defendendo o Mallorca, tem impressionado durante sua passagem longe de Elland Road, somando dois gols e três assistências na primeira divisão espanhola. Embora o contrato inicial de empréstimo não incluísse uma cláusula específica para o Mallorca tornar a transferência definitiva, o Leeds agora está disposto a facilitar a venda, segundo o Football Insider. O jogador da seleção juvenil da Espanha deixou claro que vê seu futuro na Península Ibérica, e é improvável que o clube de Yorkshire se oponha a isso, já que busca otimizar as opções do time principal de Farke.
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Farke se despede do atacante após atritos no verão
A decisão de dar luz verde à saída de Joseph marca uma mudança de postura por parte da diretoria do Elland Road. No verão passado, o atacante estava determinado a forçar sua saída e chegou ao ponto de se recusar a viajar com o time para a pré-temporada na Alemanha. Embora o Leeds tenha acabado concordando com um empréstimo, o clube antes relutava em perdê-lo de forma definitiva. No entanto, Joseph não é mais considerado parte do projeto de longo prazo sob o comando de Farke. Com seu contrato válido até 2028, o Leeds está em uma posição forte para exigir uma quantia considerável, mas ambas as partes estão agora de acordo em buscar um novo começo. De fato, o interesse pelo atacante continua alto após suas atuações consistentes na Espanha nesta temporada.
A permanência na Premier League é fundamental para a estratégia de transferências
O Leeds está priorizando a profundidade do elenco e a qualidade de ponta, com o objetivo de se consolidar como um dos pilares da Premier League. Embora a saída de Joseph pareça certa, o clube enfrenta uma batalha muito maior para manter os principais jogadores da defesa. O Football Insider informa que os Whites estão fazendo todo o possível para manter Pascal Struijk, que despertou o interesse do Tottenham e do Newcastle. Apesar da janela de transferências se aproximar, o foco imediato do clube continua sendo terminar a temporada com força total. Tem sido uma campanha histórica para o clube de Elland Road, que recentemente garantiu sua vaga nas semifinais da FA Cup com uma vitória dramática nos pênaltis contra o West Ham United. Manter seus melhores talentos provavelmente dependerá da manutenção de sua posição na primeira divisão.
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Prevê-se uma reformulação do elenco no Elland Road
Com Joseph sendo o principal candidato a deixar o clube, o Leeds já está de olho em possíveis reforços para o verão. A ambição do clube de subir na tabela significa que vários jogadores menos utilizados podem ser transferidos para abrir espaço para contratações de maior destaque. O desejo de Joseph de encontrar um lar definitivo na La Liga se encaixa perfeitamente no plano do Leeds de gerar recursos para sua própria campanha de contratações. O atacante já havia despertado o interesse de times como o Real Betis e até mesmo o Wrexham, mas um retorno à primeira divisão espanhola parece ser sua prioridade. À medida que a temporada se aproxima do fim, os torcedores do Leeds podem esperar uma janela de transferências movimentada, já que o clube busca dar o próximo passo em sua evolução sob o comando de Farke.