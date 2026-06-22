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GFX Lionel Messi Lamine YamalGetty/GOAL
Yosua Arya

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O astro espanhol Lamine Yamal “poderia atingir um nível semelhante” ao de Lionel Messi “se mantiver os pés no chão”, afirma o técnico da Áustria, Ralf Rangnick

L. Yamal
L. Messi
Espanha
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La Liga

O técnico da Áustria, Ralf Rangnick, elogiou Lamine Yamal como um dos jovens talentos mais promissores do futebol após a vitória contundente da Espanha por 4 a 0 sobre a Arábia Saudita. O ex-técnico do Manchester United acredita que o ponta do Barcelona tem potencial para atingir um nível comparável ao de Lionel Messi, desde que mantenha os pés no chão e continue seu desenvolvimento.

  • A Espanha continua a impressionar, com Yamal em grande destaque

    Após a vitória contundente da Espanha por 4 a 0 sobre a Arábia Saudita, o técnico da Áustria, Rangnick, destacou o imenso potencial de Yamal. O craque do Barcelona mais uma vez demonstrou sua qualidade, marcando o primeiro gol aos 10 minutos e incomodando repetidamente a defesa dos Falcões Verdes pelas laterais.

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  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Rangnick compara o potencial de Yamal ao de Messi

    Em entrevista ao Mundo Deportivo, Rangnick destacou Yamal como uma das futuras estrelas do futebol ao falar sobre as qualidades da Espanha. O técnico da Áustria fez uma comparação marcante com Messi, lenda do Barça.

    Ele disse: “A Espanha não é um adversário que alguém gostaria de enfrentar. É também uma das nações que moldaram a história do futebol nos últimos anos e, além disso, conta com Lamine Yamal, uma das superestrelas absolutas do futuro. Imagino que, se ele se mantiver em forma e com os pés no chão, poderá atingir um nível semelhante ao de Lionel Messi.”

  • A crescente importância de Yamal para a Espanha

    Apesar de ter apenas 18 anos, o ponta já se tornou uma figura-chave no ataque da Espanha e um dos jogadores mais perigosos da equipe. No entanto, a comissão técnica da La Roja também está ciente de sua condição.

    Após uma atuação impressionante no primeiro tempo, Yamal foi substituído no segundo tempo como parte de uma estratégia para controlar sua carga de trabalho durante o torneio, devido a uma lesão sofrida no final da última temporada. No empate em 0 a 0 contra Cabo Verde na estreia na Copa do Mundo, o ponta também não jogou a partida inteira, entrando em campo no segundo tempo.

  • YamalGetty Images

    A Espanha pretende manter Yamal em boa forma

    A Espanha volta agora sua atenção para um confronto crucial contra o Uruguai, e espera-se que De la Fuente continue administrando cuidadosamente os minutos de jogo de Yamal à medida que se aproxima a fase eliminatória. Manter o jovem em boas condições físicas pode ser fundamental para as esperanças da Espanha de chegar longe na competição.