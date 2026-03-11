Goal.com
Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

O astro do Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, finalmente confirma sua decisão sobre o futuro em meio a rumores de transferência para o Orlando City, da MLS

Antoine Griezmann finalmente quebrou o silêncio sobre seu futuro no Atlético de Madrid, após meses de intensas especulações que o ligavam a uma transferência para o Orlando City, da MLS. Após uma atuação clássica na Liga dos Campeões contra o Tottenham, o jogador de 34 anos deixou claro quais são suas prioridades imediatas.

  • Afundando os esporões e permanecendo no lugar

    Griezmann teve uma atuação característica na terça-feira, marcando um gol e dando uma assistência crucial para ajudar o Atlético de Madrid a garantir uma vitória retumbante por 5 a 2 sobre o Tottenham na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Após sua aula de ataque no Metropolitano, o experiente atacante aproveitou a oportunidade para abordar definitivamente os rumores sobre sua transferência e confirmar seu compromisso com o clube.

  • FBL-ESP-LIGA-ATLETICO-VILLARREALAFP

    Griezmann quebra o silêncio sobre o futuro

    Em entrevista à Movistar após o jogo, o ex-jogador da seleção francesa respondeu quando questionado sobre seus planos: “Estou muito bem aqui, me divertindo muito. O que faço em campo fala por si mesmo. Vamos ver, mas a ideia é ficar até o final, e depois outros poderão se pronunciar.” Essa declaração efetivamente põe fim às esperanças imediatas do Orlando City, que vinha trabalhando incansavelmente para trazer o jogador de 34 anos para a Flórida durante a atual janela de transferências da MLS.

  • A busca por transferências do Orlando City está paralisada

    O interesse do Orlando City pelo vencedor da Copa do Mundo não era segredo para ninguém, com o diretor esportivo Ricardo Moreira supostamente viajando várias vezes à Espanha para negociar um possível acordo. No entanto, o diretor esportivo do Atlético, Mateu Alemany, já se pronunciou para acabar com as especulações, insistindo que Griezmann está comprometido com o clube, onde tem contrato até junho de 2027. O The Athletic acrescenta que o Orlando City aceitou que uma transferência é improvável nesta fase, embora mantenha os direitos de descoberta do jogador. Espera-se agora que o time da MLS revisite a situação durante a janela de transferências de verão, que se abre em 13 de julho.

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - Copa Del ReyGetty Images Sport

    Em busca da glória na Copa del Rey

    Uma das principais razões por trás da decisão de Griezmann de permanecer no clube é a final da Copa del Rey contra o Real Sociedad, no dia 18 de abril. Tendo perdido o título da La Liga 2021 devido à sua passagem pelo Barcelona, o atacante está desesperado para conquistar um título importante no que pode ser o crepúsculo de sua carreira europeia. Quando questionado se ficaria para a final, ele foi enfático: “Esse é o meu sonho e meu objetivo, para que possamos conquistar algo grande.”

