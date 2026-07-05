Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Thomas Hindle

Traduzido por

O atacante da seleção masculina dos EUA, Folarin Balogun, tem uma partida de suspensão suspensa após o cartão vermelho recebido contra a Bósnia e Herzegovina e estará à disposição para enfrentar a Bélgica

Estados Unidos da América
F. Balogun
Copa do Mundo

O atacante da seleção masculina dos Estados Unidos, Folarin Balogun, teve sua suspensão de um jogo suspensa e está apto a jogar na partida das oitavas de final contra a Bélgica, na noite desta segunda-feira. O atacante do Mônaco deveria ficar de fora da partida após receber um cartão vermelho direto contra a Bósnia e Herzegovina. No entanto, a FIFA interveio unilateralmente e adiou sua suspensão.

  • A suspensão foi adiada

    Balogun já estava indisponível na noite de segunda-feira, após receber um cartão vermelho direto por uma falta contra o bósnio Tarik Muharemovic, uma infração que acarreta suspensão de um jogo de acordo com os regulamentos da FIFA. A seleção dos EUA não recorreu da decisão, e Balogun afirmou que “aceitou a decisão”.

    No entanto, a FIFA interveio e suspendeu a punição por um ano.

    A Federação de Futebol dos EUA reconheceu a decisão da FIFA em um comunicado: “Aceitamos a decisão da Comissão Disciplinar e estamos satisfeitos por Folarin Balogun estar apto a jogar amanhã. Toda a nossa atenção está voltada para a partida das oitavas de final contra a Bélgica, em Seattle, e esperamos contar com o apoio contínuo de nossos incríveis torcedores.”


    • Publicidade

    GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Copa do Mundo
Estados Unidos da América crest
Estados Unidos da América
EU
Bélgica crest
Bélgica
BÉL