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BalogunGetty Images
Thomas Hindle

Traduzido por

O atacante da seleção masculina dos EUA, Folarin Balogun, tem a suspensão de um jogo suspensa após o cartão vermelho recebido contra a Bósnia e Herzegovina e estará à disposição para enfrentar a Bélgica

Estados Unidos da América
F. Balogun
Copa do Mundo

O atacante da seleção masculina dos Estados Unidos, Folarin Balogun, teve sua suspensão de um jogo suspensa e está apto a jogar na partida das oitavas de final contra a Bélgica, na noite desta segunda-feira. O atacante do Mônaco deveria ficar de fora da partida após receber um cartão vermelho direto contra a Bósnia e Herzegovina. No entanto, a FIFA interveio unilateralmente e adiou sua suspensão.

  • A suspensão foi adiada

    Balogun já estava indisponível na noite de segunda-feira, após receber um cartão vermelho direto por uma falta contra o bósnio Tarik Muharemovic, uma infração que acarreta suspensão de um jogo de acordo com os regulamentos da FIFA. A seleção dos EUA não recorreu da decisão, e Balogun afirmou que “aceitou a decisão”.

    No entanto, a FIFA interveio e suspendeu a punição por um ano.

    A Federação de Futebol dos EUA reconheceu a decisão da FIFA em um comunicado: “Aceitamos a decisão da Comissão Disciplinar e estamos satisfeitos por Folarin Balogun estar apto a jogar amanhã. Toda a nossa atenção está voltada para a partida das oitavas de final contra a Bélgica, em Seattle, e esperamos contar com o apoio contínuo de nossa incrível torcida.”


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  • Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A FIFA se pronuncia

    A FIFA apresentou uma explicação para essa decisão extraordinária em um comunicado extenso:

    “A Comissão Disciplinar da FIFA impôs a seguinte sanção ao jogador da seleção dos Estados Unidos, Folarin Balogun, que foi expulso após receber um cartão vermelho direto durante a partida da Copa do Mundo da FIFA 2026 entre os Estados Unidos e a Bósnia e Herzegovina, disputada em 1º de julho de 2026 no San Francisco Bay Area Stadium: Suspensão de uma partida por violação dos artigos 14 e 66 do Código Disciplinar da FIFA (FDC).

    “De acordo com o artigo 27 do Código Disciplinar da FIFA, a aplicação da suspensão de uma partida fica suspensa por um período probatório de um ano. Caso Folarin Balogun cometa outra infração de natureza e gravidade semelhantes durante o período probatório, a suspensão será revogada e a sanção aplicada, sem prejuízo de qualquer sanção adicional imposta pela nova infração.”

    A entidade reguladora do futebol tomou uma decisão semelhante ao suspender a proibição de uma partida imposta a Cristiano Ronaldo antes do torneio. O astro português deveria perder a partida de estreia de sua seleção contra a República Democrática do Congo — cumprindo a última rodada de uma suspensão de três partidas —, mas acabou sendo autorizado a jogar.

    No entanto, suspender uma punição no meio de um torneio é algo sem precedentes.


  • President Trump Signs Proclamation In Oval OfficeGetty Images News

    A Casa Branca está envolvida?

    O presidente Donald Trump, que mantém uma relação próxima com o presidente da FIFA, Gianni Infantino, teria ligado diretamente para pedir a Infantino que revisasse o cartão vermelho. A FIFA nega que a Casa Branca possa ter influenciado qualquer decisão.



    Ainda assim, Trump usou o Truth Social para expressar sua opinião:

    “Obrigado à FIFA por fazer o que era certo e reverter uma grande injustiça! Presidente DONALD J. TRUMP”, escreveu ele na plataforma logo após a notícia ter sido confirmada.

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  • USA Training And Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Um torneio excelente para Balogun

    Balogun tem sido uma das estrelas da Copa do Mundo até o momento, sendo titular em três das quatro partidas dos EUA e contribuindo com um gol em cada uma delas. Ele marcou contra a Bósnia e Herzegovina antes de ser expulso. A Federação de Futebol dos EUA não recorreu inicialmente da suspensão, já que a FIFA não permite a contestação de decisões durante a competição. No entanto, ela pode optar por prorrogar a suspensão.

    O atacante se pronunciou sobre a decisão no dia seguinte à partida.

    “O mais importante para mim é dar o exemplo certo para as pessoas que estão assistindo”, explicou ele. “Estou ciente de que a Copa do Mundo pode ser a primeira vez que muitos telespectadores americanos estão acompanhando. Por isso, é importante mostrar às pessoas que, aconteça o que acontecer, seja bom ou ruim, basta continuar sendo você mesmo.”

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O maior jogo da história dos EUA?

    Os EUA enfrentam agora a Bélgica naquele que provavelmente é o jogo mais importante da história da seleção. Uma vitória garantiria a vaga nas quartas de final e representaria a terceira vitória da equipe em partidas da fase eliminatória da Copa do Mundo. A Bélgica venceu o Senegal por uma diferença mínima, graças a um pênalti marcado no final da partida das oitavas de final.

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