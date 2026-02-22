Getty Images Sport
Traduzido por
O astro do Arsenal, Gabriel, zomba impiedosamente do Tottenham com uma postagem cruel nas redes sociais após a vitória no clássico do norte de Londres
O Arsenal volta a assumir a liderança da Premier League
O Arsenal dominou seus rivais locais do início ao fim no Tottenham Hotspur Stadium, registrando 20 chutes contra seis dos anfitriões, repetindo a goleada por 4 a 1 no Emirates em novembro. O resultado final permitiu aos Gunners restabelecer a vantagem de cinco pontos sobre o Manchester City no topo da Premier League, apesar de terem jogado mais uma partida, e restaurar a confiança no plantel de Mikel Arteta após o empate no meio da semana com o Wolves, último colocado da tabela.
Gabriel esfrega sal nas feridas do Tottenham
O Arsenal também condenou o Tottenham à sua 12ª derrota em 27 jogos da Premier League nesta temporada, com a equipe de Tudor ficando apenas quatro pontos acima da zona de rebaixamento. Gabriel não resistiu em esfregar sal na ferida dos jogadores, comissão técnica e torcedores do Spurs ao postar nas redes sociais após o jogo.
O zagueiro brasileiro postou uma foto sua no ônibus do Arsenal segurando uma carta de quatro de copas com o prêmio de Melhor Jogador da Partida à sua frente, junto com uma bebida Rio e um pacote de M&Ms.
Jogador do Arsenal no centro de uma controvérsia
A publicação de Gabriel provavelmente enfurecerá os torcedores do Spurs, dada a sua participação nos dois momentos mais controversos do jogo. Alguns torcedores acharam que o jogador do Arsenal teve sorte de não receber um cartão vermelho por uma falta como último homem em Kolo Muani no primeiro tempo, e ele foi acusado de simulação no início do segundo tempo. Com o placar em 2 a 1, Kolo Muani pensou que havia empatado com um chute à queima-roupa, mas o árbitro marcou falta na jogada. O francês foi julgado por ter empurrado Gabriel pelas costas, embora os replays tenham mostrado que houve muito pouco contato.
- AFP
A busca pelo tetracampeonato do Arsenal continua
Arteta agora preparará seu time do Arsenal para outro clássico londrino contra o Chelsea no próximo domingo, três dias antes da viagem a Brighton. Os Gunners então voltarão suas atenções para a partida da quinta rodada da FA Cup contra o Mansfield Town, da League One, enquanto continuam em busca de um tetracampeonato sem precedentes.
Publicidade