O astro do Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, finalmente confirma sua decisão sobre o futuro em meio a rumores de transferência para o Orlando City, da MLS

O interesse do Orlando City pelo vencedor da Copa do Mundo não era segredo para ninguém, com o diretor esportivo Ricardo Moreira supostamente viajando várias vezes à Espanha para negociar um possível acordo. No entanto, o diretor esportivo do Atlético, Mateu Alemany, já se pronunciou para acabar com as especulações, insistindo que Griezmann está comprometido com o clube, onde tem contrato até junho de 2027. O The Athletic acrescenta que o Orlando City aceitou que uma transferência é improvável nesta fase, embora mantenha os direitos de descoberta do jogador. Espera-se agora que o time da MLS revisite a situação durante a janela de transferências de verão, que se abre em 13 de julho.