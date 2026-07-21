O astro espanhol Lamine Yamal zomba do rival argentino Leandro Paredes com um gesto cômico de “luta do ano” após um final acirrado da final da Copa do Mundo de 2026

As comemorações da Espanha pela Copa do Mundo atingiram o auge em Madri, com dois milhões de torcedores lotando as ruas, mas foi um momento específico envolvendo Yamal que chamou a atenção nas redes sociais.

O jovem astro do Barcelona foi visto interagindo com um cartaz provocativo lançado pela multidão, que fazia referência a um evento de boxe entre celebridades. O cartaz dizia: “Velada do ano VII: Paredes x Gavi”.

O ponta de 19 anos pareceu curtir muito a piada, sorrindo ao notar o cartaz durante o desfile no ônibus aberto. Yamal foi a alma da festa durante todo o evento, chegando a pegar o microfone para cantar músicas do Bad Bunny enquanto dançava com seu amigo de longa data e companheiro de time, Nico Williams. O clima contrastava fortemente com as cenas desagradáveis em Nova Jersey, ocorridas apenas 24 horas antes.



