Enquanto seus companheiros do Real Madrid lutavam por pontos na La Liga, Mbappé teria sido visto curtindo as atrações de Paris ao lado da estrela de cinema espanhola Ester. O jogador da seleção francesa está se recuperando de uma lesão complexa no joelho, mas suas atividades fora de campo rapidamente se tornaram assunto em Madri e na capital da moda.

As redes sociais entraram em ebulição depois que imagens surgiram na conta AQABABE, aparentemente mostrando o casal em clima de romance. Apesar da baixa qualidade das imagens, os avistamentos deram mais peso às especulações sobre o status do relacionamento deles.