AFP
Traduzido por
O astro espanhol Marc Cucurella faz uma declaração surpreendente sobre sua aposentadoria antes da final da Copa do Mundo contra a Argentina
Cucurella define meta para a aposentadoria antes da final
Cucurella afirmou que se aposentará do futebol internacional caso a Espanha derrote a Argentina na final da Copa do Mundo. O zagueiro disputou todos os minutos da campanha da Espanha até a final na América do Norte e acredita que levantar o troféu significaria não ter mais nada a conquistar pelo seu país.
Já tendo conquistado o Campeonato Europeu em 2024, o jogador de 27 anos acredita que conquistar a dobradinha internacional seria a maneira perfeita de encerrar sua carreira pela seleção espanhola. Ele se tornou uma figura fundamental sob o comando de De la Fuente e uma presença constante na defesa da Espanha durante todo o torneio. Além da promessa de aposentadoria, Cucurella também prometeu homenagear seu técnico com uma tatuagem caso a Espanha seja coroada campeã mundial.
- (C)Getty Images
Cucurella explica sua decisão
Em entrevista ao L'Equipe, Cucurella explicou por que está disposto a se afastar da seleção nacional caso a Espanha conquiste a Copa do Mundo. O zagueiro afirmou que conquistar os dois maiores títulos internacionais representaria o final perfeito para sua carreira com a La Roja.
“Se ganharmos a Copa do Mundo, ligarei para o Luis no dia seguinte e direi para ele não contar mais comigo, que estou me aposentando da seleção”, disse ele. “Com um Campeonato Europeu e uma Copa do Mundo, não poderia ter feito melhor.”
Desafios das tatuagens
A conversa sobre a aposentadoria não é a única promessa que Cucurella fez. Conhecido por sua personalidade excêntrica e seu penteado, o zagueiro também se comprometeu a fazer uma tatuagem permanente em homenagem ao homem que levou a Espanha de volta ao topo do futebol internacional. Parece que, se a La Roja conseguir passar pelos atuais campeões, o jogador de 27 anos irá direto ao estúdio de tatuagem para fazer um desenho bem específico.
Cucurella confirmou seu plano de prestar homenagem a De la Fuente durante uma entrevista à Fox Sports, dizendo: “Eu faria uma pequena tatuagem do rosto do técnico da Espanha, Luis de la Fuente, no meu bíceps se ganhássemos a Copa do Mundo.”
- Getty Images Sport
Um último obstáculo contra a Argentina
A Espanha enfrenta agora a Argentina, atual campeã, com a chance de conquistar seu segundo título da Copa do Mundo. Para Cucurella, a final também pode marcar sua última partida com a camisa da Espanha, caso ele cumpra sua promessa de se aposentar. Ainda não se sabe se ele manterá essa promessa, mas seu foco imediato será ajudar a Espanha a conter a Argentina e encerrar sua trajetória com o maior prêmio do futebol internacional.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.