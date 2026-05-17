O astro do PSG, Ousmane Dembélé, saiu mancando logo no início do clássico contra o Paris FC, o que gerou receios quanto à sua disponibilidade para a final da Liga dos Campeões

Os campeões da Ligue 1 buscavam manter o ritmo antes do confronto europeu contra o Arsenal, mas a noite tomou um rumo desfavorável logo nos primeiros minutos do confronto contra o Paris FC. Apesar de a partida não ter grande importância para a classificação no campeonato, a intensidade do clássico resultou em uma baixa significativa para a equipe de Luis Enrique.

Dembélé, que tem sido fundamental para os parisienses mais uma vez nesta temporada, durou menos de 30 minutos em campo. O ponta foi visto segurando a perna antes da decisão de retirá-lo da partida, com o jogador de 29 anos indo direto para o túnel para avaliação médica imediata.