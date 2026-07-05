Balogun já estava indisponível na noite de segunda-feira, após receber um cartão vermelho direto por uma falta contra o bósnio Tarik Muharemovic, uma infração que acarreta suspensão de um jogo de acordo com os regulamentos da FIFA. A seleção dos EUA não recorreu da decisão, e Balogun afirmou que “aceitou a decisão”.

No entanto, a FIFA interveio e suspendeu a punição por um ano.

A Federação de Futebol dos EUA reconheceu a decisão da FIFA em um comunicado: “Aceitamos a decisão da Comissão Disciplinar e estamos satisfeitos por Folarin Balogun estar apto a jogar amanhã. Toda a nossa atenção está voltada para a partida das oitavas de final contra a Bélgica, em Seattle, e esperamos contar com o apoio contínuo de nossos incríveis torcedores.”



