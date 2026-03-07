Getty/ GOAL
O astro do Real Madrid, Kylian Mbappé, foi “flagrado” trocando carícias com a atriz espanhola Ester Exposito em Paris, enquanto os rumores de um romance se intensificam
Encontro parisiense para a estrela madrilenha?
Enquanto seus companheiros do Real Madrid lutavam por pontos na La Liga, Mbappé teria sido visto curtindo as atrações de Paris ao lado da estrela de cinema espanhola Ester. O jogador da seleção francesa está se recuperando de uma lesão complexa no joelho, mas suas atividades fora de campo rapidamente se tornaram assunto em Madri e na capital da moda.
As redes sociais entraram em ebulição depois que imagens surgiram na conta AQABABE, aparentemente mostrando o casal em clima de romance. Apesar da baixa qualidade das imagens, os avistamentos deram mais peso às especulações sobre o status do relacionamento deles.
Rumores de romance chegam ao ponto de ebulição
Este não parece ser um encontro passageiro entre o atleta e a estrela de “Elite”. Relatos sugerem que os dois também foram vistos juntos em 25 de fevereiro, em Madri. Durante aquela noite, eles teriam se encontrado para tomar uns drinques no bar da cobertura do Pullman Hotel. Os avistamentos continuaram em Paris, onde surgiram mais fotos mostrando o possível casal em um restaurante com vista deslumbrante para a Torre Eiffel. Exposito, que tem muitos seguidores nas redes sociais, compartilhou um pouco da noite em seu perfil no Instagram, embora tenha cuidadosamente recortado a imagem para que o rosto de seu acompanhante permanecesse oculto de seus 2,4 milhões de seguidores.
Reuniões da Paris Fashion Week
A principal razão para a presença de Exposito na Cidade Luz é seu convite para o Le Grand Diner du Louvre. Esta gala exclusiva, que recebe mais de 300 convidados VIP internacionais, é considerada um dos eventos mais prestigiados do calendário da Paris Fashion Week. Parece que ela aproveitou a oportunidade para equilibrar seus compromissos profissionais com o tempo pessoal ao lado do astro madrilenho.
Embora as evidências continuem a se acumular, nem o jogador da seleção francesa nem a atriz espanhola confirmaram oficialmente o status de seu relacionamento. Apesar da falta de uma declaração pública, os avistamentos consistentes e a natureza das fotografias sugerem uma conexão entre os dois. Nesse caso, os encontros repetidos em diferentes capitais europeias sugerem que esses encontros são muito mais do que uma simples coincidência.
Corrida de preparação física antes de jogos decisivos
Apesar de sua vida pessoal estar sob os holofotes, o foco de Mbappé continua sendo se recuperar da lesão e voltar à sua melhor forma física, já que o Real Madrid entra em uma fase crucial da temporada. O vencedor da Copa do Mundo tem como meta voltar a jogar quando o Los Blancos enfrentar o Manchester City na partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, em 17 de março.
