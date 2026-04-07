O atacante da seleção masculina dos EUA, Patrick Agyemang, está fora da Copa do Mundo após sofrer uma lesão no tendão de Aquiles jogando pelo Derby County

A lesão de Agyemang surge no pior momento possível para ele, já que o deixará oficialmente fora da Copa do Mundo. Além disso, ocorre justamente quando ele estava ganhando impulso para garantir uma vaga na seleção para a Copa do Mundo.

O atacante foi convocado em março e atuou contra a Bélgica e Portugal durante a pausa para os jogos internacionais. Ele marcou o segundo gol da seleção americana como reserva na derrota por 5 a 2 para a Bélgica, antes de sair do banco novamente e proporcionar alguns momentos brilhantes na derrota por 2 a 0 para Portugal.

Agyemang estava na disputa para ser incluído no grupo de atacantes de Mauricio Pochettino, com Folarin Balogun, Ricardo Pepi, Haji Wright, Josh Sargent e Brian White entre os que atuaram na posição ao longo do último ano.