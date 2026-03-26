Em um confronto decisivo realizado em Valência, Gyokeres provou exatamente por que é um dos atacantes mais temidos do mundo. O craque do Arsenal não perdeu tempo para deixar sua marca, mandando a bola para o fundo da rede à queima-roupa logo aos seis minutos, dando à equipe de Graham Potter um início perfeito. Foi um gol que acalmou os ânimos da Suécia e definiu o tom para uma atuação individual dominante.

A estrela dos Gunners não parou por aí. No início do segundo tempo, ele ampliou a vantagem da Suécia com uma finalização brilhante que demonstrou sua habilidade técnica e serenidade sob pressão. Gyokeres então coroou uma noite memorável ao conquistar e converter um pênalti aos 73 minutos, completando seu hat-trick e fazendo com que o gol de cabeça de Matvii Ponomarenko no final da partida pela Ucrânia não passasse de um gol de consolação.