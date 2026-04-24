O atacante do Barcelona, Robert Lewandowski, reage aos rumores sobre uma transferência a título gratuito para o AC Milan e a Juventus - com as estrelas da seleção americana Christian Pulisic e Weston McKennie entre aqueles que acompanham a situação

O jogador de 37 anos abordou as especulações durante uma transmissão beneficente para a Cancer Fighters Foundation, apresentada pelo criador polonês Latwogang. A transmissão atraiu bastante atenção, com Pulisic, do AC Milan, e McKennie, da Juventus, entre aqueles que estavam ansiosos para saber a reação do polonês aos rumores sobre a Série A. Quando questionado diretamente se sua preferência era por uma transferência para a Juventus ou para o Milan, Lewandowski deu a entender que um anúncio estava por vir: “Sabe de uma coisa… Vamos conversar em breve.”