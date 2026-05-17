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O astro do PSG, Ousmane Dembélé, saiu mancando logo no início do clássico contra o Paris FC, o que gerou receios quanto à sua disponibilidade para a final da Liga dos Campeões
Grande preocupação com lesões no clássico
Os campeões da Ligue 1 buscavam manter o ritmo antes do confronto europeu contra o Arsenal, mas a noite tomou um rumo desfavorável logo nos primeiros minutos do confronto contra o Paris FC. Apesar de a partida não ter grande importância para a classificação no campeonato, a intensidade do clássico resultou em uma baixa significativa para a equipe de Luis Enrique.
Dembélé, que tem sido fundamental para os parisienses mais uma vez nesta temporada, durou menos de 30 minutos em campo. O ponta foi visto segurando a perna antes da decisão de retirá-lo da partida, com o jogador de 29 anos indo direto para o túnel para avaliação médica imediata.
- AFP
O diagnóstico inicial traz uma leve esperança
Naturalmente, ver um dos atacantes mais explosivos do PSG sair mancando do campo despertou imediatamente o temor de que ele pudesse perder a final da Liga dos Campeões, em 30 de maio.
No entanto, as primeiras indicações da equipe médica sugerem que a lesão pode não ser tão grave quanto inicialmente temido pelos torcedores nas arquibancadas.
De acordo com reportagens da Ligue 1+, o diagnóstico preliminar é de que Dembélé sofreu uma simples distensão muscular, embora ele seja avaliado pela equipe médica do clube antes que um diagnóstico oficial seja divulgado.
Luis Enrique e Deschamps em alerta máximo
O momento em que a lesão ocorreu é particularmente delicado, dada a importância dos próximos jogos. Luis Enrique está desesperado para ter seu craque à disposição para enfrentar o Arsenal na final da Liga dos Campeões, já que os atuais campeões buscam defender o título de 2025.
Não é só o PSG que está apreensivo com os resultados dos exames que serão realizados; o técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, também está acompanhando a situação de perto. Com a Copa do Mundo se aproximando, qualquer afastamento prolongado de Dembélé seria um golpe significativo para as opções ofensivas dos Bleus no cenário mundial.
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E agora?
Sem Dembélé, o PSG acabou perdendo por 2 a 1 para o Paris FC em sua última partida da temporada da Ligue 1. O time ainda terminou com seis pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Lens, e agora tem quase duas semanas para se preparar para a final da Liga dos Campeões. Os torcedores esperam que isso dê tempo suficiente para Dembélé recuperar totalmente a forma física, enquanto a equipe de Luis Enrique busca a conquista do bicampeonato nacional e europeu.