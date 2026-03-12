O astro do Liverpool, Hugo Ekitike, fala sobre jogar com Lionel Messi, Neymar e Kylian Mbappé no Paris Saint-Germain e revela seu companheiro de equipe favorito em Anfield

Desde sua transferência de 79 milhões de libras do Eintracht Frankfurt no verão, o francês tem apresentado um desempenho impressionante pelo Liverpool, marcando 15 gols e dando seis assistências em 38 partidas. Essa fase positiva o levou a entrar para a seleção francesa de Didier Deschamps antes da Copa do Mundo de 2026. No entanto, o atacante não está satisfeito em ser apenas um titular regular; ele tem como objetivo alcançar o auge individual do esporte.

Quando questionado por Owen Hargreaves se ele tem potencial para se tornar o melhor do mundo, Ekitike respondeu: “Acho que sim, acho que sim. Há espaço para melhorias, tenho que trabalhar mais, progredir, mas obviamente estou onde queria estar, e estou aqui. Quando digo que não tenho medo de nada, é como se não temesse a pressão. As pessoas têm expectativas em relação a mim e, na verdade, eu adoro isso. É emocionante para mim estar aqui, jogar grandes jogos, disputar grandes competições. Sempre quis estar lá e jogar esse tipo de jogo por um clube tão grande.”