O astro do Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, finalmente confirma sua decisão sobre o futuro em meio a rumores de transferência para o Orlando City, da MLS
Afundando os esporões e permanecendo no lugar
Griezmann teve uma atuação característica na terça-feira, marcando um gol e dando uma assistência crucial para ajudar o Atlético de Madrid a garantir uma vitória retumbante por 5 a 2 sobre o Tottenham na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Após sua aula de ataque no Metropolitano, o experiente atacante aproveitou a oportunidade para abordar definitivamente os rumores sobre sua transferência e confirmar seu compromisso com o clube.
Griezmann quebra o silêncio sobre o futuro
Em entrevista à Movistar após o jogo, o ex-jogador da seleção francesa respondeu quando questionado sobre seus planos: “Estou muito bem aqui, me divertindo muito. O que faço em campo fala por si mesmo. Vamos ver, mas a ideia é ficar até o final, e depois outros poderão se pronunciar.” Essa declaração efetivamente põe fim às esperanças imediatas do Orlando City, que vinha trabalhando incansavelmente para trazer o jogador de 34 anos para a Flórida durante a atual janela de transferências da MLS.
A busca por transferências do Orlando City está paralisada
O interesse do Orlando City pelo vencedor da Copa do Mundo não era segredo para ninguém, com o diretor esportivo Ricardo Moreira supostamente viajando várias vezes à Espanha para negociar um possível acordo. No entanto, o diretor esportivo do Atlético, Mateu Alemany, já se pronunciou para acabar com as especulações, insistindo que Griezmann está comprometido com o clube, onde tem contrato até junho de 2027. O The Athletic acrescenta que o Orlando City aceitou que uma transferência é improvável nesta fase, embora mantenha os direitos de descoberta do jogador. Espera-se agora que o time da MLS revisite a situação durante a janela de transferências de verão, que se abre em 13 de julho.
Em busca da glória na Copa del Rey
Uma das principais razões por trás da decisão de Griezmann de permanecer no clube é a final da Copa del Rey contra o Real Sociedad, no dia 18 de abril. Tendo perdido o título da La Liga 2021 devido à sua passagem pelo Barcelona, o atacante está desesperado para conquistar um título importante no que pode ser o crepúsculo de sua carreira europeia. Quando questionado se ficaria para a final, ele foi enfático: “Esse é o meu sonho e meu objetivo, para que possamos conquistar algo grande.”
