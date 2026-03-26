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O atacante do Arsenal, Vitkor Gyokeres, marca um hat-trick espetacular e leva a Suécia à final da repescagem da Copa do Mundo
Gyokeres brilha no grande palco
Em um confronto decisivo realizado em Valência, Gyokeres provou exatamente por que é um dos atacantes mais temidos do mundo. O craque do Arsenal não perdeu tempo para deixar sua marca, mandando a bola para o fundo da rede à queima-roupa logo aos seis minutos, dando à equipe de Graham Potter um início perfeito. Foi um gol que acalmou os ânimos da Suécia e definiu o tom para uma atuação individual dominante.
A estrela dos Gunners não parou por aí. No início do segundo tempo, ele ampliou a vantagem da Suécia com uma finalização brilhante que demonstrou sua habilidade técnica e serenidade sob pressão. Gyokeres então coroou uma noite memorável ao conquistar e converter um pênalti aos 73 minutos, completando seu hat-trick e fazendo com que o gol de cabeça de Matvii Ponomarenko no final da partida pela Ucrânia não passasse de um gol de consolação.
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Os jogadores de Potter encontram seu ritmo
A vitória marca um ponto de virada significativo para a Suécia, após uma campanha inicial decepcionante nas eliminatórias. Potter tem enfrentado críticas sobre o desempenho de sua equipe, mas a estratégia tática contra a Ucrânia permitiu que seu craque brilhasse. Ao utilizar Gyokeres como ponto focal do ataque, a Suécia parecia uma equipe muito mais coesa do que aquela que enfrentou dificuldades na fase de grupos. Agora, o país está prestes a se classificar para sua segunda Copa do Mundo em duas décadas; um retorno ao cenário mundial para uma nação que já disputou 12 edições anteriores do torneio, a mais recente delas na Rússia 2018, onde chegou às quartas de final.
Desilusão para a Ucrânia em Valência
Para a Ucrânia, a derrota representa mais um capítulo de decepções nas eliminatórias. Tendo sido obrigada a disputar seus jogos em casa em campo neutro nos últimos quatro anos, a seleção esperava proporcionar um momento de alegria ao seu país devastado pela guerra. Seu sonho de chegar à sua primeira Copa do Mundo desde a estreia em 2006 acabou sendo frustrado pelo finalização certeira de Gyokeres, repetindo a derrota por uma diferença mínima contra o País de Gales na edição anterior.
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Um confronto decisivo em Estocolmo
A atenção volta-se agora para a noite de terça-feira, quando a Suécia retornará a Estocolmo para receber a Polônia na final da repescagem do Caminho B. Os poloneses garantiram sua vaga na decisão com uma vitória por 2 a 1 sobre a Albânia. Em jogo está uma vaga na Copa do Mundo ampliada para 48 seleções, que será disputada nos Estados Unidos, no México e no Canadá.