A FIFA apresentou uma explicação para essa decisão extraordinária em um comunicado extenso:

“A Comissão Disciplinar da FIFA impôs a seguinte sanção ao jogador da seleção dos Estados Unidos, Folarin Balogun, que foi expulso após receber um cartão vermelho direto durante a partida da Copa do Mundo da FIFA 2026 entre os Estados Unidos e a Bósnia e Herzegovina, disputada em 1º de julho de 2026 no San Francisco Bay Area Stadium: Suspensão de uma partida por violação dos artigos 14 e 66 do Código Disciplinar da FIFA (FDC).

“De acordo com o artigo 27 do Código Disciplinar da FIFA, a aplicação da suspensão de uma partida fica suspensa por um período probatório de um ano. Caso Folarin Balogun cometa outra infração de natureza e gravidade semelhantes durante o período probatório, a suspensão será revogada e a sanção aplicada, sem prejuízo de qualquer sanção adicional imposta pela nova infração.”

A entidade reguladora do futebol tomou uma decisão semelhante ao suspender a proibição de uma partida imposta a Cristiano Ronaldo antes do torneio. O astro português deveria perder a partida de estreia de sua seleção contra a República Democrática do Congo — cumprindo a última rodada de uma suspensão de três partidas —, mas acabou sendo autorizado a jogar.

No entanto, suspender uma punição no meio de um torneio é algo sem precedentes.



