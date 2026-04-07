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O atacante da seleção masculina dos EUA, Patrick Agyemang, está fora da Copa do Mundo após sofrer uma lesão no tendão de Aquiles jogando pelo Derby County
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A lesão de Agyemang
O atacante sofreu uma lesão sem contato na primeira etapa do confronto da Championship na segunda-feira e ficou visivelmente abalado quase imediatamente após o incidente. Agyemang foi retirado de maca enquanto era consolado pelos companheiros de equipe, e o clube informou que ele passaria por exames para determinar a gravidade da lesão.
Os exames revelaram o pior, já que o Derby confirmou que Agyemang sofreu uma grave lesão no tendão de Aquiles.
Declaração de Derby
"O clube confirma que Patrick Agyemang sofreu uma grave lesão no tendão de Aquiles durante o primeiro tempo da partida do Sky Bet Championship contra o Stoke City", informou o Derby em comunicado. "Patrick passará por uma nova avaliação da lesão ainda hoje. O clube proporcionará a Patrick o mais alto nível de atendimento médico e reabilitação durante toda a sua recuperação. Todos no Derby County estão totalmente ao lado de Patrick neste momento difícil e continuarão a apoiá-lo em cada etapa do processo.
"Devido a essa lesão, Patrick infelizmente perderá a Copa do Mundo da FIFA deste verão. Neste momento, seria errado estabelecer um prazo para sua recuperação. Novas atualizações serão comunicadas oportunamente."
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Impacto da Seleção Masculina dos EUA
A lesão de Agyemang surge no pior momento possível para ele, já que o deixará oficialmente fora da Copa do Mundo. Além disso, ocorre justamente quando ele estava ganhando impulso para garantir uma vaga na seleção para a Copa do Mundo.
O atacante foi convocado em março e atuou contra a Bélgica e Portugal durante a pausa para os jogos internacionais. Ele marcou o segundo gol da seleção americana como reserva na derrota por 5 a 2 para a Bélgica, antes de sair do banco novamente e proporcionar alguns momentos brilhantes na derrota por 2 a 0 para Portugal.
Agyemang estava na disputa para ser incluído no grupo de atacantes de Mauricio Pochettino, com Folarin Balogun, Ricardo Pepi, Haji Wright, Josh Sargent e Brian White entre os que atuaram na posição ao longo do último ano.
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E agora?
A seleção masculina de futebol dos Estados Unidos espera evitar novas lesões graves antes da definição da lista final de convocados de Pochettino, em maio. Depois disso, os EUA disputarão amistosos contra o Senegal e a Alemanha para se preparar para a Copa do Mundo, onde enfrentarão Paraguai, Austrália e Turquia na fase de grupos.