O astro espanhol Lamine Yamal “poderia atingir um nível semelhante” ao de Lionel Messi “se mantiver os pés no chão”, afirma o técnico da Áustria, Ralf Rangnick

Em entrevista ao Mundo Deportivo, Rangnick destacou Yamal como uma das futuras estrelas do futebol ao falar sobre as qualidades da Espanha. O técnico da Áustria fez uma comparação marcante com Messi, lenda do Barça.

Ele disse: “A Espanha não é um adversário que alguém gostaria de enfrentar. É também uma das nações que moldaram a história do futebol nos últimos anos e, além disso, conta com Lamine Yamal, uma das superestrelas absolutas do futuro. Imagino que, se ele se mantiver em forma e com os pés no chão, poderá atingir um nível semelhante ao de Lionel Messi.”