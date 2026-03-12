AFP
Traduzido por
O astro do Liverpool, Hugo Ekitike, fala sobre jogar com Lionel Messi, Neymar e Kylian Mbappé no Paris Saint-Germain e revela seu companheiro de equipe favorito em Anfield
A melhor formação futebolística
Refletindo sobre essas sessões com superestrelas em Paris e seu orgulho por ter trabalhado com Messi, oito vezes vencedor da Bola de Ouro, Ekitike disseà TNT Sports: “Não posso mentir, foi difícil para mim entrar em campo e ser capaz de fazer o que eles estavam fazendo no mesmo nível. Acho que ainda não alcancei esse nível. Foi uma questão de aprender em campo, nos treinos, vi muitas coisas excelentes. Não se trata apenas de habilidades, aprendi a me movimentar sem a bola, como tocar na bola, como marcar gols, confiança no jogo. Quando olho para trás, não foi um ótimo momento para mim [no PSG], mas acho que era o que eu precisava naquela época. Aprendi muito, sou muito grato por ter estado lá com jogadores tão bons. É uma ótima foto que posso colocar na minha casa, porque joguei com o melhor jogador da história do futebol. Foi bom.”
- Getty Images Sport
Ambições de chegar ao topo
Desde sua transferência de 79 milhões de libras do Eintracht Frankfurt no verão, o francês tem apresentado um desempenho impressionante pelo Liverpool, marcando 15 gols e dando seis assistências em 38 partidas. Essa fase positiva o levou a entrar para a seleção francesa de Didier Deschamps antes da Copa do Mundo de 2026. No entanto, o atacante não está satisfeito em ser apenas um titular regular; ele tem como objetivo alcançar o auge individual do esporte.
Quando questionado por Owen Hargreaves se ele tem potencial para se tornar o melhor do mundo, Ekitike respondeu: “Acho que sim, acho que sim. Há espaço para melhorias, tenho que trabalhar mais, progredir, mas obviamente estou onde queria estar, e estou aqui. Quando digo que não tenho medo de nada, é como se não temesse a pressão. As pessoas têm expectativas em relação a mim e, na verdade, eu adoro isso. É emocionante para mim estar aqui, jogar grandes jogos, disputar grandes competições. Sempre quis estar lá e jogar esse tipo de jogo por um clube tão grande.”
Uma ligação especial com Florian Wirtz
Enquanto seu passado foi marcado pelo trio “MMN”, seu presente no Liverpool é definido por uma parceria cada vez mais forte com Florian Wirtz, outra contratação de destaque. Embora ambos os jogadores tenham levado algum tempo para se adaptar à vida em Merseyside, eles gradualmente formaram uma forte sintonia que, segundo Ekitike, é a chave para seu próprio sucesso individual diante do gol.
Ekitike elogiou o camisa 10, afirmando: “Nesta equipe, acho que ele é o jogador com quem mais gosto de jogar. Gosto dos outros jogadores também, mas quando você joga como atacante e tem um camisa 10 que entende tanto de futebol e quer jogar o mesmo futebol que você, isso facilita as coisas. Eu disse a ele que, se jogarmos juntos, faremos grandes coisas. Se ele me der a bola, eu a devolvo e as coisas acontecem. Gosto muito de jogar com ele e sei que é um jogador que pode me dar muitas assistências ao longo da temporada. É bom ter um jogador assim ao seu lado, que pode fazer você brilhar.”
- Getty Images Sport
Olhando para a Copa do Mundo
Com 13 contribuições para gols de Wirtz e a impressionante contagem de Ekitike, o futuro do Liverpool parece brilhante. A evolução do atacante francês de um jogador secundário em Paris para um ponto focal na Premier League foi rápida, e ele credita sua fortaleza mental pela transição. Ao abraçar a pressão da torcida de Anfield, Ekitike está provando que as lições aprendidas com Messi e companhia o prepararam para o mais alto nível do esporte.
Com a aproximação da Copa do Mundo de 2026, espera-se que o ex-jogador do Reims tenha um papel significativo pela França. Sua habilidade de articular o jogo, combinada com o finalização precisa que aprimorou na Inglaterra, faz dele uma das promessas mais empolgantes da Europa.
Publicidade