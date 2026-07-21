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O astro espanhol Lamine Yamal zomba do rival argentino Leandro Paredes com um gesto cômico de “luta do ano” após um final acirrado da final da Copa do Mundo de 2026
Yamal comemora com uma provocação maliciosa
As comemorações da Espanha pela Copa do Mundo atingiram o auge em Madri, com dois milhões de torcedores lotando as ruas, mas foi um momento específico envolvendo Yamal que chamou a atenção nas redes sociais.
O jovem astro do Barcelona foi visto interagindo com um cartaz provocativo lançado pela multidão, que fazia referência a um evento de boxe entre celebridades. O cartaz dizia: “Velada do ano VII: Paredes x Gavi”.
O ponta de 19 anos pareceu curtir muito a piada, sorrindo ao notar o cartaz durante o desfile no ônibus aberto. Yamal foi a alma da festa durante todo o evento, chegando a pegar o microfone para cantar músicas do Bad Bunny enquanto dançava com seu amigo de longa data e companheiro de time, Nico Williams. O clima contrastava fortemente com as cenas desagradáveis em Nova Jersey, ocorridas apenas 24 horas antes.
- AFP
Caos ao apito final
A tensão surgiu logo após a vitória da Espanha por 1 a 0, quando vários jogadores argentinos perderam a calma. Paredes foi uma figura central na confusão, tendo sido visto agarrando Eric Garcia pelo pescoço e, posteriormente, empurrando Gavi para o gramado.
O jogador do Boca Juniors acabou recebendo um cartão vermelho, embora tenha afirmado posteriormente que sua equipe havia se comportado adequadamente, dadas as circunstâncias.
Apesar das imagens que mostram claramente a briga, Paredes manteve-se desafiador em sua avaliação pós-jogo. Em uma postagem nas redes sociais, o meio-campista compartilhou uma mensagem sincera: “Obrigado, Argentina!!! Eu te amo, hoje e sempre. Hoje, escrevo com o coração pesado, por não ter conseguido trazer ao nosso país a alegria que ele tanto merece — mas com o peito cheio de orgulho por termos dado tudo de nós.”
Fernández defende a conduta da Argentina
Paredes não foi o único jogador da Albiceleste a defender a postura agressiva da equipe diante da derrota. Enzo Fernández, que tem enfrentado críticas significativas, insistiu que o grupo representou seu país com honra. “Conforme o tempo passa, você percebe que há algo muito maior do que um resultado.
Ele continuou: “Isso nos ensina que competir não é apenas vencer, mas dar tudo de si pela camisa e nunca desistir. Fazer parte desse grupo, que sempre se manteve de pé, competiu até o fim e defendeu essas cores com orgulho, humildade e dedicação, é algo que sempre vou valorizar. Quero agradecer a todos os torcedores argentinos. Obrigado por sempre estarem ao nosso lado.”
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Comentaristas criticam comportamento “vergonhoso”
A postura defensiva dos jogadores argentinos não agradou a várias figuras lendárias do futebol. Wayne Rooney foi particularmente contundente ao criticar a falta de espírito esportivo demonstrada, especialmente no que diz respeito às tentativas de Lionel Messi de influenciar o árbitro. Rooney observou: “É desespero. A Argentina joga assim, sabemos que é isso que eles fazem.
O ex-zagueiro do Manchester City, Micah Richards, compartilhou dessa opinião, classificando as brigas pós-jogo como ‘vergonhosas’ de se ver em um palco tão importante.”
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