Traduzido por
O atacante da seleção masculina dos EUA, Folarin Balogun, tem uma partida de suspensão suspensa após o cartão vermelho recebido contra a Bósnia e Herzegovina e estará à disposição para enfrentar a Bélgica
A suspensão foi adiada
Balogun já estava indisponível na noite de segunda-feira, após receber um cartão vermelho direto por uma falta contra o bósnio Tarik Muharemovic, uma infração que acarreta suspensão de um jogo de acordo com os regulamentos da FIFA. A seleção dos EUA não recorreu da decisão, e Balogun afirmou que “aceitou a decisão”.
No entanto, a FIFA interveio e suspendeu a punição por um ano.
A Federação de Futebol dos EUA reconheceu a decisão da FIFA em um comunicado: “Aceitamos a decisão da Comissão Disciplinar e estamos satisfeitos por Folarin Balogun estar apto a jogar amanhã. Toda a nossa atenção está voltada para a partida das oitavas de final contra a Bélgica, em Seattle, e esperamos contar com o apoio contínuo de nossos incríveis torcedores.”
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.