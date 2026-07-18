O astro espanhol Marc Cucurella faz uma declaração surpreendente sobre sua aposentadoria antes da final da Copa do Mundo contra a Argentina

Cucurella afirmou que se aposentará do futebol internacional caso a Espanha derrote a Argentina na final da Copa do Mundo. O zagueiro disputou todos os minutos da campanha da Espanha até a final na América do Norte e acredita que levantar o troféu significaria não ter mais nada a conquistar pelo seu país.

Já tendo conquistado o Campeonato Europeu em 2024, o jogador de 27 anos acredita que conquistar a dobradinha internacional seria a maneira perfeita de encerrar sua carreira pela seleção espanhola. Ele se tornou uma figura fundamental sob o comando de De la Fuente e uma presença constante na defesa da Espanha durante todo o torneio. Além da promessa de aposentadoria, Cucurella também prometeu homenagear seu técnico com uma tatuagem caso a Espanha seja coroada campeã mundial.