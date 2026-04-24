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O atacante do Barcelona, Robert Lewandowski, reage aos rumores sobre uma transferência a título gratuito para o AC Milan e a Juventus - com as estrelas da seleção americana Christian Pulisic e Weston McKennie entre aqueles que acompanham a situação
Incerteza quanto ao futuro do ícone polonês
Lewandowski se encontra em uma encruzilhada decisiva para sua carreira, já que seu contrato atual com o Barcelona entra em suas últimas semanas. Apesar de o experiente atacante ter marcado 17 gols em todas as competições nesta temporada, incluindo 12 na La Liga, o clube catalão ainda não garantiu seu futuro para além de 30 de junho. A Juventus surgiu como principal candidata, com uma oferta de salário líquido anual de € 6 milhões, enquanto o AC Milan permanece atento, apesar da crescente frustração com o silêncio do jogador.
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Resposta enigmática às especulações sobre a Série A
O jogador de 37 anos abordou as especulações durante uma transmissão beneficente para a Cancer Fighters Foundation, apresentada pelo criador polonês Latwogang. A transmissão atraiu bastante atenção, com Pulisic, do AC Milan, e McKennie, da Juventus, entre aqueles que estavam ansiosos para saber a reação do polonês aos rumores sobre a Série A. Quando questionado diretamente se sua preferência era por uma transferência para a Juventus ou para o Milan, Lewandowski deu a entender que um anúncio estava por vir: “Sabe de uma coisa… Vamos conversar em breve.”
Não houve promoção para um cargo de gestão
Embora seu próximo clube ainda seja um mistério, Lewandowski descartou a possibilidade de seguir carreira como técnico quando sua carreira de jogador chegar ao fim. O prolífico atacante admitiu que a imensa pressão de ser técnico não lhe atrai, após décadas passadas no auge do esporte. Refletindo sobre seu futuro fora dos gramados e sobre por que pretende se concentrar em outros aspectos da vida em vez de se tornar técnico, Lewandowski acrescentou: “Ser técnico é muito difícil.”
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A disputa pelo título antecede a decisão final
O foco imediato de Lewandowski continua sendo garantir o título da La Liga, com o Barcelona atualmente com uma vantagem confortável de nove pontos sobre o Real Madrid, faltando apenas seis partidas para o fim do campeonato. Seus 12 gols no campeonato têm sido fundamentais, e um título nacional seria um final digno caso ele decida partir para a Itália como jogador sem contrato. Espera-se que uma decisão final seja tomada assim que a temporada espanhola terminar, sendo Turim ou Milão possíveis destinos para o lendário atacante.