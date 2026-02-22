O astro do Arsenal, Gabriel, zomba impiedosamente do Tottenham com uma postagem cruel nas redes sociais após a vitória no clássico do norte de Londres

O Arsenal também condenou o Tottenham à sua 12ª derrota em 27 jogos da Premier League nesta temporada, com a equipe de Tudor ficando apenas quatro pontos acima da zona de rebaixamento. Gabriel não resistiu em esfregar sal na ferida dos jogadores, comissão técnica e torcedores do Spurs ao postar nas redes sociais após o jogo.

O zagueiro brasileiro postou uma foto sua no ônibus do Arsenal segurando uma carta de quatro de copas com o prêmio de Melhor Jogador da Partida à sua frente, junto com uma bebida Rio e um pacote de M&Ms.