O atacante do Leeds United está “muito interessado” em uma transferência para a La Liga, já que a equipe de Daniel Farke deu luz verde à sua saída

Com Joseph sendo o principal candidato a deixar o clube, o Leeds já está de olho em possíveis reforços para o verão. A ambição do clube de subir na tabela significa que vários jogadores menos utilizados podem ser transferidos para abrir espaço para contratações de maior destaque. O desejo de Joseph de encontrar um lar definitivo na La Liga se encaixa perfeitamente no plano do Leeds de gerar recursos para sua própria campanha de contratações. O atacante já havia despertado o interesse de times como o Real Betis e até mesmo o Wrexham, mas um retorno à primeira divisão espanhola parece ser sua prioridade. À medida que a temporada se aproxima do fim, os torcedores do Leeds podem esperar uma janela de transferências movimentada, já que o clube busca dar o próximo passo em sua evolução sob o comando de Farke.